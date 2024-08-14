Люди — весьма любознательные создания, вовлеченные в непрерывные поиски смысла. Эта одержимость смыслом — не просто попытка понять функциональное и структурное устройство Вселенной, но, скорее, неотступное стремление найти цель своего существования. Лишь немногое способно возбуждать в сознании человека более острый интерес, чем неодолимое желание понять причину своего существования.

Библейское богословие содержит сведения о том, что нашим происхождением мы обязаны Божественному акту творения и что мы были поселены на этой планете любящим Создателем. Он наполнил нашу жизнь смыслом, кроме всего прочего позволив нам помогать Ему в управлении планетой. Библейская концепция управления ресурсами является основой в попытке прояснить вопрос о цели нашего существования. Она формирует индивидуальное самосознание, основанное наличных отношениях с Творцом и Искупителем человечества.

В данном документе мы рассмотрим богословское значение этой концепции и место основанного на ней самосознания в контексте библейского богословия. Каковы богословские корни, что питают концепцию управления ресурсами? Как управление ресурсами связано с библейским взглядом на Личность Бога и искуплением через жертву Христа? Без выявления богословских предпосылок Невозможно оценить смысл и значение концепции управления.

В поиске богословского обоснования концепции управления ресурсами есть по меньшей мере четыре аналитические линии: 1) Божественная природа; 2) человеческая природа; 3) грехопадение и грех; 4) спасение. Мы кратко изучим их с точки зрения управления ресурсами.

Анхел Родригес - К вопросу о богословии управления ресурсами, богословии десятины и пожертвований

Источник жизни, 2015. - 160 с.

Анхел Родригес - К вопросу о богословии управления ресурсами, богословии десятины и пожертвований - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

К ВОПРОСУ О БОГОСЛОВИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

I. Введение

II. Аспекты Божественной природы

III. Аспекты человеческой природы

IV. Грехопадение и грех

V. Спасение и управление ресурсами

VI. Выводы

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И БОГОСЛОВИЕ ДЕСЯТИНЫ