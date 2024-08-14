Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Родригес - К вопросу о богословии управления ресурсами, богословии десятины и пожертвований

Анхел Родригес - К вопросу о богословии управления ресурсами, богословии десятины и пожертвований
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Люди — весьма любознательные создания, вовлеченные в непрерывные поиски смысла. Эта одержимость смыслом — не просто попытка понять функциональное и структурное устройство Вселенной, но, скорее, неотступное стремление найти цель своего существования. Лишь немногое способно возбуждать в сознании человека более острый интерес, чем неодолимое желание понять причину своего существования.
Библейское богословие содержит сведения о том, что нашим происхождением мы обязаны Божественному акту творения и что мы были поселены на этой планете любящим Создателем. Он наполнил нашу жизнь смыслом, кроме всего прочего позволив нам помогать Ему в управлении планетой. Библейская концепция управления ресурсами является основой в попытке прояснить вопрос о цели нашего существования. Она формирует индивидуальное самосознание, основанное наличных отношениях с Творцом и Искупителем человечества.
В данном документе мы рассмотрим богословское значение этой концепции и место основанного на ней самосознания в контексте библейского богословия. Каковы богословские корни, что питают концепцию управления ресурсами? Как управление ресурсами связано с библейским взглядом на Личность Бога и искуплением через жертву Христа? Без выявления богословских предпосылок Невозможно оценить смысл и значение концепции управления.
В поиске богословского обоснования концепции управления ресурсами есть по меньшей мере четыре аналитические линии: 1) Божественная природа; 2) человеческая природа; 3) грехопадение и грех; 4) спасение. Мы кратко изучим их с точки зрения управления ресурсами.

Анхел Родригес - К вопросу о богословии управления ресурсами, богословии десятины и пожертвований

Источник жизни, 2015. - 160 с.

Анхел Родригес - К вопросу о богословии управления ресурсами, богословии десятины и пожертвований - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ВОПРОСУ О БОГОСЛОВИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
  • I. Введение
  • II. Аспекты Божественной природы
  • III. Аспекты человеческой природы
  • IV. Грехопадение и грех
  • V. Спасение и управление ресурсами
  • VI. Выводы
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И БОГОСЛОВИЕ ДЕСЯТИНЫ
  • 1. Введение
  • II. Десятина в Ветхом Завете
  • III. Десятина в Новом Завете
  • IV. Выводы и заключение
  • УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И БОГОСЛОВИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
  • I. Введение
  • II. Пожертвования в Ветхом Завете
  • III. Пожертвования в Новом Завете
  • IV. Выводы и заключение
Views 282
Rating 5.0 / 5
Added 14.08.2024
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books