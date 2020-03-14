Начиная с 1962 года Международный Библейский институт «Сансет» является лидером в сфере изучения Божьего Слова, а также в подготовке лидеров, миссионеров и проповедников для успешного служения в церквях. Более сорока учебных курсов, будучи изначально разработанных в классных условиях, а затем показавшим себя незаменимыми и на практике, в условиях реальной жизни, сейчас используются при обучении в Школах Проповедников по всему миру.

В 1989 году была основана видеостудия «Сансет», которая позволила записать каждый из курсов в профессиональном видеоформате. Эти курсы, каждый в сопровождении специально разработанного учебного пособия, были использованы для обучения тысяч студентов, а также позволили создать всемирную сеть филиалов института «Сансет», применяющих эти видеоматериалы.

На данный момент, благодаря милости Божией, отличному редакционному составу, а также людям, чья вера и поддержка в этот проект сделала его возможным, материал Библейской Библиотеки доступен через книгопечатное издание «Сансет» еще большему кругу читателей. Предлагаемая книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, сформирован и отредактирован в письменный вариант.

Целью этого редакционного процесса являлось воспроизведение документа, который можно было не только прочесть, но который при этом сохранил бы как содержание и стиль, так и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».

Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 1 Перевод с английского языка Натальи Малюги, Светланы Кобзевой – Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия» 2013г., 260стр. ISBN 978-1-936479-19-1

Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 1 - Содержание

Предисловие

Зачем нужно изучать Ветхий Завет

От Сотворения – до грехопадения

«Обетование матери» и искупление

Последствия конфликта

Ветхозаветный мир – от потопа до Вавилонской башни

Путь Ав­раама

Исаак и Иаков

Слуга в Месопотамии

Святой в Хевроне

Жизнь Иосифа

Земля пленения

Чудеса избавления

Исход

Завоевание восточного берега

Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 1 - Введение ий З акон. Это

Добро пожаловать на курс изучения ветхозаветной Библейской истории, подготовленный Международным Библейским институтом «Сансет». Вначале мы рассмотрим историю еврейской семьи, а затем – историю еврейского народа.

Люди часто спрашивают: «Зачем нужно изучать Ветхий Завет и тем более ветхозаветную историю?» Многие неохотно изучают Ветхий Завет, поскольку Закон утратил силу. Но Ветхий Завет – это больше, чем просто Закон. Это история отношений Бога со Своим творением. Это история самого творения, а также история Божьего промысла в жизни человека и всего Божьего творения под названием Земля.