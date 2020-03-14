Роджерс - Библейская история. Часть 1
Начиная с 1962 года Международный Библейский институт «Сансет» является лидером в сфере изучения Божьего Слова, а также в подготовке лидеров, миссионеров и проповедников для успешного служения в церквях. Более сорока учебных курсов, будучи изначально разработанных в классных условиях, а затем показавшим себя незаменимыми и на практике, в условиях реальной жизни, сейчас используются при обучении в Школах Проповедников по всему миру.
В 1989 году была основана видеостудия «Сансет», которая позволила записать каждый из курсов в профессиональном видеоформате. Эти курсы, каждый в сопровождении специально разработанного учебного пособия, были использованы для обучения тысяч студентов, а также позволили создать всемирную сеть филиалов института «Сансет», применяющих эти видеоматериалы.
На данный момент, благодаря милости Божией, отличному редакционному составу, а также людям, чья вера и поддержка в этот проект сделала его возможным, материал Библейской Библиотеки доступен через книгопечатное издание «Сансет» еще большему кругу читателей. Предлагаемая книга – результат многоступенчатого процесса, который начался с записи всего одного курса. Затем звуковой вариант кассеты был переведен, сформирован и отредактирован в письменный вариант.
Целью этого редакционного процесса являлось воспроизведение документа, который можно было не только прочесть, но который при этом сохранил бы как содержание и стиль, так и личность автора. Мы верим, что эта цель была достигнута не только в этой книге, но и будет в последующем достигаться во всех запланированных томах Библейской Библиотеки «Сансет».
Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 1
Перевод с английского языка Натальи Малюги, Светланы Кобзевой – Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия» 2013г., 260стр.
ISBN 978-1-936479-19-1
Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 1 - Содержание
- Предисловие
- Зачем нужно изучать Ветхий Завет
- От Сотворения – до грехопадения
- «Обетование матери» и искупление
- Последствия конфликта
- Ветхозаветный мир – от потопа до Вавилонской башни
- Путь Авраама
- Исаак и Иаков
- Слуга в Месопотамии
- Святой в Хевроне
- Жизнь Иосифа
- Земля пленения
- Чудеса избавления
- Исход
- Завоевание восточного берега
Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 1 - Введение ий Закон. Это
Добро пожаловать на курс изучения ветхозаветной Библейской истории, подготовленный Международным Библейским институтом «Сансет». Вначале мы рассмотрим историю еврейской семьи, а затем – историю еврейского народа.
Люди часто спрашивают: «Зачем нужно изучать Ветхий Завет и тем более ветхозаветную историю?» Многие неохотно изучают Ветхий Завет, поскольку Закон утратил силу. Но Ветхий Завет – это больше, чем просто Закон. Это история отношений Бога со Своим творением. Это история самого творения, а также история Божьего промысла в жизни человека и всего Божьего творения под названием Земля.
Спасибо!!!