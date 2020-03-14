Эта глава начинает вторую часть курса ветхозаветной истории. Первая часть повествовала об истории древнееврейской семьи, начиная от сотворения, и рассказывала далее об Аврааме, Исааке, Иакове и земле Египетской. Заканчивалась она исходом народа израильского из Египта (Бог использовал Моисея, чтобы помочь Своему народу освободиться от рабства). Если первая часть этой серии посвящена истории древнееврейской семьи, то вторая часть рассказывает об истории древнееврейского народа.

После многих лет скитаний в пустыне (после исхода из Египта) израильтяне наконец оказались готовы к возвращению в землю, которая была изначально обещана Аврааму (Книга Бытия, глава 15). Эта земля простирается от пустыни в Египте (южная часть границы между Египтом и Палестиной) до реки Евфрат и от Средиземного моря до реки Иордан. Израиль значительно расширил эту территорию, когда покорил Аморрейского царя Сигона, Ога, царя Васанского, и Валака, царя Моавитского, во время сражений на восточном берегу Иордана в конце своих скитаний по пустыне. Израилю было позволено унаследовать и эти земли, хотя изначально они не были обещаны ему.

В начале второго периода истории израильтяне под руководством Иисуса Навина завоевали Землю обетованную. Первое время это было свободное объединение судей, а затем – жесткая монархия (в настоящем курсе будет затронута тема греховности царей Израиля). Позднее израильтяне утратили землю, обещанную им по завету, который Бог заключил со Своим народом во времена Моисея (см. Втор. 28–30). Бог сказал израильтянам, что пока они послушны Его воле, они будут всегда благословлены и не потеряют своей земли. Он предупредил, что если народ Израиля восстанет и обратится к другим богам, то лишится своей земли и попадет в рабство (обо всем этом пойдет речь в разделе, посвященном истории древнееврейского народа). Этим же заветом обещано: если израильтяне раскаются и обратятся к Богу даже после того, как попадут в рабство, им будет позволено вернуться в свою землю и восстановить храм. События будут развиваться именно таким образом и ознаменуют окончание ветхозаветной истории.

Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 2 Перевод с английского языка: Юлии Маркиной Донецк: Обф «Восточноевропейская Миссия», 2013г., 262с. ISBN 978-1-936479-20-7

Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 2 - Содержание

Завоевание Ханаана

Судьи Израиля. Гофониил, Аод, Самегар

Книга Судей. Девора и Гедеон

Судьи Израиля. Авимелех, Фола, Иаир, Иеффай

Судьи Израиля. Есевон, Елон, Авдон, Самсон

Судьи Израиля. Илий и Самуил

Правление первого царя Израиля Саула

Правление царя Давида

Правление царя Соломона

Разделенное царство

Пророки второго столетия разделенного царства

Третий и последний период разделения

Заключительный период монархии в Иудее

Вавилонский плен

Ездра и Есфирь

Книга пророка Неемии

Пророки Агей, Захария и Малахия

Ричард Роджерс - Библейская история. Часть 2 - Завоевание Ханаана

Изучаемая нами часть курса начинается с завоевания земли Ханаанской, о котором мы читаем в Книге Иисуса Навина. В первой главе этой книги Бог обращается к Иисусу Навину, помощнику Моисея, когда тот готовится вести израильтян к Земле обетованной. Господь дает Иисусу Навину три повеления: взять землю во владение, быть мужественным и наставлять народ Божий. В И. Нав. 1:1–2 говорится: «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер. Итак…»

Народу Израиля не было позволено вступать в Землю обетованную раньше смерти Моисея. Моисей согрешил, изведя воду из скалы без упования на Бога (Чис. 20:7–13). Поэтому Бог сказал Моисею, что он не войдет в Землю обетованную. Моисею было позволено подняться на гору Нево, на вершину Фасги и увидеть Землю обетованную. Моисей умер и получил свою награду. Бог продолжает давать наставления через Иисуса Навина в И. Нав. 1:2б–5а:

Итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей.

Обратите внимание на обетование Бога: «…и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою; не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (И. Нав. 1:5б).Таким было первое обещание Бога. Он повелел Иисусу Навину и израильтянам взять землю и пообещал, что не оставит их при переходе через реку. Им нечего было бояться. Подобно тому как Бог был с Моисеем и избавлял его от врагов, Он будет и с ними и избавит их от всех врагов.