Роджерс - Оплачено сполна
В Послании к Римлянам Павел пишет о Божьей любви, снизошедшей во Христе для оправдания человечества. При этом Павел, как ни в какой другой книге, приближается к пониманию Божьего сердца.
Жизнь обильная и вечная предстает перед нами в Послании к Римлянам как результат веры, а не дел человеческих. Душевный покой и мир с Богом - вот истинный мир, который человек не может обрести своими несовершенными делами. Этот мир доступен только через совершенную жертву Христа на Голгофе. Никакие обстоятельства не могут поколебать благословенную уверенность, которую мы с вами имеем или можем обрести во Христе. В Послании к Римлянам говорится, что мы преодолеваем все и можем жить так, как этого хочет от нас Бог. Единственное, что нам остается сказать в ответ на это: «Слава Господу Богу нашему!»
Ричард Роджерс - Оплачено сполна. Комментарий к книге «Послание к Римлянам»
Донецк: ОБФ «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ», 2009 г. - 248 с.
ISBN 978-966-1667-13-5
Ричард Роджерс - Оплачено сполна. Комментарий к книге «Послание к Римлянам» - Содержание
Предисловие о Библейской Библиотеке «Сансет»
Введение
- Глава 1: Краткий обзор и основные понятия
- Глава 2: Введение — Римлянам 1:1-13
- Глава 3: Тезис — Римлянам 1:14-17
- Глава 4: Греховность интеллектуала и моралиста — Римлянам 1:18-2:16
- Глава 5: Г реховное состояние блюстителя религиозных обрядов — Римлянам 2:17-29
- Глава 6: Окончательный приговор — Римлянам 3:1-20
- Глава 7: Оправданы, но не хвалимся — Римлянам 3:21-31
- Глава 8: Подтверждение из Писаний - Авраам — Римлянам 4:1-25
- Глава 9: Результаты оправдания — Римлянам 5:1-21
- Глава 10: Оправдание и грех — Римлянам 6:1-23
- Глава 11: Оправдание и закон — Римлянам 7:1-13
- Глава 12: Немощь плоти — Римлянам 7:14-25
- Глава 13: Святость возможна — Римлянам 8:1-11
- Глава 14: Привилегия святости — Римлянам 8:12-17
- Глава 15: Стимулы к святости — Римлянам 8:18-30
- Глава 16: Победа через святость — Римлянам 8:31-39
- Глава 17: А как же Израиль? — Римлянам 9:1-33
- Глава 18: Израиль отвергает Бога — Римлянам 10:1-21
- Глава 19: Израиль: настоящее и будущее — Римлянам 11:1-36
- Глава 20: Основа христианской жизни — Римлянам 12:1-2
- Глава 21: Жить по-христиански — Римлянам 12:3-21
- Глава 22: Христианские и гражданские отношения — Римлянам 13:1-14
- Глава 23: Любите братство — Римлянам 14:1-15:13
- Глава 24: Павел и братья — Римлянам 15:14-16:24
Принятые сокращения названий книг Ветхого Завета
Принятые сокращения названий книг Нового Завета
Ричард Роджерс - Оплачено сполна. Комментарий к книге «Послание к Римлянам» - Введение
Впервые я начал изучение книги «Послание к Римлянам» с Ричардом Роджерсом еще в 1966 году, будучи студентом в то время пока еще Школы Проповедников «Сансет». Этот курс, который десятилетия назад коренным образом изменил мой образ мышления, и поныне является одним из оснований моей веры, моего подхода к служению, а также моих отношений с Богом и Его церковью.
Ричард Роджерс, возможно, был одним из величайших глашатаев Слова Божьего второй половины двадцатого столетия. Его народный стиль, зажигательная речь в сочетании с гениальным умом, обширнейшим кругом чтения и уникальной памятью, делали его уроки библейскими, профессиональными и просто вдохновляющими.
«Послание к Римлянам» было одним из самых любимых у Ричарда, и он всегда был на высоте, когда его преподавал. Материал для этой книги был собран в течение последнего десятилетия жизни Ричарда Роджерса после многих лет кропотливого труда, после преподавания этого предмета десятки раз тысячам разных студентов и после возврата из личной жизненной одиссеи, которая лишь помогла углубить его понимание милости Божьей.
В книге Ричарда Роджерса «Оплачено сполна» найдется что-то для каждого читателя. Глубина мысли, содержащаяся в данной книге, поразит и заставит задуматься каждого, кто серьезно занимается изучением Библии. Проповедник найдет здесь кладезь различного материала для проповедей. Учитель Библии обнаружит, что в этой книге подробно разобран не только текст «Послания к Римлянам», но и даны полезные практические советы, которые можно использовать при обучении в классе. Человек, читающий эту книгу просто для души, увидит как Дух Божий призывает к Себе все страждущие души для общения. Евангелист найдет здесь систематически разработанный Божий план спасения, Его всеобъемлющую силу, способную привести ко спасению все заблудшее
человечество. А руководитель церкви сможет почерпнуть много полезной информации о взаимоотношениях и устройстве церкви.
Послание к Римлянам - это поистине история об отношениях каждого христианина с Богом через Христа. Эта книга полна обещаний, поддержки, наставлений и даже, при необходимости, обличений. Духовное благословение, ожидающее вас на страницах этой книги, дается каждому, кто откроет свое сердце.
Труит Адар, Директор Международного Библейского Института «Сансет».
Отличная книга