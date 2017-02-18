В Послании к Римлянам Павел пишет о Божьей любви, снизошедшей во Христе для оправдания человечества. При этом Павел, как ни в какой другой книге, приближается к пониманию Божьего сердца.

Жизнь обильная и вечная предстает перед нами в Послании к Римлянам как результат веры, а не дел человеческих. Душевный покой и мир с Богом - вот истинный мир, который человек не может обрести своими несовершенными делами. Этот мир доступен только через совершенную жертву Христа на Голгофе. Никакие обстоятельства не могут поколебать благословенную уверенность, которую мы с вами имеем или можем обрести во Христе. В Послании к Римлянам говорится, что мы преодолеваем все и можем жить так, как этого хочет от нас Бог. Единственное, что нам остается сказать в ответ на это: «Слава Господу Богу нашему!»

Ричард Роджерс - Оплачено сполна. Комментарий к книге «Послание к Римлянам»

Донецк: ОБФ «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ», 2009 г. - 248 с.

ISBN 978-966-1667-13-5

Ричард Роджерс - Оплачено сполна. Комментарий к книге «Послание к Римлянам» - Содержание

Предисловие о Библейской Библиотеке «Сансет»

Введение

Глава 1: Краткий обзор и основные понятия

Глава 2: Введение — Римлянам 1:1-13

Глава 3: Тезис — Римлянам 1:14-17

Глава 4: Греховность интеллектуала и моралиста — Римлянам 1:18-2:16

Глава 5: Г реховное состояние блюстителя религиозных обрядов — Римлянам 2:17-29

Глава 6: Окончательный приговор — Римлянам 3:1-20

Глава 7: Оправданы, но не хвалимся — Римлянам 3:21-31

Глава 8: Подтверждение из Писаний - Авраам — Римлянам 4:1-25

Глава 9: Результаты оправдания — Римлянам 5:1-21

Глава 10: Оправдание и грех — Римлянам 6:1-23

Глава 11: Оправдание и закон — Римлянам 7:1-13

Глава 12: Немощь плоти — Римлянам 7:14-25

Глава 13: Святость возможна — Римлянам 8:1-11

Глава 14: Привилегия святости — Римлянам 8:12-17

Глава 15: Стимулы к святости — Римлянам 8:18-30

Глава 16: Победа через святость — Римлянам 8:31-39

Глава 17: А как же Израиль? — Римлянам 9:1-33

Глава 18: Израиль отвергает Бога — Римлянам 10:1-21

Глава 19: Израиль: настоящее и будущее — Римлянам 11:1-36

Глава 20: Основа христианской жизни — Римлянам 12:1-2

Глава 21: Жить по-христиански — Римлянам 12:3-21

Глава 22: Христианские и гражданские отношения — Римлянам 13:1-14

Глава 23: Любите братство — Римлянам 14:1-15:13

Глава 24: Павел и братья — Римлянам 15:14-16:24

Принятые сокращения названий книг Ветхого Завета

Принятые сокращения названий книг Нового Завета

Ричард Роджерс - Оплачено сполна. Комментарий к книге «Послание к Римлянам» - Введение

Впервые я начал изучение книги «Послание к Римлянам» с Ричардом Роджерсом еще в 1966 году, будучи студентом в то время пока еще Школы Проповедников «Сансет». Этот курс, который десятилетия назад коренным образом изменил мой образ мышления, и поныне является одним из оснований моей веры, моего подхода к служению, а также моих отношений с Богом и Его церковью.

Ричард Роджерс, возможно, был одним из величайших глашатаев Слова Божьего второй половины двадцатого столетия. Его народный стиль, зажигательная речь в сочетании с гениальным умом, обширнейшим кругом чтения и уникальной памятью, делали его уроки библейскими, профессиональными и просто вдохновляющими.

«Послание к Римлянам» было одним из самых любимых у Ричарда, и он всегда был на высоте, когда его преподавал. Материал для этой книги был собран в течение последнего десятилетия жизни Ричарда Роджерса после многих лет кропотливого труда, после преподавания этого предмета десятки раз тысячам разных студентов и после возврата из личной жизненной одиссеи, которая лишь помогла углубить его понимание милости Божьей.

В книге Ричарда Роджерса «Оплачено сполна» найдется что-то для каждого читателя. Глубина мысли, содержащаяся в данной книге, поразит и заставит задуматься каждого, кто серьезно занимается изучением Библии. Проповедник найдет здесь кладезь различного материала для проповедей. Учитель Библии обнаружит, что в этой книге подробно разобран не только текст «Послания к Римлянам», но и даны полезные практические советы, которые можно использовать при обучении в классе. Человек, читающий эту книгу просто для души, увидит как Дух Божий призывает к Себе все страждущие души для общения. Евангелист найдет здесь систематически разработанный Божий план спасения, Его всеобъемлющую силу, способную привести ко спасению все заблудшее

человечество. А руководитель церкви сможет почерпнуть много полезной информации о взаимоотношениях и устройстве церкви.

Послание к Римлянам - это поистине история об отношениях каждого христианина с Богом через Христа. Эта книга полна обещаний, поддержки, наставлений и даже, при необходимости, обличений. Духовное благословение, ожидающее вас на страницах этой книги, дается каждому, кто откроет свое сердце.

Труит Адар, Директор Международного Библейского Института «Сансет».