Вашему вниманию предлагается курс по Книге Откровения. Эту последнюю книгу Библии многие считают самой сложной из всех библейских книг. О ней много спорят и дискутируют, а порой её просто игнорируют. Люди боятся изучать ее, и основную причину этого я вижу в том, что большинство из них не понимает природу данной книги. Очень важно осознать, что у этой книги тройственная природа. Поняв это, человек, по крайней мере, сможет подойти к изучению Книги Откровения без предубеждения, что очень важно для ее правильного толкования.

Ричард Роджерс - Откровение Иоанна

Издательство ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия» 2014. – 310 с.

ISBN 978-5-904707-13-2

Ричард Роджерс - Откровение Иоанна - Содержание

Определение терминов

Исторический фон

Введение: Первое видение

Послания семи церквям (1)

Послания семи церквям (2)

Величественный престол

Запечатанная книга и достойный Агнец

Снятие первых шести печатей

Церковь – воинству­ющая и триумфальная

Первые четыре трубы

Пятая и шестая трубы

Предупреждений больше не будет

Четвертое видение: два свидетеля

Великая битва

Силы зла

Агнец и сто сорок четыре тысячи

Четыре заголовка

Объявление Божьего суда

Великая блудница

Чаши гнева

Сатана скован

Небесный Иерусалим

Взгляд на Книгу Откровения и ее песни

Извечная битва

Ричард Роджерс - Откровение Иоанна - Откровение – книга образов

К Книге Откровения нельзя подходить как к исторической книге или посланию.

Книга Откровения – это книга образов:

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.

Откровение 1:1–2

Книга Откровения – это откровение, данное Богом Своему рабу Иоанну, чтобы показать ему, «…чему надлежит быть вскоре». Бог показал Иоанну это откровение через ангела, чтобы Иоанн мог засвидетельствовать обо всем, что он «видел». Именно слово «видел» является ключевым в Откровении 2:1. Иоанн записал не то, о чем слышал, хотя во время видений он слышал много разных звуков, – он написал то, что «видел».

Откровение – книга образов, она написана символически. Именно поэтому при ее изучении нельзя использовать те методы, которые применяют для изучения исторических книг – таких, как Книга Иисуса Навина, 1 и 2 Паралипоменон или Книга Деяний. В тех книгах исследователь знакомится с историческими событиями, узнает о произошедшем и находит ему то или иное практическое применение. Книгу Откровения абсолютно невозможно изучать так, как мы изучаем различные послания – такие, как 1 Послание к Коринфянам или Послание к Филиппийцам, написанные конкретным общинам в связи с возникновением определенных проблем. Изучая Книгу Откровения, человек не должен подходить к ней с вопросом: «Чего хочет Бог?». В то же время он не может подходить к ней как к такой доктринальной книге, как Послание к Римлянам, поскольку подобные книги написаны обычным языком с редким употреблением образных выражений и с еще более редким применением символики.