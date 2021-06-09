Епископ Василий (Родзянко) - Моя судьба. Воспоминания

17 сентября 1999 года в Вашингтоне умер русский / епископ Василий (Родзянко). На самом деле Владыка Василий просто дождался часа, чтобы отправиться в путешествие, к которому усердно готовился всю жизнь... Вообще-то он и при жизни был заядлым путешественником. Я бы даже сказал, что именно это было его настоящим призванием, и больше того — образом жизни.

Началом его странствий, без сомнения, стало появление на свет в 1915 году в родовом поместье «Отрада» младенца, которому в дальнейшем и надлежало стать епископом Василием, но которого до поры до времени нарекли Владимиром. Дедом новорожденного по отцовской линии был председатель Государственной думы Российской империи Михаил Владимирович Родзянко. А мама происходила из древнего рода князей Голицыных и Сумароковых. Да и вообще, многие знатные русские семьи состояли в близком или дальнем родстве с этим новорожденным рабом Божиим.

Следующее серьезное путешествие Владыка предпринял в 1920-м, когда ему было пять лет отроду. Дорога предстояла неблизкая: по суше и по морю, через Турцию и Грецию — в Сербию. Причина этого вояжа была вынужденной — семью бывшего председателя Государственной думы новые властители России в живых оставлять не собирались. Род-зянки осели в Белграде, где будущий Владыка и вырос.

С учителями ему повезло. Кроме того, что в Югославии собрался цвет русской эмиграции, его непосредственными воспитателями были иеромонах Иоанн (Максимович), который через тридцать лет стал знаменитым архиепископом Сан-Францисским, а еще через тридцать — прославлен как святой в Русском зарубежье, и великий первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Антоний (Храповицкий). Это были такие гиганты духа, которые не могли не оказать на своего воспитанника самого сильного и благодатного влияния.

Когда Владыка находился уже в преклонных летах, в одном из странствий Господь привел его в Царское Село. Владыке благословили совершить здесь литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери, том самом, который был детищем императора Николая II и который любила вся царская семья. После завершения службы Владыка вышел к народу и принес покаяние за вину, к которой так пронзительно ощущал себя причастным с самого детства лишь потому, что был внуком любимого им деда. Владыка тогда сказал:

— Мой дед хотел только блага для России, но, как немощный человек, он часто ошибался. Он ошибся, когда послал своих парламентариев к Государю с просьбой об отречении. Он не думал, что Государь отречется за себя и за своего сына, а когда узнал это, горько заплакал, сказав: «Теперь уже ничего нельзя сделать. Теперь Россия погибла». Он стал невольным виновником той екатеринбургской трагедии. Это был невольный грех, но все-таки грех. И вот сейчас, в этом святом месте, я прошу прощения за своего деда и за себя перед Россией, перед ее народом и перед царской семьей. И как епископ властью, данной мне от Бога, прощаю и разрешаю его душу от этого невольного греха.

Епископ Василий (Родзянко) - Моя судьба. Воспоминания

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. — 416 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-0985-3

Епископ Василий (Родзянко) - Моя судьба. Воспоминания - Содержание

Предисловие

Прабабушка и ее иконка

В Никольском

Предначертание священства

История предков

Николо-Урюпино

Встреча с дедом

Пажеский корпус

Григорий Распутин

Доклад императору

Записи рассказов деда его невесткой

Выстрел в Сараеве. Война

Отречение царя

Встречи с Керенским

Семейный совет: куда ехать?

Греция

Травма колена

На обеде у Гиги Йовановича

Новая работа отца

Первая исповедь

Анна и Мария

Гувернер Николай Семенович

Экзекуции

«Маленький русский историк»

Гимназия

Всезаграничный Собор РПЦЗ

Михаил Максимович. Алтарничество

Знакомство с митрополитом Антонием

Литературный кружок

Госпожа Шарлотта Бартоу

Епископская хиротония Иоанна (Максимовича)

Русская эмиграция

Смерть деда

Смерть Врангеля

Смерть бабушки

Борис Николаевич Хитрово и его дочери

Первая любовь

Обет монашества

Уроки истории

Люди гимназии

Увлечение минералогией и радиотехникой

Театральный кружок

Аттестат зрелости

Встречи в доме Хитрово

В Париже

Церковный раскол в Югославии

Письмо

Попытки примирения

Патриарх Варнава

Митрополит Антоний

Школа владыки Антония: ученое монашество

Юрий Павлович Граббе

О единении Церквей

Семья Струве

Cтуденчество

Маня Калюбаева

Поездка на сербский Афон

Как семья Калюбаевых оказалась в Югославии

Знакомство с родителями Мани

Женитьба. Приглашение профессора Н.М.Зёрнова

В Англии

Сентябрь 1939 года. Война

Конференция в Ковентри

Доклад

Музей естественных наук

Контракт. Библиотека Британского музея

Попытка уехать из Англии в США

Возвращение в Белград

Рукоположение в диаконский, а затем в священный сан

Первая воскресная литургия

Пасха

Бойня 6 января 1942 года

Поездка в Будапешт

Митрополит Серафим (Ляде)

Приезд сестры и ее семьи

Галя

Поездка в Карпатскую Русь

Югославия становится социалистической

Деревня Станишич

Приход Пачир. Икона на стекле

Я остаюсь в Сербии

Встречи с советскими офицерами

Арест

В лагере

Радиоперехваты

Освобождение

Верный сын Зарубежной Церкви

Встреча с владыкой Николаем (Велимировичем)

Счастливые годы в Англии

Сотрудник Би-Би-Си

Гости из России

«Продолжайте делать ваше дело»

Владыка Никодим (Ротов)

Проповедь владыки Николая (Ярушевича)

Преподобный Серафим Саровский

Всемирный Совет Церквей и экуменическое движение

Освальдкёрк

Святой покровитель

Чудо мироточения

Болезнь жены: первые тревожные сигналы

Смерть матушки

Забота, нисходящая с неба

Письмо из Сан-Франциско

Снова в Лондоне

О царской семье

«Аксиос»

Виза

Посвящение в епископа Вашингтонского

И снова о визах

В Москве

Столетний юбилей мамы

Перемены

Крестик отца Алексия

Панихида на дороге

Село Горелец

Содержание