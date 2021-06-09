Епископ Василий (Родзянко) - Моя судьба. Воспоминания

Родзянко - Епископ Василий - Моя судьба
17 сентября 1999 года в Вашингтоне умер русский / епископ Василий (Родзянко). На самом деле Владыка Василий просто дождался часа, чтобы отправиться в путешествие, к которому усердно готовился всю жизнь... Вообще-то он и при жизни был заядлым путешественником. Я бы даже сказал, что именно это было его настоящим призванием, и больше того — образом жизни.
Началом его странствий, без сомнения, стало появление на свет в 1915 году в родовом поместье «Отрада» младенца, которому в дальнейшем и надлежало стать епископом Василием, но которого до поры до времени нарекли Владимиром. Дедом новорожденного по отцовской линии был председатель Государственной думы Российской империи Михаил Владимирович Родзянко. А мама происходила из древнего рода князей Голицыных и Сумароковых. Да и вообще, многие знатные русские семьи состояли в близком или дальнем родстве с этим новорожденным рабом Божиим.
Следующее серьезное путешествие Владыка предпринял в 1920-м, когда ему было пять лет отроду. Дорога предстояла неблизкая: по суше и по морю, через Турцию и Грецию — в Сербию. Причина этого вояжа была вынужденной — семью бывшего председателя Государственной думы новые властители России в живых оставлять не собирались. Род-зянки осели в Белграде, где будущий Владыка и вырос.
С учителями ему повезло. Кроме того, что в Югославии собрался цвет русской эмиграции, его непосредственными воспитателями были иеромонах Иоанн (Максимович), который через тридцать лет стал знаменитым архиепископом Сан-Францисским, а еще через тридцать — прославлен как святой в Русском зарубежье, и великий первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Антоний (Храповицкий). Это были такие гиганты духа, которые не могли не оказать на своего воспитанника самого сильного и благодатного влияния.
Когда Владыка находился уже в преклонных летах, в одном из странствий Господь привел его в Царское Село. Владыке благословили совершить здесь литургию в храме Феодоровской иконы Божией Матери, том самом, который был детищем императора Николая II и который любила вся царская семья. После завершения службы Владыка вышел к народу и принес покаяние за вину, к которой так пронзительно ощущал себя причастным с самого детства лишь потому, что был внуком любимого им деда. Владыка тогда сказал:
— Мой дед хотел только блага для России, но, как немощный человек, он часто ошибался. Он ошибся, когда послал своих парламентариев к Государю с просьбой об отречении. Он не думал, что Государь отречется за себя и за своего сына, а когда узнал это, горько заплакал, сказав: «Теперь уже ничего нельзя сделать. Теперь Россия погибла». Он стал невольным виновником той екатеринбургской трагедии. Это был невольный грех, но все-таки грех. И вот сейчас, в этом святом месте, я прошу прощения за своего деда и за себя перед Россией, перед ее народом и перед царской семьей. И как епископ властью, данной мне от Бога, прощаю и разрешаю его душу от этого невольного греха.
Епископ Василий (Родзянко) - Моя судьба. Воспоминания
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. — 416 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-0985-3
Епископ Василий (Родзянко) - Моя судьба. Воспоминания - Содержание
Предисловие
Прабабушка и ее иконка
В Никольском
Предначертание священства
История предков
Николо-Урюпино
Встреча с дедом
Пажеский корпус
Григорий Распутин
Доклад императору
Записи рассказов деда его невесткой
Выстрел в Сараеве. Война
Отречение царя
Встречи с Керенским
Семейный совет: куда ехать?
Греция
Травма колена
На обеде у Гиги Йовановича
Новая работа отца
Первая исповедь
Анна и Мария
Гувернер Николай Семенович
Экзекуции
«Маленький русский историк»
Гимназия
Всезаграничный Собор РПЦЗ
Михаил Максимович. Алтарничество
Знакомство с митрополитом Антонием
Литературный кружок
Госпожа Шарлотта Бартоу
Епископская хиротония Иоанна (Максимовича)
Русская эмиграция
Смерть деда
Смерть Врангеля
Смерть бабушки
Борис Николаевич Хитрово и его дочери
Первая любовь
Обет монашества
Уроки истории
Люди гимназии
Увлечение минералогией и радиотехникой
Театральный кружок
Аттестат зрелости
Встречи в доме Хитрово
В Париже
Церковный раскол в Югославии
Письмо
Попытки примирения
Патриарх Варнава
Митрополит Антоний
Школа владыки Антония: ученое монашество
Юрий Павлович Граббе
О единении Церквей
Семья Струве
Cтуденчество
Маня Калюбаева
Поездка на сербский Афон
Как семья Калюбаевых оказалась в Югославии
Знакомство с родителями Мани
Женитьба. Приглашение профессора Н.М.Зёрнова
В Англии
Сентябрь 1939 года. Война
Конференция в Ковентри
Доклад
Музей естественных наук
Контракт. Библиотека Британского музея
Попытка уехать из Англии в США
Возвращение в Белград
Рукоположение в диаконский, а затем в священный сан
Первая воскресная литургия
Пасха
Бойня 6 января 1942 года
Поездка в Будапешт
Митрополит Серафим (Ляде)
Приезд сестры и ее семьи
Галя
Поездка в Карпатскую Русь
Югославия становится социалистической
Деревня Станишич
Приход Пачир. Икона на стекле
Я остаюсь в Сербии
Встречи с советскими офицерами
Арест
В лагере
Радиоперехваты
Освобождение
Верный сын Зарубежной Церкви
Встреча с владыкой Николаем (Велимировичем)
Счастливые годы в Англии
Сотрудник Би-Би-Си
Гости из России
«Продолжайте делать ваше дело»
Владыка Никодим (Ротов)
Проповедь владыки Николая (Ярушевича)
Преподобный Серафим Саровский
Всемирный Совет Церквей и экуменическое движение
Освальдкёрк
Святой покровитель
Чудо мироточения
Болезнь жены: первые тревожные сигналы
Смерть матушки
Забота, нисходящая с неба
Письмо из Сан-Франциско
Снова в Лондоне
О царской семье
«Аксиос»
Виза
Посвящение в епископа Вашингтонского
И снова о визах
В Москве
Столетний юбилей мамы
Перемены
Крестик отца Алексия
Панихида на дороге
Село Горелец
Содержание
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