Рогозинъ - Оружiе правды

„Ибо Слово Божіе живо и действенно и острее всякаго меча обоюдоостраго: оно проникаетъ до разд'Ьленія души и духа, составові, и мозговъ, и судить помьішленія и нзмЄренія сердечныя, и нЪтъ твари, сокровенной отъ Него, но все обнажено и открыто предъ очами Его: Ему дадимъ отчетъ”1). Такъ свидетельствует"!, о себе Слово Господне — непреложное откровеніе Воли Его. Слово Божіе было явлено падшему человечеству чрезъ избранныхъ рабовъ Божіихь, а также чрезъ Сына Его Единороднаго Іисуса Христа, к акт, написано: „Богъ многократно и многообразно говорившій издревле отцамъ вь пророкахъ, въ послЄдніє дни сій гово- рилъ намъ въ Сыне, Котораго поставилъ наследни- комъ всего, чрезъ Котораго и вЄки сотворилъ”2).

Это Слово Истины и спасенія „не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божій человеки, будучи движимы Духомъ Святымъ”3), почему оно и называется Богодух- новеннымъ. Но, вдохновляя священныхъ писателей, Святой Духъ не стЄсняль ихъ собственнаго ума и характера, не лишалъ ихъ, присущей каждому че лов'Ьку, его индивидуальности, поэтому и священный книги разнятся одна отъ другой построешемъ рЄчи, слогомъ, совершенно своеобразными особенностями, свойственными каждому данному писателю.

Божественное Слово было открыто людямъ не сразу, въ какой либо определенный срокъ и день. Изъ нЪдръ глубокой древности, на протяженіи полуторы тысячи лЪтъ, въ смЄнЄ шестидесяти поколеній, Божественное Слово открывало себя и было запечатлено людьми, боящимися Бога и “поступающими по правде Его”1)·

Отличительными признакомъ Богодухновенности Слова Божія является Его могущественное дЄйствіє на людскія сердца. При благоговейномъ и молитвенном-!, изслЄдованіи Слова Божія каждый чєловЄкь можетъ на собственномъ опыте убедиться въ Божественномъ Его происхожденіи. И къ такой глубокой основанной на опыте вЄр-k Христосъ призываетъ, говоря: “Кто хочетъ творить волю Его, тотъ узнаетъ о семъ ученій, отъ Бога ли оно, или Я Самъ отъ Себя говорю”2). Ни одна книга въ міре не говоритъ съ такой силою повелительной требовательности, обращенной къ нашему сознанію, всегда убежденная въ томъ, что должна и можетъ приказывать и можетъ разсчитывать на человеческое повиновеніе.

П.І. Рогозинъ - Оружiе правды

Руссное нацiональное движенiе по распространенiю Священнаго Писанiя

Copyright bу Rev. Paul Rogosin, 1939. - 148 с

П.І. Рогозинъ - Оружiе правды - Содержаніе