Жакоб Рогозинский анализирует джихадизм сквозь призму идей Лакана, Жирара и Арто. Автор выдвигает тезис о том, что современный террор — это не борьба за веру, а попытка восстановить «сакральную связь» через уничтожение собственного и чужого тела.

Рогозинский вводит понятие «ненависти к жизни», которая маскируется под религиозное рвение. Он исследует, как субъективность молодого человека, раздавленного глобализацией и кризисом идентичности, находит выход в «жертвоприношении», превращая себя в живое орудие смерти. Книга является фундаментальным исследованием патологических форм сакрального в эпоху постмодерна.

Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям

Серия «Studia religiosa»

Новое литературное обозрение, 2021. 184 с.

ISBN: 978-5-4448-1573-1

Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям - Содержание

Введение. Наш враг - кто он?

Глава 1. Об эффективных и холодных машинах для убийств

Глава 2. От гнева к ненависти

Глава 3. Плебей и пролетарий

Глава 4. Тиран и пророк

Глава 5. Проклятие Омара

Глава 6. Мессия и апокалипсис

Глава 7. Комплекс Измаила

Глава 8. Назад, к жертвоприношениям

Заключение. Преодолеть ненависть