Рогозинский - Джихадизм

Рогозинский - Джихадизм
Category Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies
Series Studia religiosa (31 books)

Жакоб Рогозинский анализирует джихадизм сквозь призму идей Лакана, Жирара и Арто. Автор выдвигает тезис о том, что современный террор — это не борьба за веру, а попытка восстановить «сакральную связь» через уничтожение собственного и чужого тела.

Рогозинский вводит понятие «ненависти к жизни», которая маскируется под религиозное рвение. Он исследует, как субъективность молодого человека, раздавленного глобализацией и кризисом идентичности, находит выход в «жертвоприношении», превращая себя в живое орудие смерти. Книга является фундаментальным исследованием патологических форм сакрального в эпоху постмодерна.

Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям

Серия «Studia religiosa»

Новое литературное обозрение, 2021. 184 с.

ISBN: 978-5-4448-1573-1

Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям - Содержание

Введение. Наш враг - кто он?

  • Глава 1. Об эффективных и холодных машинах для убийств

  • Глава 2. От гнева к ненависти

  • Глава 3. Плебей и пролетарий

  • Глава 4. Тиран и пророк

  • Глава 5. Проклятие Омара

  • Глава 6. Мессия и апокалипсис

  • Глава 7. Комплекс Измаила

  • Глава 8. Назад, к жертвоприношениям

Заключение. Преодолеть ненависть

  • Избранная библиография

  • Именной указатель

Added 24.03.2026
Related Books

All Books