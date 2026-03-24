Рогозинский - Джихадизм
Жакоб Рогозинский анализирует джихадизм сквозь призму идей Лакана, Жирара и Арто. Автор выдвигает тезис о том, что современный террор — это не борьба за веру, а попытка восстановить «сакральную связь» через уничтожение собственного и чужого тела.
Рогозинский вводит понятие «ненависти к жизни», которая маскируется под религиозное рвение. Он исследует, как субъективность молодого человека, раздавленного глобализацией и кризисом идентичности, находит выход в «жертвоприношении», превращая себя в живое орудие смерти. Книга является фундаментальным исследованием патологических форм сакрального в эпоху постмодерна.
Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям
Серия «Studia religiosa»
Новое литературное обозрение, 2021. 184 с.
ISBN: 978-5-4448-1573-1
Жакоб Рогозинский - Джихадизм. Назад, к жертвоприношениям - Содержание
Введение. Наш враг - кто он?
Глава 1. Об эффективных и холодных машинах для убийств
Глава 2. От гнева к ненависти
Глава 3. Плебей и пролетарий
Глава 4. Тиран и пророк
Глава 5. Проклятие Омара
Глава 6. Мессия и апокалипсис
Глава 7. Комплекс Измаила
Глава 8. Назад, к жертвоприношениям
Заключение. Преодолеть ненависть
Избранная библиография
Именной указатель
