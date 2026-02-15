Рогозный - Православная Церковь и Русская революция

Эта монография Павла Рогозного представляет собой глубокое исследование жизни Русской православной церкви в самый турбулентный период её современной истории. Автор фокусируется не только на высшем церковном управлении и политических баталиях, но и на «церковной революции» снизу — стихийном движении приходского духовенства и мирян, которые стремились к радикальному обновлению церковного строя на волне падения самодержавия. Рогозный детально анализирует, как эйфория первых месяцев после Февраля 1917 года, наполненная надеждами на демократизацию церкви, постепенно сменялась трагедией Гражданской войны и жестким столкновением с большевистским режимом.

В книге подробно рассматривается подготовка и проведение Поместного Собора 1917–1918 годов, восстановление патриаршества и реакция духовенства на декрет об отделении церкви от государства. Автор разрушает миф о полной монолитности церкви в тот период, показывая внутренние противоречия, конфликты между «прогрессивными» и «консервативными» группами, а также попытки приходов адаптироваться к новой реальности без государственной поддержки. Очерки Рогозного — это история о том, как церковь пыталась найти свое место в мире, где старые сакральные смыслы рушились, а новые политические силы требовали от неё полного подчинения или уничтожения.

М.: Издательство «Весь Мир», 2018. 304 с., ил.

ISBN 978-5-7777-0720-8

Рогозный Павел - Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917–1920 - Содержание

К читателю

Российская Церковь, общественное и революционное движение в синодальный период

«Красная Пасха»

Епархиальные архиереи и духовенство: борьба за власть

Церковная революция в Тверской епархии, или Архиепископ Серафим против дьяконов и псаломщиков

Церковная революция в Орловской епархии, или Священник Аракин против протоиерея Оболенского

«Американская жизнь» Енисейской епархии. «У кого есть деньги, вам честь и место»

Выборы архиереев

Выборы в Петрограде и Москве

Выборы в провинции

Теократическое царство Василия (Богоявленского) и первые выборы

И снова Сергей Аракин против Аркадия Оболенского

Скандальные выборы в Рязанской епархии

Церковный большевизм

Декрет «О свободе совести» и анафема

Брак и развод

Религия и еврейский вопрос

Антиклерикальная пропаганда

Иконы и большевики

«Опричники расстреливают нас, как куропаток»

Святые мощи

Заключение

Приложение. «Слово в неделю Крестопоклонную» [Проповедь профессора А.А. Дмитриевского]

Источники и литература