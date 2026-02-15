Рогозный - Православная Церковь и Русская революция
Эта монография Павла Рогозного представляет собой глубокое исследование жизни Русской православной церкви в самый турбулентный период её современной истории. Автор фокусируется не только на высшем церковном управлении и политических баталиях, но и на «церковной революции» снизу — стихийном движении приходского духовенства и мирян, которые стремились к радикальному обновлению церковного строя на волне падения самодержавия. Рогозный детально анализирует, как эйфория первых месяцев после Февраля 1917 года, наполненная надеждами на демократизацию церкви, постепенно сменялась трагедией Гражданской войны и жестким столкновением с большевистским режимом.
В книге подробно рассматривается подготовка и проведение Поместного Собора 1917–1918 годов, восстановление патриаршества и реакция духовенства на декрет об отделении церкви от государства. Автор разрушает миф о полной монолитности церкви в тот период, показывая внутренние противоречия, конфликты между «прогрессивными» и «консервативными» группами, а также попытки приходов адаптироваться к новой реальности без государственной поддержки. Очерки Рогозного — это история о том, как церковь пыталась найти свое место в мире, где старые сакральные смыслы рушились, а новые политические силы требовали от неё полного подчинения или уничтожения.
Рогозный Павел - Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917–1920
М.: Издательство «Весь Мир», 2018. 304 с., ил.
ISBN 978-5-7777-0720-8
Рогозный Павел - Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917–1920 - Содержание
К читателю
Российская Церковь, общественное и революционное движение в синодальный период
«Красная Пасха»
Епархиальные архиереи и духовенство: борьба за власть
Церковная революция в Тверской епархии, или Архиепископ Серафим против дьяконов и псаломщиков
Церковная революция в Орловской епархии, или Священник Аракин против протоиерея Оболенского
«Американская жизнь» Енисейской епархии. «У кого есть деньги, вам честь и место»
Выборы архиереев
Выборы в Петрограде и Москве
Выборы в провинции
Теократическое царство Василия (Богоявленского) и первые выборы
И снова Сергей Аракин против Аркадия Оболенского
Скандальные выборы в Рязанской епархии
Церковный большевизм
Декрет «О свободе совести» и анафема
Брак и развод
Религия и еврейский вопрос
Антиклерикальная пропаганда
Иконы и большевики
«Опричники расстреливают нас, как куропаток»
Святые мощи
Заключение
Приложение. «Слово в неделю Крестопоклонную» [Проповедь профессора А.А. Дмитриевского]
Источники и литература
No comments yet. Be the first!