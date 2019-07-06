Рол - Утраченный завет - Новая хронология событий библейской эпохи
До недавнего времени наука считала Библию мифологическим вымыслом. Группе современных ученых, состоящей из специалистов, представляющих разные научные дисциплины, удалось доказать, что библейское повествование является исторически достоверным и основано на реальных фактах и событиях.
Проведя многочисленные исследования, авторитетные историки разработали альтернативную хронологию Древнего мира и подвели под Ветхий Завет надежную археологическую основу. В этой книге, написанной знаменитым профессором египтологии Дэвидом Ролом, сторонником Новой Хронологии, помимо увлекательного анализа библейских текстов с учетом результатов последних археологических находок — попытка воссоздать историю книги Бытия в новом хронологическом контексте.
Дэвид Рол - Утраченный завет - Новая хронология событий библейской эпохи
М.: Изд-во Эксмо, 2005.— 528 с, ил.
ISBN 5-699-08831-8
ISBN 5-699-08831-8
Дэвид Рол - Утраченный завет - Новая хронология событий библейской эпохи - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Часть первая ИСТОКИ
Часть первая ИСТОКИ
- Глава первая АДАМ И РАЙСКИЙ САД Быт., 2:8 — Быт, 4:16
- Глава вторая ЕНОХ-ГРАДОСТРОИТЕЛЬ (Быт., 4:17–Быт, 6:4)
- Глава третья НОЙ И ПОТОП (Быт., 5:5 — Быт, 9:17)
- Глава четвертая НИМРОД И ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ (Быт., 5:5 —Быт., 9:17)
- Глава пятая СЫНОВЬЯ ХАМА (Быт, 10:6–7)
Часть вторая ГОДЫ СКИТАНИЙ
- Глава шестая АВРААМ-АМОРРЕЯНИН (Быт., 11: 10-Быт., 25:18)
- Глава седьмая ПУТЬ В РАБСТВО (Быт, 25:19-Быт., 37:36)
- Глава восьмая ИОСИФ, ВИЗИРЬ ЕГИПТА (Быт., 39:1 — Быт., 50:26)
Часть третья ПУТЬ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ
- Глава девятая МОИСЕЙ, ЦАРЕВИЧ ЕГИПТА (Исход., 1:1 — Исход., 4:18]
- Глава десятая МОИСЕЙ И ИСХОД (Исход, 4:18 — Второзаконие, 34: 12)
- Глава одиннадцатая ИИСУС НАВИН И ЗАВОЕВАНИЕ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ [Иисус Навин, 1:1 — Иисус Навин, 24:33]
- Глава двенадцатая КНИГА СУДЕЙ: ЦАРСТВО В ОЖИДАНИИ (Суд., 3:7–1-я Царств, 7:17)
Часть четвертая ЛЕГЕНДАРНЬЕ ЦАРИ
- Глава тринадцатая САУЛ И ЕВРЕЙСКИЙ МЯТЕЖ
- Глава четырнадцатая ДАВИД, ЦАРЬ-ВОИН (2-я Царств, 2:1–3-я Царств, 2:11)
- Глава пятнадцатая СОЛОМОН (3-я Царств, 2:12–3-я Царств, 11:43)
Часть пятая ДВА ЦАРСТВА
- Глава шестнадцатая РАСКОЛ (3-я Царств, 12:1–4-я Царств, 16:34 и 2-я Паралипоменон, 10:1–2-я Паралипоменон, 16:14)
- Глава семнадцатая КАК ПАЛИ СИЛЬНЫЕ! (4-я Царств, 17: 1–4-я Царств, 17: 41 и 2-я Паралипоменон 17:1–2-я Паралипоменон 27:9)
- Глава восемнадцатая ИЗГНАНИЕ (2-я Царств 18:1–2-я Царств 25:30 и 2-я Паралипоменон, 28:1–2-я Паралипоменон, 36:21)
Дэвид Рол - Утраченный завет - Новая хронология событий библейской эпохи - Археология Иерихона
История о разрушении Иерихона армией Иисуса Навина остается одной из наиболее впечатляющих библейских легенд, однако археологические исследования кургана Телл эс-Султан (современное название Иерихона) не подтверждают, что здесь существовал город в конце позднего бронзового века. Согласно традиционной хронологии, прибытие израэлитов в Ханаан произошло в начале железного века (при этом Рамсес II отождествляется с фараоном времени Исхода), и ученые надеялись найти свидетельства завоевания Земли обетованной при раскопках таких мест, как руины Иерихона. К сожалению, по мере продвижения археологических работ стало ясно, что ни один из городов, которые в библейском повествовании были захвачены и сожжены Иисусом Навином, не был разрушен в это время. В позднем бронзовом веке они либо уже представляли собой заброшенные руины, либо продолжали нормально развиваться. Если происходили какие-либо разрушения, их стратиграфические датировки были более поздними или более ранними по сравнению с предполагаемым археологическим горизонтом, соответствовавшим завоеванию Земли обетованной. В результате завоевания Иисуса Навина превратились в очередной библейский миф. Если он не уничтожил Иерихон, то, может быть, его вообще не существовало? Может быть, вся история вообще была выдумана и израильские племена никогда не захватывали этот регион в ходе военной кампании? Может быть, они всегда были частью коренного населения и со временем обособились в единый народ Израиля? Библейское повествование, противоречащее этой «эволюционной» модели, теперь просто игнорируется.
Однако в контексте Новой Хронологии завоевание Земли обетованной происходило в предпоследней фазе среднего бронзового века (MB П-В, ок. 1440–1353 гг. до н. э.).
В это время все города, захваченные Иисусом Навином и израэлитами, действительно были уничтожены, согласно археологическим данным. Вторжение Иисуса Навина в Землю обетованную произошло не в конце позднего бронзового века, как принято было считать в течение десятилетий. Археологические свидетельства недвусмысленны: поворотные события, связанные с завоеванием Ханаана израильскими племенами, произошли в предпоследней фазе среднего бронзового века.
Книгу стоит перенести в раздел "безудержная фантастика". :)
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