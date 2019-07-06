До недавнего времени наука считала Библию мифологическим вымыслом. Группе современных ученых, состоящей из специалистов, представляющих разные научные дисциплины, удалось доказать, что библейское повествование является исторически достоверным и основано на реальных фактах и событиях.

Проведя многочисленные исследования, авторитетные историки разработали альтернативную хронологию Древнего мира и подвели под Ветхий Завет надежную археологическую основу. В этой книге, написанной знаменитым профессором египтологии Дэвидом Ролом, сторонником Новой Хронологии, помимо увлекательного анализа библейских текстов с учетом результатов последних археологических находок — попытка воссоздать историю книги Бытия в новом хронологическом контексте.

Дэвид Рол - Утраченный завет - Новая хронология событий библейской эпохи М.: Изд-во Эксмо, 2005.— 528 с, ил.

ISBN 5-699-08831-8

Дэвид Рол - Утраченный завет - Новая хронология событий библейской эпохи - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая ИСТОКИ

Глава первая АДАМ И РАЙСКИЙ САД Быт., 2:8 — Быт, 4:16

Глава вторая ЕНОХ-ГРАДОСТРОИТЕЛЬ (Быт., 4:17–Быт, 6:4)

Глава третья НОЙ И ПОТОП (Быт., 5:5 — Быт, 9:17)

Глава четвертая НИМРОД И ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ (Быт., 5:5 —Быт., 9:17)

Глава пятая СЫНОВЬЯ ХАМА (Быт, 10:6–7)

Часть вторая ГОДЫ СКИТАНИЙ

Глава шестая АВРААМ-АМОРРЕЯНИН (Быт., 11: 10-Быт., 25:18)

Глава седьмая ПУТЬ В РАБСТВО (Быт, 25:19-Быт., 37:36)

Глава восьмая ИОСИФ, ВИЗИРЬ ЕГИПТА (Быт., 39:1 — Быт., 50:26)

Часть третья ПУТЬ В ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ

Глава девятая МОИСЕЙ, ЦАРЕВИЧ ЕГИПТА (Исход., 1:1 — Исход., 4:18]

Глава десятая МОИСЕЙ И ИСХОД (Исход, 4:18 — Второзаконие, 34: 12)

Глава одиннадцатая ИИСУС НАВИН И ЗАВОЕВАНИЕ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ [Иисус Навин, 1:1 — Иисус Навин, 24:33]

Глава двенадцатая КНИГА СУДЕЙ: ЦАРСТВО В ОЖИДАНИИ (Суд., 3:7–1-я Царств, 7:17)

Часть четвертая ЛЕГЕНДАРНЬЕ ЦАРИ

Глава тринадцатая САУЛ И ЕВРЕЙСКИЙ МЯТЕЖ

Глава четырнадцатая ДАВИД, ЦАРЬ-ВОИН (2-я Царств, 2:1–3-я Царств, 2:11)

Глава пятнадцатая СОЛОМОН (3-я Царств, 2:12–3-я Царств, 11:43)

Часть пятая ДВА ЦАРСТВА

Глава шестнадцатая РАСКОЛ (3-я Царств, 12:1–4-я Царств, 16:34 и 2-я Паралипоменон, 10:1–2-я Паралипоменон, 16:14)

Глава семнадцатая КАК ПАЛИ СИЛЬНЫЕ! (4-я Царств, 17: 1–4-я Царств, 17: 41 и 2-я Паралипоменон 17:1–2-я Паралипоменон 27:9)

Глава восемнадцатая ИЗГНАНИЕ (2-я Царств 18:1–2-я Царств 25:30 и 2-я Паралипоменон, 28:1–2-я Паралипоменон, 36:21)

Дэвид Рол - Утраченный завет - Новая хронология событий библейской эпохи - Археология Иерихона

История о разрушении Иерихона армией Иисуса Навина остается одной из наиболее впечатляющих библейских легенд, однако археологические исследования кургана Телл эс-Султан (современное название Иерихона) не подтверждают, что здесь существовал город в конце позднего бронзового века. Согласно традиционной хронологии, прибытие израэлитов в Ханаан произошло в начале железного века (при этом Рамсес II отождествляется с фараоном времени Исхода), и ученые надеялись найти свидетельства завоевания Земли обетованной при раскопках таких мест, как руины Иерихона. К сожалению, по мере продвижения археологических работ стало ясно, что ни один из городов, которые в библейском повествовании были захвачены и сожжены Иисусом Навином, не был разрушен в это время. В позднем бронзовом веке они либо уже представляли собой заброшенные руины, либо продолжали нормально развиваться. Если происходили какие-либо разрушения, их стратиграфические датировки были более поздними или более ранними по сравнению с предполагаемым археологическим горизонтом, соответствовавшим завоеванию Земли обетованной. В результате завоевания Иисуса Навина превратились в очередной библейский миф. Если он не уничтожил Иерихон, то, может быть, его вообще не существовало? Может быть, вся история вообще была выдумана и израильские племена никогда не захватывали этот регион в ходе военной кампании? Может быть, они всегда были частью коренного населения и со временем обособились в единый народ Израиля? Библейское повествование, противоречащее этой «эволюционной» модели, теперь просто игнорируется.

Однако в контексте Новой Хронологии завоевание Земли обетованной происходило в предпоследней фазе среднего бронзового века (MB П-В, ок. 1440–1353 гг. до н. э.).

В это время все города, захваченные Иисусом Навином и израэлитами, действительно были уничтожены, согласно археологическим данным. Вторжение Иисуса Навина в Землю обетованную произошло не в конце позднего бронзового века, как принято было считать в течение десятилетий. Археологические свидетельства недвусмысленны: поворотные события, связанные с завоеванием Ханаана израильскими племенами, произошли в предпоследней фазе среднего бронзового века.