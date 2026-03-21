Роль христианки в современном обществе

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology

Роль христианки в современном обществе – Первая межденоминационная конференция - Москва, 6-7 июня 1997 г.

Липецк: Липецкое издательство Госкомпечати, 1997. – 74 с.

ISBN 5-221-00034-2

Роль христианки в современном обществе – Содержание

ВЫСТУПЛЕНИЕ

  • д-ра Марка Эллиота на открытии конференции июня г.

ИНФОРМАЦИЯ

  • об Институте изучения христианства Востока и Запада

  • Состав участниц конференции

  • Представленные страны

ИНТЕРВЬЮ

  • с Т. Поповой, главным редактором издательства “Свет на Востоке”

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИЦ КОНФЕРЕНЦИИ

  • “Провозвестниц великое множество”. О.М.Запрометова

  • Библейские основы служения женщин. В.И.Кадаева

  • Женщина и благовестие. Ш.М.Досова

  • Как свидетельствовать о Христе мужу. И. Н. Косюга

  • Свидетельство о Христе в семье. Г. С. Беляева

  • Проблемы евангелизации женщин в российской провинции. В.В.Мажарова

  • Перспективы служения женщин-христианок. Н.А. Четверина

  • Служение христианок церкви “Благодать”. М.И.Шляжко

  • Как привлечь женщин к активной деятельности в церкви. М. С.Геворкян

  • Духовное образование христианок. М. С.Каретникова

  • Роль женщины в азиатских церквах и ее возможности. О.В.Аветисова

  • Благовестие и труд христианок в Узбекистане. Х.Х. Сахибова

  • Свидетельство христианок на рабочем месте. О.Н.Гороненкова

  • Западные миссионеры и евангелизация России. В.А.Карчажкина

  • О роли и месте женщины в церкви и обществе. И.Ф.Якубова

  • Труд христианок Армии Спасения. Л.В.Макарова

  • Пути привлечения женщин к активной деятельности в церкви. В.А.Зауэр

  • Пути успешного вовлечения женщин в служение. Е.В.Гильдебранд

  • Поддержка семей, страдающих от пьющих родственников. Н.В.Белякова

  • Домашнее насилие. ГМ.Ченцова

  • Женщина в тюрьме... Е.Я.Тищенко

  • Свидетельство заключенным по переписке. Н.В.Шелудякова

  • Христианские клубы деловых женщин. Н.С.Логинова

  • Детский христианский театр. Н.В.Румянцева

  • Служение женщин в Молдове. О.Ф.Мокан ^

  • Вести из Армении. Н.А.Аванесян

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО д-ра Марка Эллиота

ПОСЛЕСЛОВИЕ. ГА.Обровец, координатор конференции

Added 21.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

