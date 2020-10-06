Хотя снаряжение христиан для победы над сатаной – это основная цель учения Андерсона, она далеко не единственная. Центр его служения – ученичество и пасторская консультация. Он кратко суммирует основное в своем учении следующими словами: “Разоблачение лжи [сатаны] и понимание битвы [с сатаною] за разум – это выиграть половину сражения. Другая половина – это обладать подлинным познанием о Боге и знать, кто я такой как дитя Божие”.

Рабство оков “движения освобождения” - исследование учения и метода Нила Т. Андерсона

Перевод на русский язык, издание в Украине:

Ирпенская Библейская Семинария ВСО ЕХБ

при содействии Славянского Евангельского Общества (СЕО) 2000

Рабство оков “движения освобождения” - исследование учения и метода Нила Т. Андерсона - Содержание

Часть 1. Эллиот Миллер "Освящение и личность верующего во Христе"

Часть 2. Эллиот Миллер "Духовная война и встречи с истиной"

Часть 3. Эллиот Миллер "Духовная война и семь шагов к освобождению"

Часть 4. Боб и Гретхен Пассатино "Духовная война и миф о сатанинском заговоре и ритуальном осквернении"

Рабство оков “движения освобождения” - исследование учения и метода Нила Т. Андерсона - Введение

Заинтересованность Андерсона в оказании помощи христианам обрести свободу усилилась, когда он встречал в Талботе студентов, имеющих духовные проблемы. На хорошо посещаемых занятиях по разрешению духовных конфликтов Андерсон исследовал предметы духовной войны и личности, которой верующий обладает во Христе. Разработав в этом академическом окружении собственные идеи и подходы, Андерсон в 1989 году основал миссию “Свобода во Христе” для ознакомления со своими идеями более широкой аудитории.

Посредством своего влиятельного служения “Свобода во Христе”Нил Андерсон знакомит христиан во всем мире с так называемой идеейи“ освобождения пленников” в связи с освящением и духовной войной. Хотя некоторая часть его учения полезна, другую, большую часть правильнее было бы назвать созданием оков, а не разрыванием оков. Вот некоторые из вызывающих тревогу учений Андерсона, которые будут документально рассмотрены в данной серии, состоящей из трех частей.