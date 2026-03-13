Данное исследование в основном касается вопроса новой природы христианина. В нём развиваются несколько идей, среди которых следующие: новая природа и ветхая природа — два противоположных нрава по отношению к Богу; ветхая природа — как враждебный Богу нрав (Ефес. 2:15-16).

Исходя из того, что вражда с Богом — это грех, и Библия называет ветхую природу грехом, то некоторые богословы называют её «греховной природой». Новая же природа — это нрав, расположенный к Богу. Новая природа состоит из закона Божьего, записанного в сердце человека. Она вносится Святым Духом в духовный мир верующего в момент рождения свыше. Новая природа находится внутри, поэтому в сравнении с Ветхим Заветом или законом Моисея, который представляет собой внешний способ распоряжения абсолютами Самим Богом, она является лучшим способом применения Богом Его вечных норм.

Надеюсь, что данное исследование поможет верующему понять тайну новой природы и по-новому посмотреть на принципиальное отличие между невозрождённым и возрождённым человеком.

Роман Дехтяренко - Новый человек во Христе

Славянское Евангельское Общество, 2007

ISBN 978-1-56773-085-2

Роман Дехтяренко - Новый человек во Христе - Содержание

Предисловие

Вступление

1. Основные определения

2. Нрав человека до и после грехопадения

3. Новый нрав и пророчества Ветхого Завета

4. Новый нрав, дело закона в сердцах язычников и возрождение

5. Новый нрав и христианин

6. Происхождение борьбы христианина

7. Новый нрав и борьба христианина

8. Новый нрав и Святой Дух

9. Новый нрав, новый человек и подобие Бога и Христа

10. Новый нрав в свете 1-го Иоанна 3:9

11. Новый нрав и святые Ветхого Завета

12. Новый нрав и закон Ветхого Завета

Заключение