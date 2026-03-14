Гранин - Аналитическая эсхатология

Проблема эсхатологии – это совокупность христианской эсхатологии, антропологии, экзистенциализма, метафизики (онтологии и гносеологии), философии истории и культуры. Ее исследование требует комплексного и междисциплинарного подхода. Это подразумевает привлечение работ религиозных философов и богословов, памятников религиозно-эсхатологической мысли, а также источников и исследований из разных дисциплин: трудов по библейской герменевтике и библеистике, произведений философов-экзистенциалистов, работ по философской антропологии, философии истории, истории религий, культурологии. Помимо сформулированного в монографии структурного анализа эсхатологии в исследовании применено несколько методологических стратегий. Учитывая комплексность эсхатологической проблематики, при ее анализе осуществляется системный подход. Используются методы историкофилософского исследования (логико-исторический, компаративистский, философской реконструкции). Для прояснения религиозно-философской специфики эсхатологических идей и представлений применяется метод сравнительного философского и религиоведческого анализа, герменевтический и феноменологический методы, а также методологические принципы аналитической психологии. Методологической основой при анализе инициатических концепций выступает философско-антропологический метод, посредством которого раскрывается духовно-индивидуальное измерение эсхатологии. При этом используется понятийный аппарат экзистенциальной философии. В исследовании онтологических, гносеологических и антропологических аспектов эсхатологии осуществляется метод реконструкции и интерпретации, логико- аналитический метод и структурный анализ. При анализе эсхатологических представлений, принявших форму утопических, мессианских, милленаристских культов и движений, полезным оказалось обращение к методологическим принципам философии культуры и философии истории.

В первой части исследования определяются область значений и границы применимости полисемантического понятия «эсхатология». Показывается, что «эсхатология» как специальный богословский термин возник в первой трети XIX в. в среде немецкого либерального протестантизма. Значение термина верифицировалось в рамках школ библейской герменевтики начала XX в. в процессе исторических реконструкций того, каким образом представляли себе первые христиане пришествие Христа. В зависимости от интерпретации новозаветных греческих слов (επιφάνια, παρουσία, άποκάλυψις), могущих означать как Первое, так и Второе Пришествие, формулировались следующие три парадигматических сценария: осуществленной, отложенной и вступившей в свое осуществление эсхатологии. На примере русской библейской герменевтики показывается, как происходила религиозно-философская рефлексия над понятиями «апокалиптика» и «эсхатология», обусловившая дифференциацию их смыслов.

РАН. ИНИОН.; – М., 2019. – 159 с.

ISBN 978-5-248-00925-1

Роман Гранин - Аналитическая эсхатология - Содержание

Введение

Часть I. Семантика значений понятия «эсхатология»: эсхатология в богословии и философии

Глава 1. Возникновение и развитие термина «эсхатология»

1.1. Этимология слова «эсхатология»

1.2. Эсхатологические концепции в библейской герменевтике второй половины XIX – первой половины XX в.

1.3. Богословская дифференциация понятий «эсхатология» и «апокалиптика»

Глава 2. Эсхатология как предмет рационалистической метафизики

2.1. Философские основания эсхатологии

2.2. Эсхатология как проблема рационализации идеального

2.3. Онтогносеологический аспект эсхатологии

2.4. Эсхатология и утопия

2.5. Эсхатология как гетеротопия: Морфология будущего в футурологии ХХ в.

Часть II. Аналитическая эсхатология

Глава 3. Представление эсхатологии в парадигматическом виде.

3.1. Антропологический аспект эсхатологии

3.2. Эсхатология и инициация: Синхронически-диахроническое измерение

3.3. Эсхатологическая парадигма и ее структура

Глава 4. Методология парадигматического анализа эсхатологически-инициатических концепций

4.1. Структура эсхатологической парадигмы«Египетской книги мертвых»

4.2. Структура эсхатологической парадигмы «Тибетской книги мертвых»

4.3. Эсхатологическая парадигма в сюжете «мытарств»

Заключение

Библиография