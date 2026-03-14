Среди ключевых понятий исследования можно выделить такие термины, как: предел; энтропия; историческая телеология; трансцендентное; трансцендентальное; исторический горизонт; мнимость; эсхатологическая парадигма; традиция; религиозно-философское самосознание; историческая эсхатология; личная эсхатология; утопия; мессианство; милленаризм; апокалиптика; апокатастасис; парусия; теофания; лиминальное время; кризис культуры; эсхатологическое ожидание; эсхатологическое движение; пассионарность; культурный код; культурная матрица; теодицея; армагеддон; Гоги и Магоги; антихрист; апокалиптическая эсхатология; эсхатологический миф; соборность; аскеза.

Прежде, чем обратиться к дисциплинарным исследованиям эсхатологии, рассмотрим в самом общем виде, что такое «эсхатология» с точки зрения содержания и формы этого термина. Начнем с антропологического, как наиболее универсального для всего человечества, аспекта эсхатологии.

Научно-историческая реконструкция комплекса архаических эсхатологических представлений производится по погребальной обрядовости, по типу погребений, которые фиксируются с эпохи палеолита. Могильники мустьерской культуры имеют датировку 30 тыс. лет, но также встречаются элементы обрядности (религиозного использования черепов) и 300–400 тыс. лет назад. Факт наличия могильников свидетельствует о первом комплексе эсхатологических представлений. Как пишет М. Элиаде, в захоронениях палеолита повсеместно фиксируется применение «красной охры как ритуального субститута крови, т.е. символа жизни. Обычай посыпать трупы охрой распространен универсально во времени и пространстве – от Чжоу-Коу-Тяна до западных берегов Европы, по всей Африке до мыса Доброй Надежды, в Австралии и на Тасмании, по всей Америке до Огненной Земли».

Роман Гранин - Эсхатологические исследования в России XXI век

РАН. ИНИОН. – М., 2017. – 101 с.

ISBN 978-5-248-00865-0

Роман Гранин - Эсхатологические исследования в России XXI век - Содержание

Введение.

Глава 1. Методология эсхатологических исследований.

1.1. Что такое эсхатология?

1.2. Теоретико-методологическая база, методологические стратегии и гипотезы эсхатологических исследований

1.3 Философская концептуализация эсхатологии

Глава 2.Типология эсхатологических исследований

2.1. Философские исследования эсхатологии

2.2 Социологические исследования эсхатологии

2.3 Религиоведческие исследования эсхатологии

2.4. Культурологические исследования эсхатологии

2.5 Филологические исследования эсхатологии

Заключение

Библиографический обзор