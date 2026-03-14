Гранин - Эсхатологические исследования в России XXI век

Category: Theology, Eschatology

Среди ключевых понятий исследования можно выделить такие термины, как: предел; энтропия; историческая телеология; трансцендентное; трансцендентальное; исторический горизонт; мнимость; эсхатологическая парадигма; традиция; религиозно-философское самосознание; историческая эсхатология; личная эсхатология; утопия; мессианство; милленаризм; апокалиптика; апокатастасис; парусия; теофания; лиминальное время; кризис культуры; эсхатологическое ожидание; эсхатологическое движение; пассионарность; культурный код; культурная матрица; теодицея; армагеддон; Гоги и Магоги; антихрист; апокалиптическая эсхатология; эсхатологический миф; соборность; аскеза.

Прежде, чем обратиться к дисциплинарным исследованиям эсхатологии, рассмотрим в самом общем виде, что такое «эсхатология» с точки зрения содержания и формы этого термина. Начнем с антропологического, как наиболее универсального для всего человечества, аспекта эсхатологии.

Научно-историческая реконструкция комплекса архаических эсхатологических представлений производится по погребальной обрядовости, по типу погребений, которые фиксируются с эпохи палеолита. Могильники мустьерской культуры имеют датировку 30 тыс. лет, но также встречаются элементы обрядности (религиозного использования черепов) и 300–400 тыс. лет назад. Факт наличия могильников свидетельствует о первом комплексе эсхатологических представлений. Как пишет М. Элиаде, в захоронениях палеолита повсеместно фиксируется применение «красной охры как ритуального субститута крови, т.е. символа жизни. Обычай посыпать трупы охрой распространен универсально во времени и пространстве – от Чжоу-Коу-Тяна до западных берегов Европы, по всей Африке до мыса Доброй Надежды, в Австралии и на Тасмании, по всей Америке до Огненной Земли».

Роман Гранин - Эсхатологические исследования в России XXI век

РАН. ИНИОН. – М., 2017. – 101 с.

ISBN 978-5-248-00865-0

Роман Гранин - Эсхатологические исследования в России XXI век - Содержание

Введение.

Глава 1. Методология эсхатологических исследований.

  • 1.1. Что такое эсхатология?

  • 1.2. Теоретико-методологическая база, методологические стратегии и гипотезы эсхатологических исследований

  • 1.3 Философская концептуализация эсхатологии

Глава 2.Типология эсхатологических исследований

  • 2.1. Философские исследования эсхатологии

  • 2.2 Социологические исследования эсхатологии

  • 2.3 Религиоведческие исследования эсхатологии

  • 2.4. Культурологические исследования эсхатологии

  • 2.5 Филологические исследования эсхатологии

Заключение

Библиографический обзор

