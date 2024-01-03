Романенко - Словник церковних термінів

Виклики XXI століття активізували проблему осмислення засад священної місії Православної Церкви, духовного життя кожного православного християнина, конструктивного діалогу церковної та світської науки, богословської освіти, духовного просвітництва і культури. Ключовими напрямами священної місії Православ’я в умовах процесів трансформації сучасного світу виступає оновлення літургічного осмислення життя, розвиток богословської науки, ефективна соціальна робота Православної Церкви та церковне просвітництво. Ми є свідками того, що у суспільстві різко зріс суспільний інтерес до історії Церкви, богослужіння та богослов’я християнства: активізувалися не лише священнослужителі, богослови, миряни, але й світські спеціалісти: державні управлінці, юристи, філософи, релігієзнавці, психологи, соціологи, політологи, журналісти тощо.

Богословські знання Православної Церкви, політична теологія, літургіка, есхатологія, богословські теорії духовного життя особистості, християнська аскеза, апологетика впроваджуються в сучасну світську науку, в життя українського суспільства, вивищуючи дух сучасного християнства, розвиваючи духовно-моральну культуру демократичної та незалежної України.

Понятійно-термінологічний словник розкриває багатоаспектні напрями релігійного життя православного християнина. Автори, займаючи глибоко християнську позицію, переймаються складними духовними проблемами сучасного світового Православ’я. Вдаючись до богословського предметного аналізу історії Православної Церкви, літургічного досвіду буття віруючої людини, аналізуючи сучасний стан розбудови християнської місії у сучасному світі, вони намагаються дати відповідь на питання, якою духовною стежкою людина може наблизитися до Бога.

Є. Романенко, Д. Мартишин, А. Богданенко - Словник церковних термінів

Київ: Аіра-К, 2021. - 532 с. : іл.

ISBN 978-617-520-085-8

Є. Романенко, Д. Мартишин, А. Богданенко - Словник церковних термінів - Зміст