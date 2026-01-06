Романишин - Зеркало и Метафора
Роберт Д. Романишин - Зеркало и Метафора
«Касталия», 2022. - 260 с.
ISBN 978-5-521-18586-3
Роберт Д. Романишин - Зеркало и Метафора - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ОРИГИНАЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
I ПСИХОЛОГИЯ И МЕТАФОРА НАУКИ
«Посреди Вещей
Смешение, Косвенность и Психологическая Жизнь как Реальность Отражения: Феноменология Зеркала
Движущаяся Земля и человеческий труп
Сокрытие психологической жизни психологией
Обзор и Анонс
II ОТРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИРА: ВЕЩИ
Введение
Психологический Опыт – Это Мир: Видимость Опыта
Мир как психологическая реальность: тени и отражения
Иоганн Кеплер, Тихо Браге и Зигмунд Фрейд
Вывод
III ОТРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИРА: ДРУГИЕ ЛЮДИ
Введение
Я и Другие: Реалии Отражения
Некоторые Размышления о Поведении и Опыте как о Реальностях Отражения
Понимание Посредством Воображения: Психологическая Жизнь как История
Размышления о Бессознательном как Отсутствии Отражений
Отражение и Интериорность
Заключение
IV ОТРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИРА: ТЕЛО
Введение
Психологическая реальность сердца в повседневном понимании
О Смелости и Человеческом Сердце
Научное сердце как психологическая реальность
Раскрытие Сути Психологической Жизни и Практика Феноменологии
Метод и Раскрытие Сути Психологической Жизни: От Отражения к Метафоре
Заключение: Психологическое Сердце как Метафорическая Реальность
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Введение: от Отражения к Метафоре
Метафорическая Текстура Психологической Жизни
Метафорическая Структура Психологической Жизни
Метафорическая Функция Психологической Жизни
Психологическая Жизнь как Метафорическая Реальность: Смыслы
Вывод
Заключительные Строки: Последнее Воспоминание
ПОСЛЕСЛОВИЕ
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