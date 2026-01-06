Роберт Д. Романишин - Зеркало и Метафора

«Касталия», 2022. - 260 с.

ISBN 978-5-521-18586-3

Роберт Д. Романишин - Зеркало и Метафора - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОРИГИНАЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

I ПСИХОЛОГИЯ И МЕТАФОРА НАУКИ

«Посреди Вещей

Смешение, Косвенность и Психологическая Жизнь как Реальность Отражения: Феноменология Зеркала

Движущаяся Земля и человеческий труп

Сокрытие психологической жизни психологией

Обзор и Анонс

II ОТРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИРА: ВЕЩИ

Введение

Психологический Опыт – Это Мир: Видимость Опыта

Мир как психологическая реальность: тени и отражения

Иоганн Кеплер, Тихо Браге и Зигмунд Фрейд

Вывод

III ОТРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИРА: ДРУГИЕ ЛЮДИ

Введение

Я и Другие: Реалии Отражения

Некоторые Размышления о Поведении и Опыте как о Реальностях Отражения

Понимание Посредством Воображения: Психологическая Жизнь как История

Размышления о Бессознательном как Отсутствии Отражений

Отражение и Интериорность

Заключение

IV ОТРАЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИРА: ТЕЛО

Введение

Психологическая реальность сердца в повседневном понимании

О Смелости и Человеческом Сердце

Научное сердце как психологическая реальность

Раскрытие Сути Психологической Жизни и Практика Феноменологии

Метод и Раскрытие Сути Психологической Жизни: От Отражения к Метафоре

Заключение: Психологическое Сердце как Метафорическая Реальность

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Введение: от Отражения к Метафоре

Метафорическая Текстура Психологической Жизни

Метафорическая Структура Психологической Жизни

Метафорическая Функция Психологической Жизни

Психологическая Жизнь как Метафорическая Реальность: Смыслы

Вывод

Заключительные Строки: Последнее Воспоминание

ПОСЛЕСЛОВИЕ