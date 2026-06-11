При обозрении всей истории Церкви в глаза бросается множество больших и малых расколов и разделений, породивших много разнообразных церквей и сект. Например, великий раскол Восточной, Православной, и Западной, Католической, церквей, произошедший в 1054 году. Далее от католиков откололись протестанты, которые в свою очередь раздробились на множество других церквей и сект.

А Православные, по не значительному поводу, сами откололи от себя старообрядцев и все другие религиозные движения мистического и рационалистического направления.

Всего не перечислить.

Но самым древним, большим и существенным расколом Церкви является теологический раскол между иудействующими и язычествующими христианами.

С этим фактом многие могут не согласиться, потому что иудействующих христиан, которых раньше называли жидовствующими, по внешности очень мало. Однако по существу и принципам жизни иудействующих едва ли меньше, чем язычествующих. Ибо «Закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17), но большая масса христиан невежественно смешивает закон с благодатью и живет не по благодати Христовой, «спасительной для всех человеков» (Тит. 2:11), а по закону, которым только «познается грех» (Рим. 3:20). Поэтому таких полухристиан (в том числе чистокровных язычников) иначе назвать нельзя, как только неосознанно иудействующими, или законниками.

Другие же правильно берут себе в основу веры не закон, а благодать Божию, но чаще всего по-язычески обращают эту благодать Божию на угождение плоти. Таких полухристиан иначе назвать нельзя, как язычествующими, или беззаконниками.

Кирилл Романов - Первохристианское толкование Библии и современные вероотступления

М., «Благовестник», 2000.—288 с.

Кирилл Романов - Первохристианское толкование Библии и современные вероотступления - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1 ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Евангелие не устарело

2. Смертный грех нашей цивилизации за гибель экологии

3. Беспечная расточительность и ее самонаказание

4. «Четвертый Рим» вместо христоцентричной веры

5. «И не думали...»

6. Самый большой раскол обмирщалых церквей

7. Первохристианское единство Церкви

Часть 2 ПРИМЕРЫ ВЕРООТСТУПЛЕНИЯ В ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ВРЕМЕНА

1. Через пророка Малахию Господь подводит предварительный итог Ветхому Завету, располагая к Новому

2. Что святое и кто святой

3. Двойное вероотступление древних

4. Неуважение трапезы Господней

5. Как надо было обратиться

Часть 3 БИБЛИЯ О ДЕСЯТИННОМ СЛУЖЕНИИ

1. Десятинное служение было делом веры, а не делом закона

2. Почему десятина должна была соблюдаться по закону Моисееву?

3. Кому отдавалась десятина во времена закона

4. Кому отдавалась вторая десятина во времена закона

5. Десятина для бедных

6. Десятинное служение - это всенародная школа мудрости и Боговедения

7. Но фарисеи, кажется, соблюдали десятину

8. Еще о фарисеях, древних и современных

Часть 4 ПОСЛЕДСТВИЯ ОБКРАДЫВАНИЯ БОГА ДЕСЯТИНОЮ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

1. Ломалась Библейская школа мудрости и Боговедения

2. Терялась ценность других священнодействий

3. Закон, ослабленный плотью, оказался слабым детоводителем ко Христу

4. Не возрастал сокровенный сердца человек

5. Народ Божий оказался не подготовленным к сретению Господа

6. Недостаток ведения

7. Трагический разрыв поколений

8. Какие благословения были утеряны

Часть 5 ОТМЕНЕНО ЛИ ДЕСЯТИННОЕ СЛУЖЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

1. Десятинное служение было делом веры древних праведников до Закона

2. «И того не оставлять»

3. Великая заповедь с великими обетованиями

4. Минимально необходимая мера веры для спасения души и для награды в Царствии Божием

5. Истинное благочестие - это дело веры и труд любви в исполнении Великого Поручения Христа Спасителя

6. Евангельская методика духовного ученичества и воспитания верующих

7. Новозаветное десятинно-трапезное служение - это ученичество и практика святого образа жизни в день Господень - воскресение

8. Благодать научающая

9. Воспитание Божиих наследников Вселенной

10. Ученики и ученицы

11. Участие в первохристианском десятинно-трапезном служении делает всех полезными

12. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших»

13. Десятинно-трапезное служение решает все классовые

Часть 6 СУЩНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА И ПЕРВОХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

1. Духовное возрождение свыше. Спаситель открывает имя Бога как Отца

2. Рожденные свыше должны помышлять о духовном, жить по духу и воспитываться

3. Ветхозаветная суббота в свете Нового Завета

4. Воскресение - день Господень

5. Все у них было общее

6. Первохристианское подвижничество

7. Пророки и пророчицы

8. О первохристианском целомудрии

9. Первохристианские ежевоскресные трапезы агапэ и причастие

10. Служба «пещись о столах» - диаконы и агапиты

11. Евангелизационный смысл первохристианских трапез Господних

12. Литургия апостола Иакова

Часть 7 УЧЕНИКИ АПОСТОЛОВ И ИХ ЕДИНОЕ ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ

1. О современном и о первохристианском понимании Библии

2. Послание апостола Варнавы (ок. 85 г.)

3. Послание Коринфянам Св. Климента, епископа Римского (92-101 гг.)

4. «Учение двенадцати Апостолов» - «Дидахэ»

Часть 8 ПОСЛЕДНИЕ УЧЕНИКИ АПОСТОЛОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ II-го века

1. Святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский

2. Правильно ли протестанты обвиняют Игнатия и правильно ли православные толкуют его Послания

3. Епископ - это Ангел Церкви

4. Книга «Пастырь» Первая книга - Видения Книга вторая - Заповеди Книга третья - Подобия Краткое заключение о книге «Пастырь»

5. Епископ Поликарп Смирнский Послание св. Поликарпа к Филиппийцам Мученичество одиннадцати учеников и Св. Поликарпа с ними



Часть 9 ПОСЛЕДСТВИЯ ОБКРАДЫВАНИЯ ДЕСЯТИН В НОВОЗАВЕТНОЕ ВРЕМЯ

1. Пренебрежение первохристианским Церковным Уставом Дидахэ и трапезами - агапе

2. Недостаток Боговедения

3. Огрубелость и недостаток милосердия

4. Недостаток благочестия

5. Превращение общины в общество

6. Соль, потерявшая силу, и сдвинутый светильник благовествования

7. Аналогия Ветхозаветного и Новозаветного вероотступления

8. Преобладание плотского над духовным

9. «Плевелы», которые сами строят себе ад

10. Уклонение от простоты во Христе

Часть 10 ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕРООТСТУПЛЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ