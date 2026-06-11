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Романов - Первохристианское толкование Библии

Романов - Первохристианское толкование Библии
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, History

При обозрении всей истории Церкви в глаза бросается множество больших и малых расколов и разделений, породивших много разнообразных церквей и сект. Например, великий раскол Восточной, Православной, и Западной, Католической, церквей, произошедший в 1054 году. Далее от католиков откололись протестанты, которые в свою очередь раздробились на множество других церквей и сект.

А Православные, по не значительному поводу, сами откололи от себя старообрядцев и все другие религиозные движения мистического и рационалистического направления.

Всего не перечислить.

Но самым древним, большим и существенным расколом Церкви является теологический раскол между иудействующими и язычествующими христианами.

С этим фактом многие могут не согласиться, потому что иудействующих христиан, которых раньше называли жидовствующими, по внешности очень мало. Однако по существу и принципам жизни иудействующих едва ли меньше, чем язычествующих. Ибо «Закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17), но большая масса христиан невежественно смешивает закон с благодатью и живет не по благодати Христовой, «спасительной для всех человеков» (Тит. 2:11), а по закону, которым только «познается грех» (Рим. 3:20). Поэтому таких полухристиан (в том числе чистокровных язычников) иначе назвать нельзя, как только неосознанно иудействующими, или законниками.

Другие же правильно берут себе в основу веры не закон, а благодать Божию, но чаще всего по-язычески обращают эту благодать Божию на угождение плоти. Таких полухристиан иначе назвать нельзя, как язычествующими, или беззаконниками.

Кирилл Романов - Первохристианское толкование Библии и современные вероотступления

М., «Благовестник», 2000.—288 с.

Кирилл Романов - Первохристианское толкование Библии и современные вероотступления - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1 ПРЕДИСЛОВИЕ

  • 1. Евангелие не устарело

  • 2. Смертный грех нашей цивилизации за гибель экологии

  • 3. Беспечная расточительность и ее самонаказание

  • 4. «Четвертый Рим» вместо христоцентричной веры

  • 5. «И не думали...»

  • 6. Самый большой раскол обмирщалых церквей

  • 7. Первохристианское единство Церкви

Часть 2 ПРИМЕРЫ ВЕРООТСТУПЛЕНИЯ В ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ВРЕМЕНА

  • 1. Через пророка Малахию Господь подводит предварительный итог Ветхому Завету, располагая к Новому

  • 2. Что святое и кто святой

  • 3. Двойное вероотступление древних

  • 4. Неуважение трапезы Господней

  • 5. Как надо было обратиться

Часть 3 БИБЛИЯ О ДЕСЯТИННОМ СЛУЖЕНИИ

  • 1. Десятинное служение было делом веры, а не делом закона

  • 2. Почему десятина должна была соблюдаться по закону Моисееву?

  • 3. Кому отдавалась десятина во времена закона

  • 4. Кому отдавалась вторая десятина во времена закона

  • 5. Десятина для бедных

  • 6. Десятинное служение - это всенародная школа мудрости и Боговедения

  • 7. Но фарисеи, кажется, соблюдали десятину

  • 8. Еще о фарисеях, древних и современных

Часть 4 ПОСЛЕДСТВИЯ ОБКРАДЫВАНИЯ БОГА ДЕСЯТИНОЮ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

  • 1. Ломалась Библейская школа мудрости и Боговедения

  • 2. Терялась ценность других священнодействий

  • 3. Закон, ослабленный плотью, оказался слабым детоводителем ко Христу

  • 4. Не возрастал сокровенный сердца человек

  • 5. Народ Божий оказался не подготовленным к сретению Господа

  • 6. Недостаток ведения

  • 7. Трагический разрыв поколений

  • 8. Какие благословения были утеряны

Часть 5 ОТМЕНЕНО ЛИ ДЕСЯТИННОЕ СЛУЖЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

  • 1. Десятинное служение было делом веры древних праведников до Закона

  • 2. «И того не оставлять»

  • 3. Великая заповедь с великими обетованиями

  • 4. Минимально необходимая мера веры для спасения души и для награды в Царствии Божием

  • 5. Истинное благочестие - это дело веры и труд любви в исполнении Великого Поручения Христа Спасителя

  • 6. Евангельская методика духовного ученичества и воспитания верующих

  • 7. Новозаветное десятинно-трапезное служение - это ученичество и практика святого образа жизни в день Господень - воскресение

  • 8. Благодать научающая

  • 9. Воспитание Божиих наследников Вселенной

  • 10. Ученики и ученицы

  • 11. Участие в первохристианском десятинно-трапезном служении делает всех полезными

  • 12. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших»

  • 13. Десятинно-трапезное служение решает все классовые

Часть 6 СУЩНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА И ПЕРВОХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

  • 1. Духовное возрождение свыше. Спаситель открывает имя Бога как Отца

  • 2. Рожденные свыше должны помышлять о духовном, жить по духу и воспитываться

  • 3. Ветхозаветная суббота в свете Нового Завета

  • 4. Воскресение - день Господень

  • 5. Все у них было общее

  • 6. Первохристианское подвижничество

  • 7. Пророки и пророчицы

  • 8. О первохристианском целомудрии

  • 9. Первохристианские ежевоскресные трапезы агапэ и причастие

  • 10. Служба «пещись о столах» - диаконы и агапиты

  • 11. Евангелизационный смысл первохристианских трапез Господних

  • 12. Литургия апостола Иакова

Часть 7 УЧЕНИКИ АПОСТОЛОВ И ИХ ЕДИНОЕ ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ

  • 1. О современном и о первохристианском понимании Библии

  • 2. Послание апостола Варнавы (ок. 85 г.)

  • 3. Послание Коринфянам Св. Климента, епископа Римского (92-101 гг.)

  • 4. «Учение двенадцати Апостолов» - «Дидахэ»

Часть 8 ПОСЛЕДНИЕ УЧЕНИКИ АПОСТОЛОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ II-го века

  • 1. Святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский

  • 2. Правильно ли протестанты обвиняют Игнатия и правильно ли православные толкуют его Послания

  • 3. Епископ - это Ангел Церкви

  • 4. Книга «Пастырь»

    • Первая книга - Видения

    • Книга вторая - Заповеди

    • Книга третья - Подобия

    • Краткое заключение о книге «Пастырь»

  • 5. Епископ Поликарп Смирнский

    • Послание св. Поликарпа к Филиппийцам

    • Мученичество одиннадцати учеников и Св. Поликарпа с ними

Часть 9 ПОСЛЕДСТВИЯ ОБКРАДЫВАНИЯ ДЕСЯТИН В НОВОЗАВЕТНОЕ ВРЕМЯ

  • 1. Пренебрежение первохристианским Церковным Уставом Дидахэ и трапезами - агапе

  • 2. Недостаток Боговедения

  • 3. Огрубелость и недостаток милосердия

  • 4. Недостаток благочестия

  • 5. Превращение общины в общество

  • 6. Соль, потерявшая силу, и сдвинутый светильник благовествования

  • 7. Аналогия Ветхозаветного и Новозаветного вероотступления

  • 8. Преобладание плотского над духовным

  • 9. «Плевелы», которые сами строят себе ад

  • 10. Уклонение от простоты во Христе

Часть 10 ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕРООТСТУПЛЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

  • 1. Лаодикийское самодовольство

  • 2. Откровение закрыто для обкрадывающих Божии десятины

  • 3. Самохвальство потребительского стиля жизни и пренебрежение подвижнической простотой во Христе

  • 4. Аналогия Ветхозаветного и Новозаветного вероотступлений

  • 5. Трагическое отчуждение поколений

  • 6. Упущенные возможности делают благодать Божию тщетной и порождают дух атеизма.

  • 7. Грех огрубения сердца: «Да не обратятся, чтобы Я исцелил их»

  • 8. Общая сущность всех древних и современных еретиков

  • 9. Безиконная форма идолослужения

  • 10. Умножение ересей

  • 11. Первохристианский образ веры успешно преодолел все ереси ІІ и ІІІ веков

  • 12. «Власть тьмы в царстве света»

  • 13. Нет ли в этом преувеличения?

Views 74
Rating 4.0 / 5
Added 11.06.2026
Author AlexDigger
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4.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 7 hours ago
Благодарю.

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