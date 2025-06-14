Романова Татьяна - Срединная империя - Золотой путеводитель по культуре Китая

Все мы приходим к Китаю разными путями. Кто-то очарован богатой чайной культурой и проводит вечера за чашечкой пуэра. Кто-то занимается китайскими оздоровительными практиками, боевыми искусствами или традиционной живописью. Кто-то читает новеллы о бесстрашных небожителях, борющихся со злом, или путешествует по сказочным, но вполне узнаваемым вселенным культовых видеоигр. Кто-то находит удовольствие в просмотре сериалов о дворцовой жизни, а кто-то учит язык, мечтая найти новых друзей или высокооплачиваемую работу. У каждого собственная история знакомства с Китаем, но всех нас объединяет одно — живой интерес к этой удивительной стране.

Ваша дорога, несомненно, увлекательная и полная впечатлений, привела вас на распутье: куда двигаться дальше? Хочется узнать о Китае больше, хочется понять его, охватить колоссальное прошлое и не менее поразительное настоящее, но с чего начать? Я предлагаю вам начать с моей книги. Пусть она станет вашим проводником в богатую историю и культуру Поднебесной. Прочитав её, вы получите базовые знания, которые станут тем самым ключом к пониманию китайской цивилизации и сподвигнут вас на углублённое изучение тем, показавшихся вам наиболее интересными. Здесь я буду много говорить об истории Китая, но также отсылать читателя к современной китайской культуре, чтобы мы могли увидеть проявления прошлого в настоящем. Переверните страницу, и мы отправимся в захватывающее путешествие.

Данная глава закладывает фундамент в процесс построения целостного образа Китая. Прочитав её, вы узнаете, на какие эпохи делят китайскую историю, как и по каким причинам происходила смена правящих династий, в какое время жили великие личности и совершались грандиозные открытия. Мы начнём с первых китайских государств, возникших в бассейне реки Хуанхэ, и завершим периодом создания Китайской Народной Республики. Чтобы путешествие напоминало увлекательную экскурсию сквозь время и пространство, текст сопровождают карты, таблицы, изображения культурных реликвий и портреты известных персон. Вы также можете воспользоваться списком рекомендуемых к просмотру фильмов и сериалов для большего погружения в атмосферу минувших веков. Вперёд к знаниям!

Романова Татьяна - Срединная империя - Золотой путеводитель по культуре Китая

Москва: Эксмо, 2025, 272 с.

ISBN 978-5-04-189795-6

Романова Татьяна - Срединная империя - Золотой путеводитель по культуре Китая - Содержание

От автора

ГЛАВА 1. Краткая история Китая

ГЛАВА 2. Вера и философия

ГЛАВА 3. Жизненный уклад имперского Китая

ГЛАВА 4. Одежда, причёски, макияж

ГЛАВА 5. Музыка

ГЛАВА 6. Театр

ГЛАВА 7. Искусство

ГЛАВА 8. Литература

ГЛАВА 9. Кухня

ГЛАВА 10. Праздники

Заключение

Список иллюстраций