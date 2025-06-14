Романова Татьяна - Срединная империя - Золотой путеводитель по культуре Китая

Романова - Срединная империя
Все мы приходим к Китаю разными путями. Кто-то очарован богатой чайной культурой и проводит вечера за чашечкой пуэра. Кто-то занимается китайскими оздоровительными практиками, боевыми искусствами или традиционной живописью. Кто-то читает новеллы о бесстрашных небожителях, борющихся со злом, или путешествует по сказочным, но вполне узнаваемым вселенным культовых видеоигр. Кто-то находит удовольствие в просмотре сериалов о дворцовой жизни, а кто-то учит язык, мечтая найти новых друзей или высокооплачиваемую работу. У каждого собственная история знакомства с Китаем, но всех нас объединяет одно — живой интерес к этой удивительной стране.
Ваша дорога, несомненно, увлекательная и полная впечатлений, привела вас на распутье: куда двигаться дальше? Хочется узнать о Китае больше, хочется понять его, охватить колоссальное прошлое и не менее поразительное настоящее, но с чего начать? Я предлагаю вам начать с моей книги. Пусть она станет вашим проводником в богатую историю и культуру Поднебесной. Прочитав её, вы получите базовые знания, которые станут тем самым ключом к пониманию китайской цивилизации и сподвигнут вас на углублённое изучение тем, показавшихся вам наиболее интересными. Здесь я буду много говорить об истории Китая, но также отсылать читателя к современной китайской культуре, чтобы мы могли увидеть проявления прошлого в настоящем. Переверните страницу, и мы отправимся в захватывающее путешествие.
Данная глава закладывает фундамент в процесс построения целостного образа Китая. Прочитав её, вы узнаете, на какие эпохи делят китайскую историю, как и по каким причинам происходила смена правящих династий, в какое время жили великие личности и совершались грандиозные открытия. Мы начнём с первых китайских государств, возникших в бассейне реки Хуанхэ, и завершим периодом создания Китайской Народной Республики. Чтобы путешествие напоминало увлекательную экскурсию сквозь время и пространство, текст сопровождают карты, таблицы, изображения культурных реликвий и портреты известных персон. Вы также можете воспользоваться списком рекомендуемых к просмотру фильмов и сериалов для большего погружения в атмосферу минувших веков. Вперёд к знаниям!
Романова Татьяна - Срединная империя - Золотой путеводитель по культуре Китая
Москва: Эксмо, 2025, 272 с.
ISBN 978-5-04-189795-6
Романова Татьяна - Срединная империя - Золотой путеводитель по культуре Китая - Содержание
От автора
- ГЛАВА 1. Краткая история Китая
- ГЛАВА 2. Вера и философия
- ГЛАВА 3. Жизненный уклад имперского Китая
- ГЛАВА 4. Одежда, причёски, макияж
- ГЛАВА 5. Музыка
- ГЛАВА 6. Театр
- ГЛАВА 7. Искусство
- ГЛАВА 8. Литература
- ГЛАВА 9. Кухня
- ГЛАВА 10. Праздники
Заключение
Список иллюстраций
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