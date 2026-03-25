Ропакова - Православный приход во второй половине XIX века

Монография Елены Ропаковой «Православный приход во второй половине XIX века» представляет собой глубокое историко-социологическое исследование жизни первичной ячейки Церкви в один из самых динамичных периодов российской истории. Автор ставит задачу реконструировать повседневный уклад городского и сельского прихода Санкт-Петербургской епархии в эпоху Великих реформ Александра II и последующих контрреформ. Основная идея произведения заключается в том, что приход в этот период трансформировался из чисто богослужебного пространства в центр социальной, просветительской и благотворительной активности, отражая общие процессы модернизации и сословных изменений в Империи.

Содержательная часть книги детально анализирует правовой статус прихода, систему его финансирования и взаимоотношения между духовенством и мирянами. Ропакова последовательно разбирает роль Санкт-Петербургской духовной академии как интеллектуального центра, формировавшего кадры и идеологию приходского обновления. Автор уделяет значительное внимание деятельности приходских попечительств и обществ трезвости, показывая, как Церковь пыталась отвечать на вызовы урбанизации и роста рабочего класса в столичном регионе. В книге исследуется повседневный быт священника, его образовательный ценз и участие в общественной жизни, превращая архивные данные в живое полотно истории синодального периода.

Текст написан в строгом, научно-исследовательском стиле, опирающемся на обширный пласт неопубликованных документов из фондов РГИА и ЦГИА СПб. Елена Ропакова мастерски соединяет микроисторию конкретных храмов Санкт-Петербурга с макропроцессами церковно-государственных отношений, делая работу ценной как для профессиональных историков, так и для краеведов. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять истоки современного приходского устройства и сложности синодальной системы управления. Это чтение помогает осознать, что многие современные вопросы церковной жизни — от роли мирян до проблем миссии — уходят корнями в дискуссии и практики второй половины позапрошлого века.

СПб. : Изд-во СпбПДА, 2016. 352 с.

Экономическая история Русской Церкви

ISBN 978-5-906627-27-8

Ропакова Елена - Православный приход во второй половине XIX века. Российская империя, Санкт-Петербургская епархия - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Православный приход в российском законодательстве

Глава 2. Организация приходов и строительство церквей во второй половине XIX в. 2.1. Общая численность приходов и церковное строительство в Новоладожском, Ямбургском и Лужском уездах к 1850 г. 2.2. Образование новых приходов и строительство церквей в Ямбургском, Лужском и Новоладожском уездах, 1850-1869 гг. 2.3. Положение 16 апреля 1869 г. и его влияние на численность приходов и образование новых приходов в трех уездах епархии 2.4. Новые приходы в Ямбургском, Лужском и Новоладожском уездах, 1881-1900 гг.

Глава З. Уездные приходы: взаимоотношения причта и прихожан 3.1. Финансовые и материальные средства функционирования приходских храмов в Новоладожском, Лужском и Ямбургском уездах 3.2. Материальное обеспечение приходского духовенства Ямбургского, Лужского и Новоладожского уездов 3.3. Священник и прихожане: о некоторых этических аспектах взаимоотношений 3.4. Религиозность прихожан Ямбургского, Лужского и Новоладожского уездов в оценке епископов Санкт-Петербургской епархии



Заключение

Приложения

Источники и литература