Есть ли в жизни человеческой какой-нибудь смысл или цель? Существует ли Бог? Если да, то почему Он допускает так много страданий? Да и наука разве не обходится без Бога в своих изысканиях, открытиях, весьма убедительных гипотезах и теориях? Подобного рода вопросы не дают покоя наши душам и тревожат наше сознание, когда мы пытаемся узнать, кто мы, откуда взялись, в чем назначение нашей жизни и куда мы в конечном итоге придем. Не многим удается закрывать глаза на эти смущающие ум загадки, с которыми мы то и дело сталкиваемся, с изумлением размышляя о тайнах бытия. Вопрос о Божьем существовании не так-то просто обойти. К счастью, когда речь заходит о происхождении жизни и мира в целом, все не так уж смутно и призрачно. В последние годы ученые сделали целый ряд замечательных открытий, которые свидетельствуют о такой точности и сложности устройства Вселенной, что уже стало весьма затруднительно утверждать, что все сущее возникло само по себе — случайно. Все, что мы наблюдаем вокруг, имеет столь замысловатое строение, что здесь наверняка не обошлось без вмешательства крайне проницательного Бога.

Рос Ариэль - Наука открывает Бога

Пер. с англ. — Заокский: Источник жизни, 2009. — 352 с.

ISBN 978-5-86847-667-9

Рос Ариэль - Наука открывает Бога - Содержание

Глава 1 Вправе ли ученый верить в Бога?

Глава 2 Вселенная с очень тонкой настройкой

Глава 3 Как начиналась жизнь?

Глава 4 Чем дальше, тем сложнее

Глава 5 А времени так мало

Глава 6 Научная мода

Глава 7 Совместимы ли наука и Священное Писание?

Глава 8 Общая картина

Рос Ариэль - Наука открывает Бога - Предисловие

Есть такие ученые, которые сразу же ответят, что наука не может брать в расчет Бога, потому что наука и Бог принадлежат разным сферам человеческой мысли. Беда в том, что такая точка зрения сужает научную перспективу и ограничивает науку в поиске истины во всей ее полноте. Наука не в состоянии найти Бога, пока она исключает Его из своей толковательной базы. Если наука рассчитывает дать полновесные и достоверные ответы на наши самые глубокие вопросы, ей нужно вырваться из пут секурялизма, в которые она сама себя загнала. Наука должна открыто рассуждать о возможном существовании Бога и не вытеснять Его в иную сферу изысканий.

В данной книге вопрос о Божьем существовании рассматривается с той точки зрения, что наука есть, или, по крайней мере, должна быть, открытый и непредвзятый поиск истины и что мы должны полагаться на данные, предоставляемые нам природой, куда бы они нас ни привели. Наука частенько предается различным домыслам и гипотезам вроде существования других вселенных помимо нашей или самозарождающейся жизни. Если она хочет быть последовательной, то ей придется рассмотреть и такую возможность, как существование Бога. Такая открытость очень важна, особенно в том случае, если Бог действительно существует. В связи с этим будет нелишне упомянуть, что родоначальники современной науки, такие как Кеплер, Галилей, Бойль, Паскаль, Линней и Ньютон — все включали Бога в свой научный кругозор. Они часто говорили о Боге, и для них смысл научных исследований состоял в открытии законов, учрежденных Самим Богом. Эти титаны интеллекта старались показать, как наука и Бог могут вместе помочь человеку в исследовании природы. C тех пор пути науки и Бога разошлись, и в настоящее время наука в основном пренебрегает Богом.

Более того, некоторые ученые крайне обеспокоены тем, что происходящий в общественном сознании сдвиг в сторону религии может серьезно помешать развитию науки. C другой стороны, мы наблюдаем существенный рост интереса к религии в научных кругах. И происходит это отчасти благодаря недавним важным научным открытиям, связанным, к примеру, с очень точными величинами, необходимыми для основных физических сил, или с крайне сложными биохимическими процессами, происходящими в живых организмах. Эти находки ставят под большое сомнение любые предположения о случайном возникновении Земли и жизни на ней, ведь гораздо разумнее верить в Бога, чем в крайне маловероятные явления, на которые придется полагаться, если принять за аксиому, что Бога нет. Эта книга придерживается широкого подхода, без которого нам не составить исчерпывающего мнения по столь важному вопросу, как существование Бога. Поскольку самые серьезные возражения против бытия Бога исходят от науки, наша дискуссия будет строиться в основном вокруг связанных с наукой тем. Чтобы помочь неискушенному в науке читателю оценить научные находки и выводы, я привожу несколько рассказов о том, как ученые делают свои открытия, сосредоточившись более всего на тех моментах, которые связаны с вопросом о существовании Бога.