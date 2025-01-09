Многие сегодня ищут смысл жизни в успехе, деньгах или философии, но внутри остается пустота. Сид Рот утверждает: для каждого еврея приготовлен особенный «Дар Бога», который был обещан еще пророками древности. Эта книга — приглашение отбросить стереотипы и заново открыть для себя духовное наследие предков.

Что вы найдете в этой книге:

Личное свидетельство: Путь автора от успешного брокера на Уолл-стрит, живущего в страхе и депрессии, до человека, обретшего сверхъестественный мир.

Пророческий ключ: Как древние обетования о Мессии становятся реальностью в жизни современного человека.

Духовное возрождение: Что на самом деле означает быть «завершенным» евреем и как вера в Иешуа (Иисуса) возвращает человека к его истинным корням.

Книга написана простым, но пронзительным языком. Она для тех, кто не боится заглянуть в собственное сердце и ищет настоящую, живую связь с Богом Израиля.

Сид Рос – Дар Бога - Духовное возрождение еврея

Перевод Валентины Брен. – Б.в.д. – 92 с.

ISBN 6-84872-022-4

Сид Рос – Дар Бога – Содержание