Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рос - Дар Бога

Рос - Дар Бога
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Многие сегодня ищут смысл жизни в успехе, деньгах или философии, но внутри остается пустота. Сид Рот утверждает: для каждого еврея приготовлен особенный «Дар Бога», который был обещан еще пророками древности. Эта книга — приглашение отбросить стереотипы и заново открыть для себя духовное наследие предков.

Что вы найдете в этой книге:

  • Личное свидетельство: Путь автора от успешного брокера на Уолл-стрит, живущего в страхе и депрессии, до человека, обретшего сверхъестественный мир.

  • Пророческий ключ: Как древние обетования о Мессии становятся реальностью в жизни современного человека.

  • Духовное возрождение: Что на самом деле означает быть «завершенным» евреем и как вера в Иешуа (Иисуса) возвращает человека к его истинным корням.

Книга написана простым, но пронзительным языком. Она для тех, кто не боится заглянуть в собственное сердце и ищет настоящую, живую связь с Богом Израиля.

Сид Рос – Дар Бога - Духовное возрождение еврея

Перевод Валентины Брен. – Б.в.д. – 92 с.

ISBN 6-84872-022-4

Сид Рос – Дар Бога – Содержание

  • Смертный приговор

  • Повелевай мною!

  • Лгун, мошенник

  • Лицемер, лентяй

  • Мертвая точка

  • Важная персона

  • Мистер Невозмутимый

  • Неясные знаки

  • Что еще?

  • Вор

  • Предсказатель

  • Связь с силой

  • Ответ?

  • Семя страха

  • Из преисподней

  • Милосердная жизнь

  • Радость на рассвете

  • Жизнь в смерти

  • Эпилог

  • Бабушка умерла

  • Шалом ле-гитра-от, папа

  • Семейная хроника

Views 269
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books