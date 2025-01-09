Рос - Дар Бога
Многие сегодня ищут смысл жизни в успехе, деньгах или философии, но внутри остается пустота. Сид Рот утверждает: для каждого еврея приготовлен особенный «Дар Бога», который был обещан еще пророками древности. Эта книга — приглашение отбросить стереотипы и заново открыть для себя духовное наследие предков.
Что вы найдете в этой книге:
Личное свидетельство: Путь автора от успешного брокера на Уолл-стрит, живущего в страхе и депрессии, до человека, обретшего сверхъестественный мир.
Пророческий ключ: Как древние обетования о Мессии становятся реальностью в жизни современного человека.
Духовное возрождение: Что на самом деле означает быть «завершенным» евреем и как вера в Иешуа (Иисуса) возвращает человека к его истинным корням.
Книга написана простым, но пронзительным языком. Она для тех, кто не боится заглянуть в собственное сердце и ищет настоящую, живую связь с Богом Израиля.
Сид Рос – Дар Бога - Духовное возрождение еврея
Перевод Валентины Брен. – Б.в.д. – 92 с.
ISBN 6-84872-022-4
Сид Рос – Дар Бога – Содержание
Смертный приговор
Повелевай мною!
Лгун, мошенник
Лицемер, лентяй
Мертвая точка
Важная персона
Мистер Невозмутимый
Неясные знаки
Что еще?
Вор
Предсказатель
Связь с силой
Ответ?
Семя страха
Из преисподней
Милосердная жизнь
Радость на рассвете
Жизнь в смерти
Эпилог
Бабушка умерла
Шалом ле-гитра-от, папа
Семейная хроника
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