Сборник статей ««Rosarium Philosophorum»: взгляд аналитического психолога» (2025) под редакцией О. В. Кондратовой представляет собой уникальное междисциплинарное исследование одного из самых загадочных алхимических трактатов Средневековья. Вдохновленная классическим трудом К. Г. Юнга «Психология переноса», книга расширяет горизонты юнгианского анализа, обращаясь не только к «лунной» серии гравюр, которую использовал Юнг, но и к ранее малоизученной «солнечной» серии.

Авторы сборника — ведущие аналитические психологи из Великобритании, Франции, США и России — предлагают современное клиническое прочтение древних символов. Трактат рассматривается здесь как «карта» внутренней трансформации, позволяющая работать с процессами переноса и контрпереноса, преодолением нарциссизма и этапами индивидуации. Книга предлагает новаторский подход: использование гравюр «Розариума» в качестве метафорических карт в пространстве кабинета психолога, что позволяет амплифицировать сновидения и истории клиентов через символическое поле алхимии.

Издание включает в себя ценное приложение — репродукции двадцати оригинальных гравюр из франкфуртского издания 1550 года, что делает книгу не только глубоким научным трудом, но и прекрасным визуальным пособием. Это издание станет незаменимым инструментом для аналитических психологов, супервизоров и всех, кто изучает глубинные механизмы человеческой психики и творческое наследие Юнга.

М.: Сказка и Миф, 2025. — 268 с.: илл.

Составитель: О. В. Кондратова

ISBN 978-5-6050409-2-7

