Росениус Карл Улоф - Ежедневное бремя греха - Праведен во Христе - Сообщество братьев

«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью дьявола вошла в мир смерть» (Книга Премудрости Соломона 2:23-24).

В самом начале Библии говорится о том, как человек был сотворен по образу Божьему и по Его подобию. Он был предназначен для жизни с Богом и наделен ясным и светлым разумом и чистой, свободной волей. Когда человек был сотворен таким образом, сказано, что «увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма...И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 1:31, 2:2).

То, что Бог почил в седьмой день, прежде всего, означает, что теперь Он прекратил творить таким образом, как прежде. Но это также означает, что Он обрел божественный покой и удовлетворение в Своем прекрасном деянии. И особенно Сын Божий, которому, когда придет полнота времени, предстояло стать Сыном Человеческим, братом и Спасителем людей, возрадовался людям в то первое чудесное утро (Прит. 8:30-31). Так же, как в Новом Завете Он называется Словом, бывшим в начале, через которого было сотворено всё сущее, здесь Он называется «Премудростью», и сказано, что Он действовал и говорил лично: «...тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими».

Поскольку мы уже были «избраны в Нем» и Он был определен стать нашим братом и Спасителем, Он уже радовался среди детей человеческих, к которым Ему предстояло подойти настолько близко, что Он стал Сыном Человеческим. Кроме того, человек сам по себе был истинное дитя Божье, и небесный Отец радовался ему и находил в нем Свой покой.

Но Бог также благословил и освятил седьмой день ради человека. «Суббота для человека, а не человек для субботы»,— говорит Христос в Евангелии от Марка 2:27. И Бог часто объяснял, для чего должна служить суббота. Мы получили ее для того, чтобы душа находила пищу и назидание в познании Бога и небесного мира. Когда Бог освятил субботу, этот факт уже был напоминанием о том, что мы сотворены для того, чтобы познавать Бога и жить с Ним и для Него. Он учредил субботу не ради животных.

Росениус, Карл Улоф - Ежедневное бремя греха. Праведен во Христе - Два трактата под одной обложкой

СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2019. - 200 с.

ISBN 978-5-904630-26-3

Росениус, Карл Улоф - Ежедневное бремя греха. Праведен во Христе – Содержание

ЕЖЕДНЕВНОЕ БРЕМЯ ГРЕХА

Предисловие

Введение

Что Росениус говорит о грехе и Законе?

Ежедневное бремя греха появилось в день грехопадения

Зачем человек был подвергнут испытанию?

Но ведь это было таким пустяком

И всё же, последствия были тяжкими

«Всё, что навлек на нас Адам в грехопадении»

Смерть перешла на всех людей

Ежедневное бремя греха больше, чем мы думаем

Мы не хотим верить, что дела настолько плохи

Но насколько же плохи дела?

Мы познаём ежедневное бремя греха через Закон

Без знания о грехе нет мира во Христе

Как мне познать мой грех?

К чему приводит познание своего греха?

Ежедневное бремя греха часто повергает нас в смятение

Наша вера должна быть испытана

Наша вера подвергается особому испытанию, когда мы чувствуем грех и слабость

И всё же, мы облечены в праведность Христа

Ежедневное бремя греха может проявляться в сомнении во всём святом

Может ли Бог стоять за нашим сомнением?

Чего хочет Бог, когда позволяет нам впасть в сомнение?

В какие сомнения мы можем впасть?

Когда наступает время Господа, Он выводит нас из сомнения

Ежедневное бремя греха, но в то же время ежедневная праведность.

Нелегко поверить без участия чувств

Но царство Христово — это царство веры

Больше доверяй Слову Божьему, чем твоим чувствам!

Источники

ПРАВЕДЕН ВО ХРИСТЕ

Введение

Праведен во Христе — свободен от Закона

Свободен от Закона — что это значит? ПО

Закон больше не является путем спасения

Закон — лишь руководство для верующих

Верующие никогда не будут судимы по Закону

Кто свободен от Закона?

Тот, кто умер для Закона

... и обрел всё во Христе

... но не тот, кто возлагает свою надежду на Закон

Почему я должен быть свободен от Закона?

Мы не можем иметь мир с Богом, если грех остается

Грех остается даже у верующих

Они еще таскают с собой «ветхого человека»

Такими были верующие в Ветхом Завете

Таковы и верующие в Новом Завете

Иначе мы не могли бы жить в освящении

У нас нет силы творить добро

У нас нет правильной мотивации

Каково основание моей свободы от Закона?

Бог послал Сына Своего

Он исполнил Закон за нас

Он претерпел наказание, которое должны были претерпеть мы ....

Чтобы искупить нас от проклятия Закона

Чтобы заключить с нами новый завет

Каковы последствия свободы от Закона?

Мы облечены в Божье благоволение ради Христа

Мы испытываем искушение оставить нашу свободу во Христе ....

Нам нужно беречь нашу свободу

Праведен во Христе — оправдан от всякого греха

Прощение грехов — важнее всего

Прощение грехов — трудно понять и поверить

Прощение грехов — многие считают, что в него легко поверить....

Грехи всех людей уже прощены

Это прощение дается людям, которые исповедуют свой грех

Мы можем ежедневно жить в прощении грехов

Праведен во Христе — без собственных заслуг

Чего хочет от меня Закон?

Что такое истинное обращение?

Когда праведность Христа становится моей?

Праведен во Христе — постоянно и вопреки всякому греху

Праведность Христа принадлежит мне

Эта праведность не изменяется

Писание свидетельствует об этом во многих местах

Вспомни об учениках в последний вечер

Особенно вспомни о Петре

Источники