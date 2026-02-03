Росениус Карл Улоф - Ежедневное бремя греха - Праведен во Христе - Сообщество братьев
«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью дьявола вошла в мир смерть» (Книга Премудрости Соломона 2:23-24).
В самом начале Библии говорится о том, как человек был сотворен по образу Божьему и по Его подобию. Он был предназначен для жизни с Богом и наделен ясным и светлым разумом и чистой, свободной волей. Когда человек был сотворен таким образом, сказано, что «увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма...И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 1:31, 2:2).
То, что Бог почил в седьмой день, прежде всего, означает, что теперь Он прекратил творить таким образом, как прежде. Но это также означает, что Он обрел божественный покой и удовлетворение в Своем прекрасном деянии. И особенно Сын Божий, которому, когда придет полнота времени, предстояло стать Сыном Человеческим, братом и Спасителем людей, возрадовался людям в то первое чудесное утро (Прит. 8:30-31). Так же, как в Новом Завете Он называется Словом, бывшим в начале, через которого было сотворено всё сущее, здесь Он называется «Премудростью», и сказано, что Он действовал и говорил лично: «...тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими».
Поскольку мы уже были «избраны в Нем» и Он был определен стать нашим братом и Спасителем, Он уже радовался среди детей человеческих, к которым Ему предстояло подойти настолько близко, что Он стал Сыном Человеческим. Кроме того, человек сам по себе был истинное дитя Божье, и небесный Отец радовался ему и находил в нем Свой покой.
Но Бог также благословил и освятил седьмой день ради человека. «Суббота для человека, а не человек для субботы»,— говорит Христос в Евангелии от Марка 2:27. И Бог часто объяснял, для чего должна служить суббота. Мы получили ее для того, чтобы душа находила пищу и назидание в познании Бога и небесного мира. Когда Бог освятил субботу, этот факт уже был напоминанием о том, что мы сотворены для того, чтобы познавать Бога и жить с Ним и для Него. Он учредил субботу не ради животных.
Росениус, Карл Улоф - Ежедневное бремя греха. Праведен во Христе - Два трактата под одной обложкой
СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2019. - 200 с.
ISBN 978-5-904630-26-3
Росениус, Карл Улоф - Ежедневное бремя греха. Праведен во Христе – Содержание
ЕЖЕДНЕВНОЕ БРЕМЯ ГРЕХА
Предисловие
Введение
- Что Росениус говорит о грехе и Законе?
Ежедневное бремя греха появилось в день грехопадения
- Зачем человек был подвергнут испытанию?
- Но ведь это было таким пустяком
- И всё же, последствия были тяжкими
- «Всё, что навлек на нас Адам в грехопадении»
- Смерть перешла на всех людей
Ежедневное бремя греха больше, чем мы думаем
- Мы не хотим верить, что дела настолько плохи
- Но насколько же плохи дела?
Мы познаём ежедневное бремя греха через Закон
- Без знания о грехе нет мира во Христе
- Как мне познать мой грех?
- К чему приводит познание своего греха?
Ежедневное бремя греха часто повергает нас в смятение
- Наша вера должна быть испытана
- Наша вера подвергается особому испытанию, когда мы чувствуем грех и слабость
- И всё же, мы облечены в праведность Христа
Ежедневное бремя греха может проявляться в сомнении во всём святом
- Может ли Бог стоять за нашим сомнением?
- Чего хочет Бог, когда позволяет нам впасть в сомнение?
- В какие сомнения мы можем впасть?
- Когда наступает время Господа, Он выводит нас из сомнения
Ежедневное бремя греха, но в то же время ежедневная праведность.
- Нелегко поверить без участия чувств
- Но царство Христово — это царство веры
- Больше доверяй Слову Божьему, чем твоим чувствам!
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ПРАВЕДЕН ВО ХРИСТЕ
Введение
Праведен во Христе — свободен от Закона
- Свободен от Закона — что это значит? ПО
- Закон больше не является путем спасения
- Закон — лишь руководство для верующих
- Верующие никогда не будут судимы по Закону
- Кто свободен от Закона?
- Тот, кто умер для Закона
- ... и обрел всё во Христе
- ... но не тот, кто возлагает свою надежду на Закон
- Почему я должен быть свободен от Закона?
- Мы не можем иметь мир с Богом, если грех остается
- Грех остается даже у верующих
- Они еще таскают с собой «ветхого человека»
- Такими были верующие в Ветхом Завете
- Таковы и верующие в Новом Завете
- Иначе мы не могли бы жить в освящении
- У нас нет силы творить добро
- У нас нет правильной мотивации
- Каково основание моей свободы от Закона?
- Бог послал Сына Своего
- Он исполнил Закон за нас
- Он претерпел наказание, которое должны были претерпеть мы ....
- Чтобы искупить нас от проклятия Закона
- Чтобы заключить с нами новый завет
- Каковы последствия свободы от Закона?
- Мы облечены в Божье благоволение ради Христа
- Мы испытываем искушение оставить нашу свободу во Христе ....
- Нам нужно беречь нашу свободу
Праведен во Христе — оправдан от всякого греха
- Прощение грехов — важнее всего
- Прощение грехов — трудно понять и поверить
- Прощение грехов — многие считают, что в него легко поверить....
- Грехи всех людей уже прощены
- Это прощение дается людям, которые исповедуют свой грех
- Мы можем ежедневно жить в прощении грехов
Праведен во Христе — без собственных заслуг
- Чего хочет от меня Закон?
- Что такое истинное обращение?
- Когда праведность Христа становится моей?
Праведен во Христе — постоянно и вопреки всякому греху
- Праведность Христа принадлежит мне
- Эта праведность не изменяется
- Писание свидетельствует об этом во многих местах
- Вспомни об учениках в последний вечер
- Особенно вспомни о Петре
Источники
Росениус, Карл Улоф - Сообщество братьев. Иисус, будь рядом с нами! - Два трактата под одной обложкой
СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2020.— 216 с.
ISBN 978-5-904630-29-4
Росениус, Карл Улоф - Сообщество братьев. Иисус, будь рядом с нами! - Содержание
СООБЩЕСТВО БРАТЬЕВ
Предисловие
Введение
- Община
Сообщество братьев — делает нас «истинной церковью»
- Истинная церковь есть «общение святых»
- У этого «сообщества» есть отличительный признак
- Сообщество святых можно сравнить с городом
- Там есть всё, что необходимо для города
- Там течет река, дающая радость граду Божьему
- Этот город стоит посреди бушующего моря
- Живущим в этом городе нет нужды бояться
Сообщество братьев — основано иа прощении грехов
- Бог хочет простить нам все наши грехи
- Он сказал это в Своем Слове
- Он показал это на деле
- Это относится к нам
- Речь идет о тех грехах, которые мы чувствуем и видим сейчас
- Это означает, что нам не вменяется никакой грех
- Нам также нужно прощать друг друга
- К этому нас призывает Христос
- Нам нужно так поступать, потому что Он прощает нас
Сообщество братьев—должно отличаться любовью
- Он первым возлюбил нас
- Мы призваны любить всех
- Там, где есть любовь, она должна проявляться
- Любовь проявляется в практическом действии
- Нам нужно любить «наших братьев»
- Эта любовь является «признаком благодати»
- Эта любовь также является «средством благодати»
- Эта любовь часто подвергается испытанию
Сообщество братьев — свидетельствует о новом рождении
- Рожденный от Бога любит детей Божьих
- Многое может заставить любовь охладеть
- У нас есть веская причина любить наших братьев
- Они — дети Божьи
- Они ненавидимы миром
- Они — наши братья
Сообщество братьев — это сообщество «священников»
- Лютер часто говорит о духовном священстве
- Библия может сказать многое о нашем священническом служении. . .
- Будучи духовными священниками, мы имеем тройственное поручение
- Нам надлежит свидетельствовать о Господе
- Нам надлежит приносить жертвы Господу — прежде всего, самих себя
- Нам надлежит молиться Господу
Сообщество братьев — вопреки всем различиям между детьми Божьими
- На земле воистину есть дети Божьи
- Детей Божьих узнают, прежде всего, по одному признаку
- Они живут в вере в своего Спасителя
- Через веру они стали новыми людьми
- Они получают пищу для своей веры от Христа
- Есть и другие признаки детей Божьих
- Они обрели новые мысли и чувства
- Они любят братьев
- Они воспитываются Господом
- Дети Божьи могут быть очень разными
- Они могут иметь различные дары и поручения
- Они могут иметь различные взгляды и мнения
- Они могут по-разному продвинуться в своей христианской жизни...
- Они могут обладать различными свойствами характера
- Они могут уделять внимание различным аспектам
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ИИСУС, БУДЬ РЯДОМ С НАМИ!
Введение
- Странник на земле — гражданин на небесах
Иисус, будь рядом с нами — и научи иас новой песни
- Существует множество мнений о пути к спасению
- Есть лишь один путь
- Этот путь — Христос, которому мы поем хвалу
- Мы можем петь новую песнь, если Он стал сокровищем нашего сердца
- Больше всего мы поем о том, что совершил Христос
- То, что соединяет всех верующих
Иисус, будь рядом с нами! — и дай иам уверенность в наших правах детей
- Эта уверенность составляет силу всякого истинного христианства .
- Эту уверенность мы обретаем посредством Духа, который свидетельствует о наших правах детей
- Дух дает внутреннее свидетельство о том, что мы — дети Божьи...
- Дух также дает внешнее свидетельство о том, что мы — дети Божьи
- Нам нужно стремиться обрести эту уверенность
- Нужно слушать Слово Божье
- Может пройти некоторое время, номы обретем уверенность
- Есть риск потерять эту уверенность
Иисус, будь рядом с нами! — и испытай наши сердца
- Никто так, как Христос, не предупреждал об опасности самообмана
- Важнее всего быть облаченным в брачную одежду
- Конечно же, я должен быть облачен в надлежащую одежду
- Я надеюсь однажды облечься в брачную одежду
- Через веру я уже облачен в брачную одежду
- Важно испытать самого себя перед словами Христа
- Истинный христианин приносит плод веры
- Истинный христианин охотно говорит о Господе
- Истинный христианин одерживает победу над миром
- Истинный христианин воспитывается Господом
Иисус, будь рядом с нами! — и помоги иам веровать, когда мы ие видим
- Иногда кажется, что Господь относится к Своим друзьям отчужденно
- Вспомни о том, что довелось пережить деве Марии
- Вспомни о том, что довелось пережить другим друзьям Господа ...
- Мы также можем почувствовать, как Господь испытывает нас
- Нам кажется, что Он не слышит нашу молитву
- Нам кажется, что Ему нет дела до наших бед
- Нам кажется, будто Господь ушел навсегда
- Наша тревога свидетельствует о том, что Господь не оставил нас. . .
Иисус, будь рядом с нами! — н освяти нашу жизнь
- Важно относиться к освящению серьезно
- Мы не верим в то, что существует опасность
- Нас постигает искушение отнестись к предостережениям легкомысленно
- Для того, чтобы освящение совершалось, нам нужно сначала быть святыми
- Верующий во Христа свободен от вины и власти греха
- Эта свобода во Христе является предпосылкой освящения
- Живущий в освящении обновляется по образу Божьему
- Христос есть образ Божий .
- Мы должны стать подобными Ему
Иисус, будь рядом с нами! — и укрепи нас в живой надежде
- Мы — граждане на небесах
- Мы можем быть убеждены в этом
- Уверенность основана на том, что Христос сделал для нас
- Мы ожидаем пришествия Христа с небес
- Нам может показаться, что Он скрывается от нас
- Но мы также чувствуем, когда Он близок к нам
- Он преобразит наше бренное тело
Инсус, будь рядом с памн! — н подготовь нас к Твоему пришествию
- Мы можем ожидать возвращения Господа
- Господь придет скоро
- Первые христиане жили в ожидании возвращения Господа
- Не следует не принимать возвращение Господа во внимание
- Существуют знамения, указывающие на то, что Господь близко....
- Живо ли среди нас ожидание возвращения Господа?
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Послесловие «Издательства Светоч». Росеннус и духовные возрождения в христианской традиции
Карл Улоф Росениус - Великий Бог. Один умер за всех. Дух Божий и Слово Божье - Три трактата под одной обложкой
СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2020. - 300 с.
ISBN 978-5-904630-28-7
Карл Улоф Росениус - Великий Бог. Один умер за всех. Дух Божий и Слово Божье – Содержание
ВЕЛИКИЙ БОГ
- Предисловие
- Росениус — кем он был?
-
Великий Бог — сотворил нас
- В начале сотворил Бог
- И сотворил Бог человека
- По образу Своему
- Так зачем же нам бояться?
-
Великий Бог — хочет быть нашим единственным Богом
- Множество идолов
- Величайший идол — это наше собственное «Я»
- Нам нужно уповать лишь на Бога
- Мы должны любить Его
- Бог серьезен в Своей первой заповеди
-
Великий Бог — помогает во всякой нужде
- Всё содействует ко благу
- Для всякой нужды есть обетования
-
Великий Бог — утешает во всех тревогах
- Под защитой верной Бога
- Бог народ Свой охраняет
- Бог дает и отнимает
-
Великий Бог — дает нам насущный хлеб
- Просящий получает ....
- Господь дает то, в чём мы нуждаемся ,
- Мы должны управлять тем, что получили
-
Великий Бог — призвал нас молиться
- Существуют различные виды молящихся
- В нашей молитве мы сталкиваемся с множеством искушений
- Бог хочет, чтобы мы молились — с верой
-
Великий Бог — обещал услышать нашу молитву
- Наша молитвенная жизнь часто неблагополучна
- У нас есть обетование о молитве с верой
- Мы можем рассчитывать на Божью помощь во всякой нужде
-
Великий Бог — достоин всей нашей хвалы
- Мы совершенно неблагодарны
- Неблагодарность не влечет за собой ничего хорошего
- Господь хочет сделать нас благодарными
- У нас есть веская причина для благодарности
- Как же нам проявить благодарность? ПО
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ОДИН УМЕР ЗА ВСЕХ
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Введение
- Второй фокус эллипса — один умер за всех
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Один умер за всех — по вечному Божьему определению о спасении .. .
- Бог избрал нас во Христе
- Он знал, как это должно произойти
- Он действовал по Своей собственной воле
- Его избрание охватывает всех
- Поэтому есть лишь один путь к спасению
- Мы спасаемся через веру, а не через дела
- Никакая сила в мире не может этого изменить
- Верующие принадлежат к числу избранных
- Много званых
- Но мало избранных
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Один умер за всех — как обещал Господь в день грехопадения ....
- Первое Евангелие было подобно крохотному семечку
- «Семя жены» должно было поразить змея в голову
- Ибо змей был причиной нашего падения
- Ибо мы не могли спасти самих себя
- Поэтому «семя жены» должно было взять наше дело на Себя
- Это обетование повторяется постоянно — в словах и в образах ....
- Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
- Он исполнил Закон
- Он искупил грех
- Он победил смерть
- Теперь спасение дается нам в дар
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Один умер за всех — это тайна, которую Бог хочет открыть
- Господь должен открыть нам глаза
- Иначе мы не увидим, о чём говорит Евангелие
- Бог примирил с Собою мир
-
Один умер за всех — это радостная весть для грешников
- То, чего не мог добиться Закон
- ... сделал Бог, когда послал Своего Сына
- Чтобы Он мог снять грех
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Один умер за всех — взгляд на Распятого дает тебе жизнь
- Не смотри на самого себя
- Сначала Он говорит о сердце: «А ты, Иаков, не взывал ко Мне...»..
- Но смотри на Иисуса
- И смотри: твой грех изглажен!
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Один умер за всех — добрый пастырь полагает жизнь Свою за овец
- Мы подобны овцам
- Господь — добрый Пастырь
- Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец
- Так Он проявил Свою любовь
- Так Он искупил наш грех
- Так Он исполнил волю Божью
-
Один умер за всех — мы будем петь об этом в вечности
- Однажды мы будем петь о победе
- Победа уже принадлежит нам
- Победа была одержана, когда Христос умер на Голгофе
- Но ведь мы совсем не видим победы!
- Сейчас мы обладаем победой через веру
- Однажды мы увидим то, во что верили
- Давайте же в ожидании этого жить рядом с Господом!
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ДУХ БОЖИЙ И СЛОВО БОЖЬЕ
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Введение
- Дух в Слове
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Дух Божий и Слово Божье — важно пользоваться случаем
- Существуют особые времена посещения
- Дух Господень ищет нас различным образом
- Не огорчай Святого Духа Божьего
- Не упускай времени твоего посещения!
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Дух Божий и Слово Божье — хотят жить в нас во всём своем изобилии
- Слово Христово да вселяется в вас обильно
- Научайте и вразумляйте друг друга
- Пойте с благодарением Богу
- Всё делайте во имя Господа Иисуса Христа
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Дух Божий и Слово Божье — сохраняют нас от заблуждения
- Есть риск отойти от истины
- Лжеучение имеет видимость истины
- Лжеучение обладает собственной притягательной силой
- Важно твердо стоять в истине
- Согласуется ли проповедь с верой?
- Слышишь ли ты голос Пастыря в проповеди?
- Приносит ли проповедь какой-то плод?
- Какой плод приносит проповедь?
- Важнее всего испытывать самого себя
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Дух Божий и Слово Божье — превращают крещение в живую воду ..
- Крещение следует рассматривать в свете Слова Божьего
- Крещение учреждено Самим Господом
- Крещение связано с Евангелием
- Крещение передает дар спасения
- Крещение остается действительным — когда мы возвращаемся с верой
- Крещение можно сравнить с Ноевым ковчегом
- Крещение можно сравнить с завещанием богача
- Крещение дает утешение страдающему от греха
- Через крещение мы очищены
- Через крещение мы облечены в праведность Христа
- Крещение знаменует собой начало новой жизни
- В крещении мы сопричастны смерти Христа
- Нам нужно ежедневно умирать для греха
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Дух Божий и Слово Божье — встречают нас уже в младенчестве в омовении крещения
- Аргументы против крещения младенцев не столь сильны
- В Писании есть слова, явно поддерживающие крещение младенцев...
- Важно действовать с любовью
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Дух Божий и Слово Божье — передают тело и кровь Христа в Святом Причастии
- Святое Причастие легко может стать для нас камнем преткновения ...
- Святое Причастие нужно рассматривать в свете Слова Господа ....
- Сам Христос учредил Святое Причастие
- В Святом Причастии Христос дает нам Самого Себя
- Святое Причастие учреждено с определенной целью
- Господь хочет, чтобы мы помнили о Нем
- Господь хочет дать нам утешение, несмотря на все наши грехи ....
- Господь хочет стать единым со Своими друзьями
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Дух Божий и Слово Божье — говорят о том, какие из причастников достойны
- Кто считает себя достойным, тот недостоин
- Кто считает себя недостойным, тот достоин и приглашен
- Святое Причастие — это средство благодати
- Нам нужно приходить к Святому Причастию, потому что мы нуждаемся в благодати
- Мы призваны к Святому Причастию — невзирая на то, что мы чувствуем
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