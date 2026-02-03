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Росениус Карл Улоф - Ежедневное бремя греха - Праведен во Христе - Сообщество братьев

Росениус, Карл Улоф - Ежедневное бремя греха. Праведен во Христе - Два трактата под одной обложкой
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью дьявола вошла в мир смерть» (Книга Премудрости Соломона 2:23-24).
В самом начале Библии говорится о том, как человек был сотворен по образу Божьему и по Его подобию. Он был предназначен для жизни с Богом и наделен ясным и светлым разумом и чистой, свободной волей. Когда человек был сотворен таким образом, сказано, что «увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма...И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 1:31, 2:2).
То, что Бог почил в седьмой день, прежде всего, означает, что теперь Он прекратил творить таким образом, как прежде. Но это также означает, что Он обрел божественный покой и удовлетворение в Своем прекрасном деянии. И особенно Сын Божий, которому, когда придет полнота времени, предстояло стать Сыном Человеческим, братом и Спасителем людей, возрадовался людям в то первое чудесное утро (Прит. 8:30-31). Так же, как в Новом Завете Он называется Словом, бывшим в начале, через которого было сотворено всё сущее, здесь Он называется «Премудростью», и сказано, что Он действовал и говорил лично: «...тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими».
Поскольку мы уже были «избраны в Нем» и Он был определен стать нашим братом и Спасителем, Он уже радовался среди детей человеческих, к которым Ему предстояло подойти настолько близко, что Он стал Сыном Человеческим. Кроме того, человек сам по себе был истинное дитя Божье, и небесный Отец радовался ему и находил в нем Свой покой.
Но Бог также благословил и освятил седьмой день ради человека. «Суббота для человека, а не человек для субботы»,— говорит Христос в Евангелии от Марка 2:27. И Бог часто объяснял, для чего должна служить суббота. Мы получили ее для того, чтобы душа находила пищу и назидание в познании Бога и небесного мира. Когда Бог освятил субботу, этот факт уже был напоминанием о том, что мы сотворены для того, чтобы познавать Бога и жить с Ним и для Него. Он учредил субботу не ради животных.

Росениус, Карл Улоф - Ежедневное бремя греха. Праведен во Христе - Два трактата под одной обложкой

СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2019. - 200 с.
ISBN 978-5-904630-26-3

Росениус, Карл Улоф - Ежедневное бремя греха. Праведен во Христе – Содержание

ЕЖЕДНЕВНОЕ БРЕМЯ ГРЕХА
Предисловие
Введение
  • Что Росениус говорит о грехе и Законе?
Ежедневное бремя греха появилось в день грехопадения
  • Зачем человек был подвергнут испытанию?
  • Но ведь это было таким пустяком
  • И всё же, последствия были тяжкими
  • «Всё, что навлек на нас Адам в грехопадении»
  • Смерть перешла на всех людей
Ежедневное бремя греха больше, чем мы думаем
  • Мы не хотим верить, что дела настолько плохи
  • Но насколько же плохи дела?
Мы познаём ежедневное бремя греха через Закон
  • Без знания о грехе нет мира во Христе
  • Как мне познать мой грех?
  • К чему приводит познание своего греха?
Ежедневное бремя греха часто повергает нас в смятение
  • Наша вера должна быть испытана
  • Наша вера подвергается особому испытанию, когда мы чувствуем грех и слабость
  • И всё же, мы облечены в праведность Христа
Ежедневное бремя греха может проявляться в сомнении во всём святом
  • Может ли Бог стоять за нашим сомнением?
  • Чего хочет Бог, когда позволяет нам впасть в сомнение?
  • В какие сомнения мы можем впасть?
  • Когда наступает время Господа, Он выводит нас из сомнения
Ежедневное бремя греха, но в то же время ежедневная праведность.
  • Нелегко поверить без участия чувств
  • Но царство Христово — это царство веры
  • Больше доверяй Слову Божьему, чем твоим чувствам!
Источники
ПРАВЕДЕН ВО ХРИСТЕ
Введение
Праведен во Христе — свободен от Закона
  • Свободен от Закона — что это значит? ПО
  • Закон больше не является путем спасения
  • Закон — лишь руководство для верующих
  • Верующие никогда не будут судимы по Закону
  • Кто свободен от Закона?
  • Тот, кто умер для Закона
  • ... и обрел всё во Христе
  • ... но не тот, кто возлагает свою надежду на Закон
  • Почему я должен быть свободен от Закона?
  • Мы не можем иметь мир с Богом, если грех остается
  • Грех остается даже у верующих
  • Они еще таскают с собой «ветхого человека»
  • Такими были верующие в Ветхом Завете
  • Таковы и верующие в Новом Завете
  • Иначе мы не могли бы жить в освящении
  • У нас нет силы творить добро
  • У нас нет правильной мотивации
  • Каково основание моей свободы от Закона?
  • Бог послал Сына Своего
  • Он исполнил Закон за нас
  • Он претерпел наказание, которое должны были претерпеть мы ....
  • Чтобы искупить нас от проклятия Закона
  • Чтобы заключить с нами новый завет
  • Каковы последствия свободы от Закона?
  • Мы облечены в Божье благоволение ради Христа
  • Мы испытываем искушение оставить нашу свободу во Христе ....
  • Нам нужно беречь нашу свободу
Праведен во Христе — оправдан от всякого греха
  • Прощение грехов — важнее всего
  • Прощение грехов — трудно понять и поверить
  • Прощение грехов — многие считают, что в него легко поверить....
  • Грехи всех людей уже прощены
  • Это прощение дается людям, которые исповедуют свой грех
  • Мы можем ежедневно жить в прощении грехов
Праведен во Христе — без собственных заслуг
  • Чего хочет от меня Закон?
  • Что такое истинное обращение?
  • Когда праведность Христа становится моей?
Праведен во Христе — постоянно и вопреки всякому греху
  • Праведность Христа принадлежит мне
  • Эта праведность не изменяется
  • Писание свидетельствует об этом во многих местах
  • Вспомни об учениках в последний вечер
  • Особенно вспомни о Петре
Источники

Росениус, Карл Улоф - Сообщество братьев. Иисус, будь рядом с нами! - Два трактата под одной обложкойРосениус, Карл Улоф - Сообщество братьев. Иисус, будь рядом с нами! - Два трактата под одной обложкой

СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2020.— 216 с.
ISBN 978-5-904630-29-4

Росениус, Карл Улоф - Сообщество братьев. Иисус, будь рядом с нами! - Содержание

СООБЩЕСТВО БРАТЬЕВ
Предисловие
Введение
  • Община
Сообщество братьев — делает нас «истинной церковью»
  • Истинная церковь есть «общение святых»
  • У этого «сообщества» есть отличительный признак
  • Сообщество святых можно сравнить с городом
  • Там есть всё, что необходимо для города
  • Там течет река, дающая радость граду Божьему
  • Этот город стоит посреди бушующего моря
  • Живущим в этом городе нет нужды бояться
Сообщество братьев — основано иа прощении грехов
  • Бог хочет простить нам все наши грехи
  • Он сказал это в Своем Слове
  • Он показал это на деле
  • Это относится к нам
  • Речь идет о тех грехах, которые мы чувствуем и видим сейчас
  • Это означает, что нам не вменяется никакой грех
  • Нам также нужно прощать друг друга
  • К этому нас призывает Христос
  • Нам нужно так поступать, потому что Он прощает нас
Сообщество братьев—должно отличаться любовью
  • Он первым возлюбил нас
  • Мы призваны любить всех
  • Там, где есть любовь, она должна проявляться
  • Любовь проявляется в практическом действии
  • Нам нужно любить «наших братьев»
  • Эта любовь является «признаком благодати»
  • Эта любовь также является «средством благодати»
  • Эта любовь часто подвергается испытанию
Сообщество братьев — свидетельствует о новом рождении
  • Рожденный от Бога любит детей Божьих
  • Многое может заставить любовь охладеть
  • У нас есть веская причина любить наших братьев
  • Они — дети Божьи
  • Они ненавидимы миром
  • Они — наши братья
Сообщество братьев — это сообщество «священников»
  • Лютер часто говорит о духовном священстве
  • Библия может сказать многое о нашем священническом служении. . .
  • Будучи духовными священниками, мы имеем тройственное поручение
  • Нам надлежит свидетельствовать о Господе
  • Нам надлежит приносить жертвы Господу — прежде всего, самих себя
  • Нам надлежит молиться Господу
Сообщество братьев — вопреки всем различиям между детьми Божьими
  • На земле воистину есть дети Божьи
  • Детей Божьих узнают, прежде всего, по одному признаку
  • Они живут в вере в своего Спасителя
  • Через веру они стали новыми людьми
  • Они получают пищу для своей веры от Христа
  • Есть и другие признаки детей Божьих
  • Они обрели новые мысли и чувства
  • Они любят братьев
  • Они воспитываются Господом
  • Дети Божьи могут быть очень разными
  • Они могут иметь различные дары и поручения
  • Они могут иметь различные взгляды и мнения
  • Они могут по-разному продвинуться в своей христианской жизни...
  • Они могут обладать различными свойствами характера
  • Они могут уделять внимание различным аспектам
Источники
ИИСУС, БУДЬ РЯДОМ С НАМИ!
Введение
  • Странник на земле — гражданин на небесах
Иисус, будь рядом с нами — и научи иас новой песни
  • Существует множество мнений о пути к спасению
  • Есть лишь один путь
  • Этот путь — Христос, которому мы поем хвалу
  • Мы можем петь новую песнь, если Он стал сокровищем нашего сердца
  • Больше всего мы поем о том, что совершил Христос
  • То, что соединяет всех верующих
Иисус, будь рядом с нами! — и дай иам уверенность в наших правах детей
  • Эта уверенность составляет силу всякого истинного христианства .
  • Эту уверенность мы обретаем посредством Духа, который свидетельствует о наших правах детей
  • Дух дает внутреннее свидетельство о том, что мы — дети Божьи...
  • Дух также дает внешнее свидетельство о том, что мы — дети Божьи
  • Нам нужно стремиться обрести эту уверенность
  • Нужно слушать Слово Божье
  • Может пройти некоторое время, номы обретем уверенность
  • Есть риск потерять эту уверенность
Иисус, будь рядом с нами! — и испытай наши сердца
  • Никто так, как Христос, не предупреждал об опасности самообмана
  • Важнее всего быть облаченным в брачную одежду
  • Конечно же, я должен быть облачен в надлежащую одежду
  • Я надеюсь однажды облечься в брачную одежду
  • Через веру я уже облачен в брачную одежду
  • Важно испытать самого себя перед словами Христа
  • Истинный христианин приносит плод веры
  • Истинный христианин охотно говорит о Господе
  • Истинный христианин одерживает победу над миром
  • Истинный христианин воспитывается Господом
Иисус, будь рядом с нами! — и помоги иам веровать, когда мы ие видим
  • Иногда кажется, что Господь относится к Своим друзьям отчужденно
  • Вспомни о том, что довелось пережить деве Марии
  • Вспомни о том, что довелось пережить другим друзьям Господа ...
  • Мы также можем почувствовать, как Господь испытывает нас
  • Нам кажется, что Он не слышит нашу молитву
  • Нам кажется, что Ему нет дела до наших бед
  • Нам кажется, будто Господь ушел навсегда
  • Наша тревога свидетельствует о том, что Господь не оставил нас. . .
Иисус, будь рядом с нами! — н освяти нашу жизнь
  • Важно относиться к освящению серьезно
  • Мы не верим в то, что существует опасность
  • Нас постигает искушение отнестись к предостережениям легкомысленно
  • Для того, чтобы освящение совершалось, нам нужно сначала быть святыми
  • Верующий во Христа свободен от вины и власти греха
  • Эта свобода во Христе является предпосылкой освящения
  • Живущий в освящении обновляется по образу Божьему
  • Христос есть образ Божий .
  • Мы должны стать подобными Ему
Иисус, будь рядом с нами! — и укрепи нас в живой надежде
  • Мы — граждане на небесах
  • Мы можем быть убеждены в этом
  • Уверенность основана на том, что Христос сделал для нас
  • Мы ожидаем пришествия Христа с небес
  • Нам может показаться, что Он скрывается от нас
  • Но мы также чувствуем, когда Он близок к нам
  • Он преобразит наше бренное тело
Инсус, будь рядом с памн! — н подготовь нас к Твоему пришествию
  • Мы можем ожидать возвращения Господа
  • Господь придет скоро
  • Первые христиане жили в ожидании возвращения Господа
  • Не следует не принимать возвращение Господа во внимание
  • Существуют знамения, указывающие на то, что Господь близко....
  • Живо ли среди нас ожидание возвращения Господа?
Источники
Послесловие «Издательства Светоч». Росеннус и духовные возрождения в христианской традиции

Карл Улоф Росениус - Великий Бог. Один умер за всех. Дух Божий и Слово Божье - Три трактата под одной обложкойКарл Улоф Росениус - Великий Бог. Один умер за всех. Дух Божий и Слово Божье - Три трактата под одной обложкой

СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2020. - 300 с.
ISBN 978-5-904630-28-7

Карл Улоф Росениус - Великий Бог. Один умер за всех. Дух Божий и Слово Божье – Содержание

ВЕЛИКИЙ БОГ
  • Предисловие
  • Росениус — кем он был?
  • Великий Бог — сотворил нас
    • В начале сотворил Бог
    • И сотворил Бог человека
    • По образу Своему
    • Так зачем же нам бояться?
  • Великий Бог — хочет быть нашим единственным Богом
    • Множество идолов
    • Величайший идол — это наше собственное «Я»
    • Нам нужно уповать лишь на Бога
    • Мы должны любить Его
    • Бог серьезен в Своей первой заповеди
  • Великий Бог — помогает во всякой нужде
    • Всё содействует ко благу
    • Для всякой нужды есть обетования
  • Великий Бог — утешает во всех тревогах
    • Под защитой верной Бога
    • Бог народ Свой охраняет
    • Бог дает и отнимает
  • Великий Бог — дает нам насущный хлеб
    • Просящий получает ....
    • Господь дает то, в чём мы нуждаемся ,
    • Мы должны управлять тем, что получили
  • Великий Бог — призвал нас молиться
    • Существуют различные виды молящихся
    • В нашей молитве мы сталкиваемся с множеством искушений
    • Бог хочет, чтобы мы молились — с верой
  • Великий Бог — обещал услышать нашу молитву
    • Наша молитвенная жизнь часто неблагополучна
    • У нас есть обетование о молитве с верой
    • Мы можем рассчитывать на Божью помощь во всякой нужде
  • Великий Бог — достоин всей нашей хвалы
    • Мы совершенно неблагодарны
    • Неблагодарность не влечет за собой ничего хорошего
    • Господь хочет сделать нас благодарными
    • У нас есть веская причина для благодарности
    • Как же нам проявить благодарность? ПО
  • Источники
ОДИН УМЕР ЗА ВСЕХ
  • Введение
    • Второй фокус эллипса — один умер за всех
  • Один умер за всех — по вечному Божьему определению о спасении .. .
    • Бог избрал нас во Христе
    • Он знал, как это должно произойти
    • Он действовал по Своей собственной воле
    • Его избрание охватывает всех
    • Поэтому есть лишь один путь к спасению
    • Мы спасаемся через веру, а не через дела
    • Никакая сила в мире не может этого изменить
    • Верующие принадлежат к числу избранных
    • Много званых
    • Но мало избранных
  • Один умер за всех — как обещал Господь в день грехопадения ....
    • Первое Евангелие было подобно крохотному семечку
    • «Семя жены» должно было поразить змея в голову
    • Ибо змей был причиной нашего падения
    • Ибо мы не могли спасти самих себя
    • Поэтому «семя жены» должно было взять наше дело на Себя
    • Это обетование повторяется постоянно — в словах и в образах ....
    • Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
    • Он исполнил Закон
    • Он искупил грех
    • Он победил смерть
    • Теперь спасение дается нам в дар
  • Один умер за всех — это тайна, которую Бог хочет открыть
    • Господь должен открыть нам глаза
    • Иначе мы не увидим, о чём говорит Евангелие
    • Бог примирил с Собою мир
  • Один умер за всех — это радостная весть для грешников
    • То, чего не мог добиться Закон
    • ... сделал Бог, когда послал Своего Сына
    • Чтобы Он мог снять грех
  • Один умер за всех — взгляд на Распятого дает тебе жизнь
    • Не смотри на самого себя
    • Сначала Он говорит о сердце: «А ты, Иаков, не взывал ко Мне...»..
    • Но смотри на Иисуса
    • И смотри: твой грех изглажен!
  • Один умер за всех — добрый пастырь полагает жизнь Свою за овец
    • Мы подобны овцам
    • Господь — добрый Пастырь
    • Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец
    • Так Он проявил Свою любовь
    • Так Он искупил наш грех
    • Так Он исполнил волю Божью
  • Один умер за всех — мы будем петь об этом в вечности
    • Однажды мы будем петь о победе
    • Победа уже принадлежит нам
    • Победа была одержана, когда Христос умер на Голгофе
    • Но ведь мы совсем не видим победы!
    • Сейчас мы обладаем победой через веру
    • Однажды мы увидим то, во что верили
    • Давайте же в ожидании этого жить рядом с Господом!
  • Источники
ДУХ БОЖИЙ И СЛОВО БОЖЬЕ
  • Введение
    • Дух в Слове
  • Дух Божий и Слово Божье — важно пользоваться случаем
    • Существуют особые времена посещения
    • Дух Господень ищет нас различным образом
    • Не огорчай Святого Духа Божьего
    • Не упускай времени твоего посещения!
  • Дух Божий и Слово Божье — хотят жить в нас во всём своем изобилии
    • Слово Христово да вселяется в вас обильно
    • Научайте и вразумляйте друг друга
    • Пойте с благодарением Богу
    • Всё делайте во имя Господа Иисуса Христа
  • Дух Божий и Слово Божье — сохраняют нас от заблуждения
    • Есть риск отойти от истины
    • Лжеучение имеет видимость истины
    • Лжеучение обладает собственной притягательной силой
    • Важно твердо стоять в истине
    • Согласуется ли проповедь с верой?
    • Слышишь ли ты голос Пастыря в проповеди?
    • Приносит ли проповедь какой-то плод?
    • Какой плод приносит проповедь?
    • Важнее всего испытывать самого себя
  • Дух Божий и Слово Божье — превращают крещение в живую воду ..
    • Крещение следует рассматривать в свете Слова Божьего
    • Крещение учреждено Самим Господом
    • Крещение связано с Евангелием
    • Крещение передает дар спасения
    • Крещение остается действительным — когда мы возвращаемся с верой
    • Крещение можно сравнить с Ноевым ковчегом
    • Крещение можно сравнить с завещанием богача
    • Крещение дает утешение страдающему от греха
    • Через крещение мы очищены
    • Через крещение мы облечены в праведность Христа
    • Крещение знаменует собой начало новой жизни
    • В крещении мы сопричастны смерти Христа
    • Нам нужно ежедневно умирать для греха
  • Дух Божий и Слово Божье — встречают нас уже в младенчестве в омовении крещения
    • Аргументы против крещения младенцев не столь сильны
    • В Писании есть слова, явно поддерживающие крещение младенцев...
    • Важно действовать с любовью
  • Дух Божий и Слово Божье — передают тело и кровь Христа в Святом Причастии
    • Святое Причастие легко может стать для нас камнем преткновения ...
    • Святое Причастие нужно рассматривать в свете Слова Господа ....
    • Сам Христос учредил Святое Причастие
    • В Святом Причастии Христос дает нам Самого Себя
    • Святое Причастие учреждено с определенной целью
    • Господь хочет, чтобы мы помнили о Нем
    • Господь хочет дать нам утешение, несмотря на все наши грехи ....
    • Господь хочет стать единым со Своими друзьями
  • Дух Божий и Слово Божье — говорят о том, какие из причастников достойны
    • Кто считает себя достойным, тот недостоин
    • Кто считает себя недостойным, тот достоин и приглашен
    • Святое Причастие — это средство благодати
    • Нам нужно приходить к Святому Причастию, потому что мы нуждаемся в благодати
    • Мы призваны к Святому Причастию — невзирая на то, что мы чувствуем
  • Источники
Views 321
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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