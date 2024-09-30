Росениус — не теоретик, он — если так можно выразиться, «лирик». Пишет в приподнятой, поэтической, иногда даже кажется — немного излишне «пылкой» манере. Чего стоит, например, та сентенция, которая приведена выше в биографических сведениях о нем: человек «хочет страдать», и, «возможно, он будет страдать». Это ли не поэтическое преувеличение! — может сказать кто-нибудь... Но на самом деле у Росениуса нет преувеличений, а за якобы поэтической бессвязностью его стиля стоят стройные и жесткие убеждения истинно-верующего христианина, угадывается то самое христианское учение, которое является общим для всех конфессий и объединяет протестантов ли, православных ли, католиков...

Суть этого вероучения выражалась так или иначе всеми христианскими богословами — будь то митрополит Иларион («Слово о Законе и Благодати», XI век), будь то Мартин Лютер... Чтобы вкратце суммировать это учение, дадим слово известному лютеранскому богослову К. Ф. В. Балтеру, который утверждает: «Святое Писание, — Ветхий и Новый Завет, — содержит две доктрины, фундаментально отличающиеся друг от друга, а именно: Закон и Евангелие. Правоверным учителем является лишь тот, кто не только представляет все положения веры в соответствии со Святым Писанием, но и правильно сопоставляет между собой Закон и Евангелие. Правильное сопоставление Закона и Евангелия является одной из наиболее сложных проблем и высшим искусством как христианства вообще, так и богословия в частности. Этому можно научиться только на основе личного опыта, под водительством Духа Святого...

Первый случай неверного сопоставления между собой Закона и Евангелия заключается в том, что Закон признается охотней и считается более важным, чем Евангелие... Христос представляется как бы «новым Моисеем»... Второй случай неправильного сопоставления разделов Слова Божьего имеет место, когда Закон не проповедуется во всей своей строгости, а Евангелие — во всей своей мягкости. В результате элементы Евангелия и Закона смешиваются между собой и начинают подменять друг друга». К. Ф. В. Валтер приводит всего — ни много, ни мало — двадцать один случай неверного понимания взаимоотношений между Законом и Евангелием (Благодатью). Что ж, на то он и теоретик, чтобы уметь проводить такие тонкие разграничения... Росениус — не теоретик, он — практик, он дает христианское мировоззрение в его целостности, а также на основе своего богатого жизненного опыта. Именно поэтому, думается, его вполне можно причислить к тем, кого Валтер называет «правоверными учителями».

Карл Улоф Росениус - Слово Божие на каждый день - Ежедневные духовные чтения

СПб: «Издательство Светоч», 2015, 784 с.

ISBN 978-5-904630-20-1

Карл Улоф Росениус - Слово Божие на каждый день - Ежедневные духовные чтения - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ