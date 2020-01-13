Обычно лишь немногие знают о значении праздника - Рош Ходеш. А ведь именно этот день - день начала нового еврейского месяца - особенно важен для правильного установления и освящения праздничных Дат! Месяц в еврейском календаре связан с лунными фазами: начинается он с зарождением новой луны, а завершается, когда ее диск практически исчезает из вида. Большинство еврейских праздников приходится на середину месяца. При этом первый день каждого месяца занимает особое положение в году. Упоминание о Рош ходеш как о знаменательном для евреев дне мы встречаем уже в Торе и Книге Пророков, а также в более поздних источниках.

Рош Ходеш – Кислев - Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения семейного праздника

Издательство Американский еврейский объединенный распределительный комитет «Джойнт», Иерусалим, 1995. – 108 с.

Рош Ходеш – Кислев - Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения семейного праздника – Содержание

Вступление

Рош Ходеш

Рош Ходеш и его законы

Рош Ходеш - Начало начал

Луна и еврейский народ

Детская страничка

Месяц Кислев

Основные события месяца

Ханука

Памятные даты

Недельные главы Торы

Детская страничка

Сценарий проведения праздника

Библиография

Рош Ходеш – Кислев - Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения семейного праздника - Рош Ходеш - Начало начал

Первый день нового месяца - Рош Ходеш - это особый праздничный день еврейского календаря. На языке Торы слово "праздник" - тузю (моэд) - однокоренное словам : (яад) - "цель", туш (ноад) - "предназначенные для встречи день или место".

Перед нами два аспекта Рош Ходеш: первый представляет Рош Ходеш как начало обновления; второй аспект указывает на Рош Ходеш как на "день встречи".

Первый месяц еврейского календаря называется р’З - Нисан - "месяц чудес" ( со (нес) - в переводе с иврита означает "чудо"). История Рош Ходеш приводит нас в Древний Египет. В 15 в. до н.э. Яаков с 12-тью сыновьями и их семьями покидает Эрец Исраэль, спускается в Египет и остается там на долгие 210 лет. И когда в результате 210-летнего рабства возникает угроза физического и духовного уничтожения еврейского народа, Вс-вышний открывается в пророческом видении Моше и Аарону и указывает на тонкий серп новолуния, обнажая духовные корни этого природного феномена. Это происходит в 1-ый день месяца Нисан, в 2448 году от сотворения мира.

Действительно, Луна - единственная из планет, постоянно находящаяся в поле зрения человека. Раз в тридцать дней она "исчезает", затем в течение 15 дней ее диск увеличивается, а после этого ее свет вновь постепенно ослабевает.

Именно 1-ое Нисана - день начала месяца Исхода - был избран днем обновления. В кромешной тьме изгнания и рабства зарождающийся свет Луны осветил еврейские сердца, рассеял отчаяние и разбудил силы обновления. Новолуние - это знак того, что возможность нового начала существует всегда.