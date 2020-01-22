Адар - неполный месяц, его продолжительность 29 дней. Известно, что еврейский календарь основывается как на лунном, так и на солнечном циклах, поэтому для их согласования к двенадцати лунным месяцам года иногда (примерно один раз в три года) добавляется еще один месяц.

Дополнительный месяц удлиненного года следует за месяцем Шват и предшествует Адару. Его принято называть Адар ришон ("первый Адар"), а месяц, следующий за ним, - Адар шени ("второй Адар"). В первом (дополнительном) Адаре 30 дней, а во втором (обычном) - 29. Если к году добавляется дополнительный месяц, праздник Пурим и все события, приходящиеся на Адар, отмечаются в обычном месяце (во втором Адаре), а не в дополнительном (первом). Во времена Храма Сангедрин посылал гонцов, чтобы сообщить жителям стран диаспоры, в какой день был освящен новый месяц. Гонцы выходили только в те месяцы, когда отмечались важные праздники.

Рош Ходеш - Месяц Адар - Еврейский календарь месяц за месяц

Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения семейного праздника

Иерусалим 1998год 126 с.

Рош Ходеш - Месяц Адар - Содержание

МЕСЯЦ АДАР

Основные события месяца

ПУРИМ

Эстер

Законы праздника Пурим

НЕДЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

"Шкалим"

"Захор"

"Пара"

"Ходеш"

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Моше Рабейну

Авраам Ибн Эзра

Заметки об Альтермане

ИМЕНА И ДАТЫ

Йосеф Трумпельдор

Стена и башня

Давидка

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Война

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА за независимость

Операция "Нахшон"

Рош Ходеш - Месяц Адар - Вступление

По мнению Магарала из Праги ("Ор Хадаш"), название месяца Адар связано с глаголом нээдар ("исчез"). Угроза полного уничтожения, нависшая над всем еврейским народом, оказавшимся в плену у персидской империи, возникла из-за того, что сыны Израиля забыли, что жизненные силы даруются им свыше. Во времена царя Кореша евреи не откликнулись на призыв Всевышнего вернуться к Нему: переселиться за Иордан и заново отстроить Иерусалим и Храм, полагая, что и в изгнании, где Б-жественное Присутствие проявляется не в такой степени, они смогут жить на протяжении тысячелетий, довольствуясь формальным соблюдением лишь некоторых заповедей (см. комментарий "Тора Тмима" к предложению 3:8 из Меrилат Эстер). Кто-то должен был помочь евреям раскаяться и осознать, что без прямой связи со Всевышним, которая заключается в искренней приверженности Торе, без стремления быть свободным народом, восстановить Храм и заселить Землю Израиля его существование невозможно. Стремление к свободе и отвращение к самой идее жизни в изгнании под чужой властью были возвращены еврейскому народу через праведников Мордехая и Эстер, потомков Биньямина, младшего сына Яакова. В Биньямине, родившемся после встречи его семьи с Эсавом (когда Яаков и все его дети подошли к Эсаву и склонились перед ним), была заключена сила непреклонности и несгибаемости.