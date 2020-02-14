Рош Ходеш - Месяц Нисан
Второй выпуск нашего пособия посвящен месяцу Нисан. Нес на иврите - "чудо", ницан - "бутон", символ жизни, расцвета. Каким образом события еврейской истории, происходившие в месяце Нисан, действительно оправдывают его название?
Избавление от рабства, путь к свободе, осмысление Катастрофы, свобода выбора и участие каждого из нас в развитии еврейского мира - тематика нашего сборника. Богатый событиями месяц Нисан позволяет осмыслить прошлое в исторической перспективе. Историю творят незаурядные личности, чью память мы чтим в этом месяце. О них обязательно стоит вспомнить на нашем празднике. Литература, предлагаемая в библиографии сборника, дает нам необходимый эмоциональный заряд для проведения вечера.
Рош Ходеш - Месяц Нисан - Еврейский календарь месяц за месяц
Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения семейного праздника
Иерусалим 1996г. - 151с.
Рош Ходеш - Месяц Нисан - Еврейский календарь месяц за месяц - Содержание
Часть 1. Рош Ходеш
- Двенадцать месяцев
- Возможны ли вариации?
- Устройство небес
- Астрологическая информация
Часть 2. Месяц Нисан
- Какие события произошли в месяце Нисан?
- Этот месяц первый для вас...
- Обычаи месяца Нисан
- Шабат а-Гадоль
- Песах и его законы
- Пост первенцев
- Практические советы по подготовке к празднику
- Пасхальный седер
- Нисан - месяц царей
- Песах
- Десять казней
- Папирус Ипувера
- Эль-Аришская надпись
- Пасхальная Агада
- Время, когда задают вопрос
- Кидуш - рахац - карпас
- Соленая вода на праздничном столе
- Яхац - разломи
- Чем отличается эта ночь от всех остальных ночей?
- Мудрецы
- Скачет он по горам
- Золото и серебро Египта
- Маца и первый сном
- Недельные главы Торы
- Мишкан
- "И благословил Бог день седьмой и освятил его".
- Надав Авиу
- Памятные даты
- Жертвоприношение и перевоплощение душ
- Детская страничка
- День катастрофы и героизма
- Писать об этом было нельзя...
- Молитва в память о погибших в Катастрофе
- Операция "Хамец"
- Мивца "Хамец"
- Сценарий проведения праздника
- Пасхальный Седер
Рош Ходеш - Месяц Нисан - Еврейский календарь месяц за месяц - Двенадцать месяцев
Время в восприятии человека определяется движением небесных светил. Солнце, луна и звезды похожи на огромный часовой механизм, который исправно вращает бесконечное множество стрелок, показывающих не только часы и минуты, но и месяцы, годы и тысячелетия. Кажется, что в этом движении слились воедино прошлое, настоящее и будущее. Цикл освещенности видимой стороны луны определяет начало и конец месяца. А зачем нужны звезды?
Глядя на звезды, человек думает о вечности, ибо они неизменны и не гаснут. Эти свечи, источающие серебряный свет неземной чистоты, медленно плывут по небу - так, что их движение остается незаметным для глаза. Их путь в темноте строго определен и никогда не меняется.
Движение звезд по небосводу определяет не столько длительность того или иного цикла, сколько характер времен и, прежде всего, особенности каждого из двенадцати месяцев года.
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