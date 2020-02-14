Второй выпуск нашего пособия посвящен месяцу Нисан. Нес на иврите - "чудо", ницан - "бутон", символ жизни, расцвета. Каким образом события еврейской истории, происходившие в месяце Нисан, действительно оправдывают его название?

Избавление от рабства, путь к свободе, осмысление Катастрофы, свобода выбора и участие каждого из нас в развитии еврейского мира - тематика нашего сборника. Богатый событиями месяц Нисан позволяет осмыслить прошлое в исторической перспективе. Историю творят незаурядные личности, чью память мы чтим в этом месяце. О них обязательно стоит вспомнить на нашем празднике. Литература, предлагаемая в библиографии сборника, дает нам необходимый эмоциональный заряд для проведения вечера.

Методическое пособие в помощь библиотекарю для проведения семейного праздника

Иерусалим 1996г. - 151с.

Рош Ходеш - Месяц Нисан - Еврейский календарь месяц за месяц - Содержание

Часть 1. Рош Ходеш

Часть 2. Месяц Нисан

Время в восприятии человека определяется движением небесных светил. Солнце, луна и звезды похожи на огромный часовой механизм, который исправно вращает бесконечное множество стрелок, показывающих не только часы и минуты, но и месяцы, годы и тысячелетия. Кажется, что в этом движении слились воедино прошлое, настоящее и будущее. Цикл освещенности видимой стороны луны определяет начало и конец месяца. А зачем нужны звезды?

Глядя на звезды, человек думает о вечности, ибо они неизменны и не гаснут. Эти свечи, источающие серебряный свет неземной чистоты, медленно плывут по небу - так, что их движение остается незаметным для глаза. Их путь в темноте строго определен и никогда не меняется.

Движение звезд по небосводу определяет не столько длительность того или иного цикла, сколько характер времен и, прежде всего, особенности каждого из двенадцати месяцев года.