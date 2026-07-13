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РОСХВЕ - Концепция отношения к экономической деятельности

РОСХВЕ - Концепция отношения к экономической деятельности
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational, Reference, Sociology Political Science

Документ представляет собой официальную концепцию Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), посвященную христианскому осмыслению экономики, предпринимательства, собственности, труда, богатства, конкуренции, потребления, благотворительности и общественной ответственности. Его главная задача состоит в том, чтобы показать: экономическая деятельность не является нейтральной областью, свободной от духовной и нравственной оценки; напротив, она должна быть подчинена библейскому пониманию человека как Божьего творения, призванного трудиться, созидать, распоряжаться материальными благами ответственно и служить ближнему.

Особое значение в документе имеет мысль о правильной иерархии ценностей. Экономика признается необходимой частью человеческой жизни, но не высшей целью существования. Деньги, собственность, предпринимательская инициатива и материальное благополучие рассматриваются как инструменты, которые могут служить добру, милосердию, справедливости и общественному благу, но могут также стать источником порабощения, алчности и духовного падения. Завершающий раздел переводит эти принципы в практическую плоскость церковного служения, формулируя этические нормы для священнослужителей в финансовой сфере.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция отношения к экономической деятельности – Этические нормы и рекомендации священнослужителям в отношении финансов

Утверждено Генеральной Конференцией (Собором) Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 12 октября 2011 г. – М.: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), 2013. – 46 с. – Тираж 1000 экз.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция отношения к экономической деятельности – Содержание

  • Концепция отношения к экономической деятельности

    • I. Общие положения

    • II. Экономика и предпринимательство в свете христианского учения

      • Цель и место экономики в иерархии ценностей с точки зрения христианского учения

      • Баланс духовной и материальной жизни человека

      • Собственность в свете христианского учения

      • Деньги, богатство и материальные блага в свете христианского учения

      • Христианское отношение к труду

    • III. Предпринимательство, конкуренция и христианская этика

      • Христианский взгляд на предпринимательство

      • Христианское отношение к законно установленным налогам

      • Христианская этика предпринимательских отношений

      • Христианское отношение к конкуренции

      • Христианская этика потребителя и потребления

      • Христианское отношение к нарушению этических норм в экономической сфере

    • IV. Предприниматель на службе общественному благу

      • Предприниматель на службе обществу

      • Христианский взгляд на благотворительность

    • V. Взгляд на мировое экономическое развитие и всемирную солидарность

      • Соединение опыта отечественной культуры предпринимательства и зарубежного опыта нравственной экономики

      • Найти России достойное место в глобализирующемся мире

      • Осознанное и целенаправленное влияние на процессы глобализации

      • Всемирная солидарность человечества

    • VI. Практические мероприятия на ближайший период

      • Создание христианского третейского суда

      • Создание Общероссийского совета христианских предпринимателей

      • Учреждение ежегодных конференций «Христианская этика и экономика»

      • Учреждение и выпуск научного журнала «Христианская этика и экономика»

      • Разработка учебника «Христианская этика экономики»

      • Разрушение мифа о невозможности честного ведения бизнеса

  • Этические нормы и рекомендации священнослужителям в отношении финансов

    • Предназначение Церкви и управление ею

    • Моральные качества и обязанности священнослужителя в финансовой сфере

    • Рекомендации священнослужителю в финансовой сфере

    • Ответственность священнослужителя в случае финансовой непорядочности и нечистоты

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Added 13.07.2026
Author brat Vadim
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