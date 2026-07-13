РОСХВЕ - Концепция отношения к экономической деятельности

Документ представляет собой официальную концепцию Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), посвященную христианскому осмыслению экономики, предпринимательства, собственности, труда, богатства, конкуренции, потребления, благотворительности и общественной ответственности. Его главная задача состоит в том, чтобы показать: экономическая деятельность не является нейтральной областью, свободной от духовной и нравственной оценки; напротив, она должна быть подчинена библейскому пониманию человека как Божьего творения, призванного трудиться, созидать, распоряжаться материальными благами ответственно и служить ближнему.

Особое значение в документе имеет мысль о правильной иерархии ценностей. Экономика признается необходимой частью человеческой жизни, но не высшей целью существования. Деньги, собственность, предпринимательская инициатива и материальное благополучие рассматриваются как инструменты, которые могут служить добру, милосердию, справедливости и общественному благу, но могут также стать источником порабощения, алчности и духовного падения. Завершающий раздел переводит эти принципы в практическую плоскость церковного служения, формулируя этические нормы для священнослужителей в финансовой сфере.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция отношения к экономической деятельности – Этические нормы и рекомендации священнослужителям в отношении финансов

Утверждено Генеральной Конференцией (Собором) Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 12 октября 2011 г. – М.: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), 2013. – 46 с. – Тираж 1000 экз.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция отношения к экономической деятельности – Содержание