РОСХВЕ - Концепция отношения к экономической деятельности
Документ представляет собой официальную концепцию Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), посвященную христианскому осмыслению экономики, предпринимательства, собственности, труда, богатства, конкуренции, потребления, благотворительности и общественной ответственности. Его главная задача состоит в том, чтобы показать: экономическая деятельность не является нейтральной областью, свободной от духовной и нравственной оценки; напротив, она должна быть подчинена библейскому пониманию человека как Божьего творения, призванного трудиться, созидать, распоряжаться материальными благами ответственно и служить ближнему.
Особое значение в документе имеет мысль о правильной иерархии ценностей. Экономика признается необходимой частью человеческой жизни, но не высшей целью существования. Деньги, собственность, предпринимательская инициатива и материальное благополучие рассматриваются как инструменты, которые могут служить добру, милосердию, справедливости и общественному благу, но могут также стать источником порабощения, алчности и духовного падения. Завершающий раздел переводит эти принципы в практическую плоскость церковного служения, формулируя этические нормы для священнослужителей в финансовой сфере.
Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция отношения к экономической деятельности – Этические нормы и рекомендации священнослужителям в отношении финансов
Утверждено Генеральной Конференцией (Собором) Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 12 октября 2011 г. – М.: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), 2013. – 46 с. – Тираж 1000 экз.
Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция отношения к экономической деятельности – Содержание
Концепция отношения к экономической деятельности
I. Общие положения
II. Экономика и предпринимательство в свете христианского учения
Цель и место экономики в иерархии ценностей с точки зрения христианского учения
Баланс духовной и материальной жизни человека
Собственность в свете христианского учения
Деньги, богатство и материальные блага в свете христианского учения
Христианское отношение к труду
III. Предпринимательство, конкуренция и христианская этика
Христианский взгляд на предпринимательство
Христианское отношение к законно установленным налогам
Христианская этика предпринимательских отношений
Христианское отношение к конкуренции
Христианская этика потребителя и потребления
Христианское отношение к нарушению этических норм в экономической сфере
IV. Предприниматель на службе общественному благу
Предприниматель на службе обществу
Христианский взгляд на благотворительность
V. Взгляд на мировое экономическое развитие и всемирную солидарность
Соединение опыта отечественной культуры предпринимательства и зарубежного опыта нравственной экономики
Найти России достойное место в глобализирующемся мире
Осознанное и целенаправленное влияние на процессы глобализации
Всемирная солидарность человечества
VI. Практические мероприятия на ближайший период
Создание христианского третейского суда
Создание Общероссийского совета христианских предпринимателей
Учреждение ежегодных конференций «Христианская этика и экономика»
Учреждение и выпуск научного журнала «Христианская этика и экономика»
Разработка учебника «Христианская этика экономики»
Разрушение мифа о невозможности честного ведения бизнеса
Этические нормы и рекомендации священнослужителям в отношении финансов
Предназначение Церкви и управление ею
Моральные качества и обязанности священнослужителя в финансовой сфере
Рекомендации священнослужителю в финансовой сфере
Ответственность священнослужителя в случае финансовой непорядочности и нечистоты
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