РОСХВЕ - Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений

Пособие Российского объединенного Союза христиан веры евангельской посвящено формированию единой церковной позиции по вопросам брака, семьи, развода, повторного брака и пастырского сопровождения людей в сложных семейных обстоятельствах. Документ исходит из убеждения, что современный кризис семьи не может быть преодолен только социальными или психологическими средствами, потому что основание христианского понимания брака находится в Священном Писании, где супружество раскрывается как Божье установление, завет верности, любви и взаимного служения.

Книга соединяет богословскую декларацию и практические рекомендации для служителей. В первой части формулируются основные принципы христианского взгляда на брак, отношения супругов, рождение и воспитание детей, развод, повторный брак и однополые союзы. Во второй части эти принципы переводятся в область церковной практики: добрачного консультирования, помолвки, бракосочетания, пастырского попечения о разведенных, дисциплины священнослужителей и служения людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений – Методические рекомендации для священнослужителей по вопросам супружества, развода и повторного брака

Утв. решением Малого Собора (расширенного Правления) Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 13 октября 2010 года. – М.: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), 2011. – 40 с. – 1-е изд.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений – Содержание