РОСХВЕ - Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений
Пособие Российского объединенного Союза христиан веры евангельской посвящено формированию единой церковной позиции по вопросам брака, семьи, развода, повторного брака и пастырского сопровождения людей в сложных семейных обстоятельствах. Документ исходит из убеждения, что современный кризис семьи не может быть преодолен только социальными или психологическими средствами, потому что основание христианского понимания брака находится в Священном Писании, где супружество раскрывается как Божье установление, завет верности, любви и взаимного служения.
Книга соединяет богословскую декларацию и практические рекомендации для служителей. В первой части формулируются основные принципы христианского взгляда на брак, отношения супругов, рождение и воспитание детей, развод, повторный брак и однополые союзы. Во второй части эти принципы переводятся в область церковной практики: добрачного консультирования, помолвки, бракосочетания, пастырского попечения о разведенных, дисциплины священнослужителей и служения людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях.
Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений – Методические рекомендации для священнослужителей по вопросам супружества, развода и повторного брака
Утв. решением Малого Собора (расширенного Правления) Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 13 октября 2010 года. – М.: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), 2011. – 40 с. – 1-е изд.
Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений – Содержание
Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений
Предисловие
Отношение к браку
Взаимоотношения супругов
Рождение и воспитание детей
Отношение к разводу и повторному браку
Однополые браки в свете Слова Божьего
Методические рекомендации для священнослужителей по вопросам супружества, развода и повторного брака
Предисловие
Понятие брака
Помолвка и подготовка к браку
Бракосочетание
Развод и повторный брак
Особые требования в отношении семей священнослужителей
Служение людям в сложных ситуациях
Приложение. Перечень рекомендованных тем для проведения семейного консультирования (душепопечения)
Предназначение брака
Как найти спутника жизни
Брак как завет
Цели помолвки
Распределение ролей в семье
Взаимоотношения в браке
Финансы и семейный бюджет
Интимные отношения в браке
Воспитание детей в христианской семье
Развод и повторный брак
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