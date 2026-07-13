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РОСХВЕ - Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений

РОСХВЕ - Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology, Educational, Reference

Пособие Российского объединенного Союза христиан веры евангельской посвящено формированию единой церковной позиции по вопросам брака, семьи, развода, повторного брака и пастырского сопровождения людей в сложных семейных обстоятельствах. Документ исходит из убеждения, что современный кризис семьи не может быть преодолен только социальными или психологическими средствами, потому что основание христианского понимания брака находится в Священном Писании, где супружество раскрывается как Божье установление, завет верности, любви и взаимного служения.

Книга соединяет богословскую декларацию и практические рекомендации для служителей. В первой части формулируются основные принципы христианского взгляда на брак, отношения супругов, рождение и воспитание детей, развод, повторный брак и однополые союзы. Во второй части эти принципы переводятся в область церковной практики: добрачного консультирования, помолвки, бракосочетания, пастырского попечения о разведенных, дисциплины священнослужителей и служения людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений – Методические рекомендации для священнослужителей по вопросам супружества, развода и повторного брака

Утв. решением Малого Собора (расширенного Правления) Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 13 октября 2010 года. – М.: Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), 2011. – 40 с. – 1-е изд.

Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений – Содержание

  1. Концепция по вопросам семьи и супружеских отношений

    • Предисловие

    • Отношение к браку

    • Взаимоотношения супругов

    • Рождение и воспитание детей

    • Отношение к разводу и повторному браку

    • Однополые браки в свете Слова Божьего

  2. Методические рекомендации для священнослужителей по вопросам супружества, развода и повторного брака

    • Предисловие

    • Понятие брака

    • Помолвка и подготовка к браку

    • Бракосочетание

    • Развод и повторный брак

    • Особые требования в отношении семей священнослужителей

    • Служение людям в сложных ситуациях

  3. Приложение. Перечень рекомендованных тем для проведения семейного консультирования (душепопечения)

    • Предназначение брака

    • Как найти спутника жизни

    • Брак как завет

    • Цели помолвки

    • Распределение ролей в семье

    • Взаимоотношения в браке

    • Финансы и семейный бюджет

    • Интимные отношения в браке

    • Воспитание детей в христианской семье

    • Развод и повторный брак

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Added 13.07.2026
Author brat Vadim
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