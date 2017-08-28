Агапа - Настоящая любовь - Марчелло Росси

Агапа - любовь безусловная, безграничная, благородная, чистая, свободная!

Мы привыкли жить в мире, в котором человеческие отношения строятся на основе взаимного обмена. Каждое действие вызывает определенную реакцию. Бескорыстные отношения, к сожалению, далеко не всем по вкусу. Так называемая дружба зиждется на ожиданиях.

Что мне может дать этот человек?

Что я буду иметь, если пойду на это мероприятие?

Кто он такой?

Чем занимается?

Из какой он семьи?

В наше время прикрасы дороже главного. Печальное время. Корыстная дружба недолговечна. Отношения непрочны. В кругу друзей обычным увлечением становится каждому говорить о себе самом.

Нарциссическое поколение. Наиболее часто употребляется личное местоимение «я». Повторюсь: печальное наше время.

Время скудных проявлений милосердия. Расстаться с человеком проще, чем с любимой вещью. Не хватает уважения к человеческой личности. Мы живем в обществе, где потребление овеществляет человека. Чем больше имеешь, тем больше желаешь, а если не имеешь, желаешь все равно.

В жизни не хватает мечты, но слишком много в ней тоски, вызванной отсутствием мечты.

Марчелло Росси - Агапа: Настоящая любовь

Падре Марчело Росси; [пер. с англ. А. М. Павловского]. — М., Эксмо, 2014. — 192 с. — (Религиозный бестселлер).

ISBN 978-5-699-62077-7

Во внешнем оформлении использована часть диптиха «Иисус исцеляет слепого» (VI в.)

На наклейках использован фрагмент рельефа «Молитва Марии между Петром и Павлом».

Во внутреннем оформлении использованы изображения: фрагмент мраморного саркофага из Музея Пио-Кристиано (Ватикан), изображения Христа из Бургоса, мозаика «Крещение Христа» (VI в.) из Арианского баптистерия (Равенна)

Марчелло Росси – Агапа - Настоящая любовь - Содержание

Предисловие

Введение

Быть людьми света

Жить в присутствии любви

Идти навстречу отверженным

Иметь хороший достаток

Сострадать, а не судить

Дарить и получать заботу

Переносить потери

Смиренно служить ближним

Делать, что хочешь, с любовью

Побеждать зло всегда

Бороться за мир

Особая миссия каждого человека

Марчелло Росси – Агапа - Настоящая любовь – Предисловие

Я познакомился с падре Марчело Росси и с епископом доном Фернандо Фигейредо, когда был чиновником в области образования. Обратился тогда к ним с просьбой о проведении богослужений в колониях для несовершеннолетних в штате Сан-Пауло.

Эти люди Божьи сразу согласились и с нежностью понесли Агапу мальчикам и девочкам. Их не интересовало бродяжническое прошлое; они говорили о мечте, о пристанище, о Человеке, повлиявшем и продолжающем влиять на человечество Своей способностью любить тех, кто с утилитарной точки зрения недостоин любви. Во время богослужений я еще больше прочувствовал служение епископа и священника тем израненным овечкам.

Я счел за честь предложение написать предисловие к этой книге. Во-первых потому, что отношусь с братской нежностью к падре Марчело; во-вторых, из-за актуальности, легкости и глубины написанного им.

Необходимо нести людям Любовь-Агапу. Ее влияние благотворно для любой души. Мы не можем допустить, чтобы ошибки превалировали над успехами, чтобы поверхностное вытесняло настоящее в мире человеческих отношений. Необходимо возродить ценности, ведущие нас к счастью, и сделать это с простотой и глубиной слова Божьего.

Эта книга наполнена замечательными размышлениями на темы Евангелия от Иоанна.

Описание жизни Иисуса от апостола Иоанна очень глубинно, его стиль зиждется на созерцании, на интуиции. Он искусно пользуется метафорами, со знанием семантики и стилистики. Погружается в факты не только для того, чтобы рассказать о них, но чтобы и мы стали участниками произошедших событий.

Первый избранный отрывок — торжественное вступление в Евангелие от Иоанна. Евангелист описывает битву между светом и тьмой. Свет, Слово — это Бог, Создатель Вселенной, Агапа. Свобода. Любовь, даваемая даром. Агапа, любовь воссоздающая, спасающая, приводящая к святости. Свет и тьма: Слово просвещает человеков, призванных просвещать, как Иоанн Предтеча.

Чудо на свадьбе в Кане Галилейской, не описанное больше никем из евангелистов, наводит на размышления о важности присутствия Пресвятой Богородицы и о Ее заботе о том, в чем мы испытываем нужду. Пресвятая Дева внимательно относится к чаяниям Ее детей. Ее взгляд не поверхностен, Ее присутствие далеко от беззаботного участия в празднике в качестве одной из приглашенных. Она заботится о том, чтобы на празднике ни в чем не было недостатка.

И в продолжение открытого нам во встрече с Архангелом Гавриилом и с родственницей Ее Елисаветой само молчание Матери Божьей красноречиво. Она говорит на самом деле только тогда, когда дух любви говорит в Ней.

Как в славословии, в первой главе Евангелия от Луки, в католической традиции называемом Магнификат (по первому слову латинского текста):

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.

Как прекрасно сказано: «рассеял надменных помышлениями сердца их»! Славословие Богородицы — это песнь благодарности Богу за действующую Агапу. Это Бог, любящий чад Своих и заботящийся о них. «Милость Его в роды родов...» Милость и есть Агапа. Сердцем к сердцу.

Милость проявил Иисус к самарянке — чужестранке, которой Он открылся; к голодным ближним Его при умножении хлебов; к женщине, взятой в прелюбодеянии. Ее привели к Иисусу надменные, пристрастные, жаждущие фарисейского суда. Рассеял их словами: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень».

Иисус есть Пастырь добрый. Апостол Иоанн использовал образ из Первой книги Царств. Давид вызвался сразиться с филистимлянином Голиафом Будущий царь был «молод, белокур и красив лицем» (17:42). Царь Саул не верил, что юноша, бывший всего лишь пастухом, способен победить великана Голиафа, воевавшего всю жизнь. Давид настаивал, объясняя: когда он пас овец у отца своего, и приходил лев или медведь, то при необходимости убивал их, чтобы защитить овец своих (см. 17:34—37).

Пастырь добрый заботится об овцах Своих. Иисус предлагает нам быть теми, о ком заботятся и кто в то же время заботится о других. Мы и овцы, и пастухи. Пастыри и овцы. Заботимся о ближнем и принимаем великодушную заботу.

Падре Марчело говорит с нами о вере и потерях на примере воскрешения Лазаря; о смирении — на примере умывания ног ученикам. Иисус, Господь, прислуживает им. Учитель служит. Служит делу, делу любви. Служит народу, народу избранному. Всем нам.

К ней сводится весь Закон и все пророки. К Arane. Иисус пришел в мир, чтобы научить любви и возродить любовь детей к Отцу.

И вот наибольшая из всех заповедей: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Евангелие от Иоанна 13:34).

Распятие и Воскресение утверждают жизнь, побеждая смерть. В разговоре с Петром Иисус вновь обращается к теме любви и просит ученика, заверившего, что любит Его: «Паси овец Моих».

Есть моменты, красной нитью проходящие через всю книгу. Автор приводит нам жизненные свидетельства, осветившие и продолжающие освещать мир Любовью-Агапой: мать Тереза из Калькутты, сестра Дулсе и Зилда Арне. Святые, любившие безоговорочно: св. Франциск Ассизский, Тереза Авильская, св. Иоанн Креста, св. Жан Батист Мари Вианней, св. Тереза из Лизье, св. Бенедикт и многие другие. Любовь конкретная. Молитва и действие. Прекрасна молитва св. Фомы Аквинского, она учит нас этике повседневности.

Автор обращает наше внимание на энциклику папы Бенедикта XVI, в которой говорится о Милосердии в Истине, с призывом заботиться «о всех человеках».

Каждая глава книги заканчивается молитвой. Молитва — это сила, которая пробуждает душу и вдохновляет на действие.

Вернемся к началу этого небольшого предисловия. Книга представляет собой исполненное любви обращение к значительной части общества, не знающей о том, что доброта есть сущность человеческой природы.

Доброта — дочь любви. Агапа рождает добро. Доброта есть любовь в действии.

Своей книгой падре Марчелло приглашает нас именно к этому: да будем добры! Да научит нас чтение фрагментов из жизни Иисуса лучше понять этого необыкновенного Человека, поднявшегося над законом и показавшего нам основание закона: человеческую личность. Иисус удивил и удивляет. Его взгляд, пробуждающий любовь, призывает нас не верить установкам мира мелочного, материалистического, полного эгоизма.

Зло не может победить добро. Если бесчеловечность отталкивает нас, если банализация жестокости пугает нас, то мы должны действовать. Преодолеть границы видимого, преодолеть границы доступного нашим чувствам и войти в сокровенную часть сердца нашего, достигнуть которой способен только язык души, чувств, простоты и веры.

Габриэл Шалита — писатель, доктор философии права и семиотики

Марчелло Росси – Агапа - Настоящая любовь - Введение

«Агапа» в переводе с греческого означает «Божественная любовь». Любовь Бога к Своим детям. А также любовь людей друг к другу, одухотворенная Божественной любовью.

Бог есть любовь. Сотворение мира и человека — непрерывное действие любви. Именно поэтому пророк Исайя дал нам столь важное откровение.

Слово Божье открывает нам: Бог нас любит, Бог нас ценит. Каждый человек для Него драгоценнее, чем целые народы. Здесь речь идет не о людях, принадлежащих к народам, но о власти. Власть любви Бога к чадам Своим больше любой другой разновидности власти. Женщина, мужчина дороже власти над целым народом Другими словами, власть оправданна лишь тогда, когда главное для нее — человеческая личность. Власть сама по себе не может быть целью.

Власть должна иметь целью заботу, уважение, милосердие по отношению к наиболее нуждающимся.

Книга пророка Исайи (43:4-5):

Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою...

Любовь — самое прекрасное, что есть на свете, любовь — это действие. Любовь есть забота. Бог нас любит. И Его любовь ежедневно дарит нам мир. Об этом — следующее стихотворение в прозе:

Самый прекрасный день? Сегодня.

Что сделать легче всего? Ошибиться. Наибольшее из препятствий? Страх. Самая большая ошибка? Отречься от себя.

Корень всех зол? Эгоизм.

Самое замечательное развлечение? Работа.

Худшее из поражений? Уныние.

Лучшие учителя? Дети.

Первая необходимость? Общение.

Когда мы счастливы? Когда полезны другим.

Самая тайная из тайн? Смерть. Самый большой недостаток? Мрачность.

Самая большая опасность? Ложь. Наихудшее из чувств? Злопамятность. Самый замечательный подарок? Прощение.

Самое необходимое? Крыша над головой.

Наибыстрейшая из автострад? Правильный путь.

Самое приятное ощущение? Мир в душе. Эффективнейшая защита? Улыбка. Лучшее лекарство? Оптимизм. Наибольшее удовлетворение? От исполненного долга.

Самая мощная в мире сила? Вера.

Кто нам нужен как никто? Родители. Что прекраснее всего на свете? Любовь.

Вернемся к Книге пророка Исайи. В конце вышеприведенного отрывка следует слово утешения для всех, кто падает духом на жизненном пути: «Не бойся, ибо Я с тобою».

Отсутствие страха, спокойствие — дар Божий. Оно не означает отсутствия проблем. Но спокойствие необходимо, оно дает возможность почувствовать любовь, вселяющую надежду. Как сопровождение боли рождается надежда. Надежда успокаивает нас, ибо мы знаем, что с нами Бог. Он с нами, потому что любит нас.

Таким образом, Агапа есть проявление Бога. Бог создает по любви. Бог спасает по любви. Бог освящает по любви.

В этой книге я буду говорить о Любви-Aгaпe, которой вдохновлены некоторые эпизоды Евангелия от Иоанна. Без сомнения, все слово Божье вдохновлено этой любовью и вдохновляет ею. Выбор предложенных фрагментов из Евангелия от Иоанна определяется не степенью их важности, а взглядом на красоту воплощения Сына Божьего.

13/06/2014