Россир – Послания к Коринфянам

Если бы оно относилось только к поместной церкви города Коринф, то можно было бы, основываясь на этом факте, и не принимать для себя лично содержащиеся в нем правила и предписания или принимать не все. Но мы здесь сразу же видим, что это послание было направлено не только христианам в Коринфе, но и „всем призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас“. Таким образом, здесь нет никаких ограничений: ни в отношении места, ни в отношении личностей, ни в отношении времени. Послание относится ко всем тем, кто признает авторитет Господа Иисуса. Да, мы можем сказать, что оно обращено непосредственно к каждому из нас и ко всем нам вместе.

Ни одно из посланий не содержит такого всеобщего обращения. И не удивительно ли, что в христианстве предписания именно этого послания нарушаются больше, чем какие-либо другие? Именно здесь, более, чем в каких-либо других местах Нового Завета, даны определенные заповеди для Церкви. И все христиане, желающие верно служить Господу, должны записать эти заповеди в сердцах своих и претворять их в жизнь. Прежде всего укажем на те силки, в которые попали святые в Коринфе и которые в той или иной форме мы часто встречаем среди нас. И так как мы более информированы, чем коринфяне, у которых не было полного записанного Слова Божьего, мы более виновны, чем они, если попадаем в эти силки.

Пытаясь представить себе то, что отсутствовало в Коринфской церкви, мы в некотором смысле рисуем свой собственный образ. Во всяком случае, в одном коринфе выгодно отличались от нас, и это придавало им характер, которого недостает христианам наших дней: они не имели недостатка ни в каких дарованиях - не только в утраченных ныне дарах чудотворения, но они богаты были во всяком слове и всяком познании. Это едва ли можно сказать о нас. И если тут и там встречаются еще христиане, которым Бог доверил важные истины, касающиеся настоящего времени, то несравненно больше число тех, кто не знает даже основополагающих истин, касающихся спасения.

Но когда мы дальше рассматриваем, каким образом коринфяне употребляли свои разнообразные дарования, мы видим, что они их использовали для удовлетворения своего высокомерия. Сколько раз повторяет Апостол: „Вы возгордились!“ Хотим ли мы бросить камень в коринфян? Конечно же нет! Мы, сегодняшние христиане, гораздо менее извинительны, чем они; но вместо того, чтобы, сознавая нашу великую бедность, по сравнению с „богатством" коринфян, пребывать в глубоком смирении, мы, лишь только получим какой-либо дар от Господа, прежде всего спешим блеснуть им. И в еще одном, очень серьезном недостатке, были виновны коринфяне: среди них были ссоры и разногласия.

X. Россир – Послания к Коринфянам. Обзор и размышления

Издательство – «GBV»

Gute Botschaft Verlag

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Germany

X. Россир – Послания к Коринфянам. Обзор и размышления – Содержание

1. Коринфянам

2. Коринфянам