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Рот - Они задумались

Сид Рот - Они задумались - Смелость противостоять запретному
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Мой отец родился в Польше, в обычной еврейской семье. Семья моей матери, хотя и типично еврейская, не так строго придерживалась национальных традиций. Нашим религиозным образованием занимался отец. Я посещал синагогу и готовился к бармицва.
Еще будучи ребенком, мне виделось лицемерие в соблюдении нами религиозных порядков. Например, по субботам и большим праздникам мы припарковывались за несколько кварталов от синагоги, чтобы раввин не узнал о наших поездках на машине. В то же время необходимо было приехать к месту заранее, в противном случае все лучшие парковочные места занимались другими прихожанами.
Томительные службы на древнееврейском, языке, которого я не понимал, усугубляли мою скуку и раздражение.
Зачем мы посещаем синагогу? Зачем все эти обряды? Почему Бог безмолвствует в наши дни? Была ли Библия дарована Богом? Существовало всего несколько вопросов, неотступно мучивших меня.
Я гордился тем, что был евреем, но религиозная сторона дела меня отвращала. Она была излишней.
В течение почти 30 лет я не нуждался в Боге. И так до тех пор, пока не задумался о себе.
Эта книга появилась как результат моего видения, в котором мне поручалось найти и опросить десять евреев, порвавших со своими устаревшими представлениями, чтобы исполнить свое предназначение. Оно есть у каждого, но лишь немногие его осуществляют.
Люди, описываемые в этой книге, принадлежат к различным слоям общества. Речь пойдет о гуру, бывшей жертве геноцида, мультимиллионере и работнике средств массовой информации. Среди них вы найдете как атеиста, так и ортодоксального еврея, как исключенного из средней школы, так и доктора философии.
Каков же общий знаменатель, присущий избранным участникам этой необычной группы?
Они задумались... и осмелились противостоять запретному.
Если вы хоть когда-либо задумывались о том, что в жизни должно быть нечто более важное, чем каждодневная суета, то вы были правы!

Сид Рот - Они задумались - Смелость противостоять запретному

Перевод с английского: H. Звонак. - DUNCANVILLE, USA: WORLD WIDE PRINTING, 1999. – 216 с.
ISBN 1-890863-48-3

Сид Рот - Они задумались – Содержание

Введение
  • 1. Парализованный... «Научись жить с этим!» Дэвид Янив
  • 2. ZZZZ БЕСТ Барри Минков
  • 3. Оставшаяся в живых Роза Прайс
  • 4. Новая песня Алеша Рябинов
  • 5. Еврейство Шарон Р.Аллен
  • 6. Еврейский йог Рон Кохен
  • 7. Традиция или истина Майкл Л. Браун, доктор философии
  • 8. Это не для меня Рэнди и Трисия Хорн
  • 9. Бэт Шалом: дочь Сиона Батя Сигал
  • 10. Удивительная еврейская книга Мэнни Бротман
Послесловие Сид Рот
Views 401
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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