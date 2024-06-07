Мой отец родился в Польше, в обычной еврейской семье. Семья моей матери, хотя и типично еврейская, не так строго придерживалась национальных традиций. Нашим религиозным образованием занимался отец. Я посещал синагогу и готовился к бармицва.

Еще будучи ребенком, мне виделось лицемерие в соблюдении нами религиозных порядков. Например, по субботам и большим праздникам мы припарковывались за несколько кварталов от синагоги, чтобы раввин не узнал о наших поездках на машине. В то же время необходимо было приехать к месту заранее, в противном случае все лучшие парковочные места занимались другими прихожанами.

Томительные службы на древнееврейском, языке, которого я не понимал, усугубляли мою скуку и раздражение.

Зачем мы посещаем синагогу? Зачем все эти обряды? Почему Бог безмолвствует в наши дни? Была ли Библия дарована Богом? Существовало всего несколько вопросов, неотступно мучивших меня.

Я гордился тем, что был евреем, но религиозная сторона дела меня отвращала. Она была излишней.

В течение почти 30 лет я не нуждался в Боге. И так до тех пор, пока не задумался о себе.

Эта книга появилась как результат моего видения, в котором мне поручалось найти и опросить десять евреев, порвавших со своими устаревшими представлениями, чтобы исполнить свое предназначение. Оно есть у каждого, но лишь немногие его осуществляют.

Люди, описываемые в этой книге, принадлежат к различным слоям общества. Речь пойдет о гуру, бывшей жертве геноцида, мультимиллионере и работнике средств массовой информации. Среди них вы найдете как атеиста, так и ортодоксального еврея, как исключенного из средней школы, так и доктора философии.

Каков же общий знаменатель, присущий избранным участникам этой необычной группы?

Они задумались... и осмелились противостоять запретному.

Если вы хоть когда-либо задумывались о том, что в жизни должно быть нечто более важное, чем каждодневная суета, то вы были правы!

Сид Рот - Они задумались - Смелость противостоять запретному

Перевод с английского: H. Звонак. - DUNCANVILLE, USA: WORLD WIDE PRINTING, 1999. – 216 с.

ISBN 1-890863-48-3

Сид Рот - Они задумались – Содержание

Введение

1. Парализованный... «Научись жить с этим!» Дэвид Янив

2. ZZZZ БЕСТ Барри Минков

3. Оставшаяся в живых Роза Прайс

4. Новая песня Алеша Рябинов

5. Еврейство Шарон Р.Аллен

6. Еврейский йог Рон Кохен

7. Традиция или истина Майкл Л. Браун, доктор философии

8. Это не для меня Рэнди и Трисия Хорн

9. Бэт Шалом: дочь Сиона Батя Сигал

10. Удивительная еврейская книга Мэнни Бротман

Послесловие Сид Рот