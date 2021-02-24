Кэрол Ротц - Откровение - Комментарий веслианской традиции

За все время своего существования Откровение пережило множество неправильных толкований — от аллегории до литературных манипуляций, в том числе составлений захватывающих сценариев о конце света. Какими бы они ни были неадекватными, они лучше, чем написание книги, представляющей собой непомерно жестокий, безнадежно женоненавистнический (Pippin 1992; Garrett 1998, 474; см. также Fiorenza 1985, 221), псевдохристианский (Bultmann 1955, 2:175) или просто не поддающийся анализу устаревший документ. Все эти карикатуры на Откровение не затрагивают его основополагающего богословия, обнадеживающих обещаний, полного надежды благовестия и — самое главное — его пасторской природы. Апокалипсис является первым и самым главным посланием Церкви, невесте. Популярная спекулятивная эсхатология, которая стремится сделать буквальным символический язык, идентифицировать антихриста, расшифровать число 666, датировать восхищение, охарактеризовать тысячелетнее царство, составить последовательность событий, ведущих к возвращению Христа, дословно понимая символы, увлекаясь фатализмом и разделяя мир на две противоположные части, упускает из виду главную мысль, задавая неправильные вопросы.

Неправильное прочтение приводит к сложным вопросам, но упускает из виду жанр и исторический контекст апокалиптической книги. Апокалиптический жанр затруднен многими скрытыми ссылками на Ветхий Завет и на мифическое понимание этих намеков в первом столетии, но Откровение является также пророчеством и посланием, предназначенным для церкви первого столетия, а также обращением, адресованным всем поколениям до возвращения Христа. Все, что Иоанн видел и слышал и что отражено и записано в комплексном литературном труде, предназначенном для устного изложения, содержит важные духовные истины. Книга является теоцентрической, со сложной христологией, которая подчеркивает искупление и отношения воскресшего Христа с Церковью. Богословские вопросы, такие как суверенность Бога и сотериология, представлены с эсхатологической точки зрения, которая обращает наше внимание на будущее с надеждой, но возвращает в настоящее, постоянно напоминая, как нам необходимо свидетельствовать, подражая Христу.

Содержание книги обусловлено всеобъемлющим политическим, экономическим, религиозным и культурным господством, представленным в первом веке Римом (Вавилоном), однако будущее постоянно вторгается в контекст первого столетия независимо от того, какой век оно представляет. В связи с этим важные вопросы, например, теодицея, облаченные в такие слова, как «гнев Бога Вседержителя» (Отк. 19:15; см. также 14:10; 16:19), представляются трудными еще и потому, что изложены в контексте церковного поклонения. Книга требует тщательного изучения, при котором необходимо серьезно относиться к символической вселенной и к драматической истории, не позволяя себе отказываться от трудных образов, с одной стороны, и буквального восприятия — с другой. Откровение посвящено не столько последним событиям, сколько Тому, Кто есть «Первый и Последний» . Видения носят не столько исторический, сколько богословский характер, поскольку призывают Церковь к покаянию и верному свидетельству.

Кэрол Ротц - Откровение - Комментарий веслианской традиции

Издательство «Вера и святость» Санкт-Петербург 2020

ISBN 978-5-7454-1600-2

Кэрол Ротц - Откровение - Комментарий веслианской традиции - Содержание

РЕДАКТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ