«История „Логоса“» Элейн Ротон — это вдохновляющая летопись возникновения и развития одного из самых необычных миссионерских проектов XX века: первого корабля международной организации «Операция Мобилизация» (ОМ). Автор, будучи непосредственным участником событий, описывает путь от дерзкой идеи Джорджа Вервера о «плавучей книжной выставке» до её воплощения в жизнь. Книга показывает, как старое судно «Umanak», переименованное в «Logos», стало уникальной платформой для обучения христиан и распространения христианской литературы в портовых городах по всему миру, преодолевая штормы, финансовые кризисы и бюрократические преграды.

В своем повествовании Ротон уделяет значительное внимание не только техническим деталям эксплуатации судна, но и «внутренней кухне» интернациональной команды, состоящей из сотен добровольцев. Она честно пишет о трудностях адаптации людей разных культур в ограниченном пространстве корабля и о том, как Бог использовал эти обстоятельства для формирования характеров будущих лидеров церкви. История заканчивается трагическим, но наполненным Божьим провидением крушением «Логоса» в 1988 году в проливе Бигля, которое, несмотря на потерю судна, не остановило миссию, а дало толчок к новым горизонтам судового служения.

Элейн Ротон – История «Логоса»

«Обетование миру», 1993. – 180 с.

Элейн Ротон – История «Логоса» - Содержание

Пролог

1. Начало

2. Время пришло

3. Корабль Божий

4. Приготовления к плаванию

5. Первое плавание

6. В Индию!

7. Корабль чудес?

8. Целители с корабля

9. Война на борту

10. Перестановки на капитанском мостике

11. Воюющая страна

12. Не без риска

13. Люди в лодках

14. Воплощение мечты

15. Двери закрываются и открываются

16. Радуга в небе

Эпилог — конец начала

Факты и цифры