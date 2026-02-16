«История „Логоса“» Элейн Ротон — это вдохновляющая летопись возникновения и развития одного из самых необычных миссионерских проектов XX века: первого корабля международной организации «Операция Мобилизация» (ОМ). Автор, будучи непосредственным участником событий, описывает путь от дерзкой идеи Джорджа Вервера о «плавучей книжной выставке» до её воплощения в жизнь. Книга показывает, как старое судно «Umanak», переименованное в «Logos», стало уникальной платформой для обучения христиан и распространения христианской литературы в портовых городах по всему миру, преодолевая штормы, финансовые кризисы и бюрократические преграды.
В своем повествовании Ротон уделяет значительное внимание не только техническим деталям эксплуатации судна, но и «внутренней кухне» интернациональной команды, состоящей из сотен добровольцев. Она честно пишет о трудностях адаптации людей разных культур в ограниченном пространстве корабля и о том, как Бог использовал эти обстоятельства для формирования характеров будущих лидеров церкви. История заканчивается трагическим, но наполненным Божьим провидением крушением «Логоса» в 1988 году в проливе Бигля, которое, несмотря на потерю судна, не остановило миссию, а дало толчок к новым горизонтам судового служения.
Элейн Ротон – История «Логоса»
«Обетование миру», 1993. – 180 с.
Элейн Ротон – История «Логоса» - Содержание
Пролог
1. Начало
2. Время пришло
3. Корабль Божий
4. Приготовления к плаванию
5. Первое плавание
6. В Индию!
7. Корабль чудес?
8. Целители с корабля
9. Война на борту
10. Перестановки на капитанском мостике
11. Воюющая страна
12. Не без риска
13. Люди в лодках
14. Воплощение мечты
15. Двери закрываются и открываются
16. Радуга в небе
Эпилог — конец начала
Факты и цифры
