Ротон - История «Логоса»

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

«История „Логоса“» Элейн Ротон — это вдохновляющая летопись возникновения и развития одного из самых необычных миссионерских проектов XX века: первого корабля международной организации «Операция Мобилизация» (ОМ). Автор, будучи непосредственным участником событий, описывает путь от дерзкой идеи Джорджа Вервера о «плавучей книжной выставке» до её воплощения в жизнь. Книга показывает, как старое судно «Umanak», переименованное в «Logos», стало уникальной платформой для обучения христиан и распространения христианской литературы в портовых городах по всему миру, преодолевая штормы, финансовые кризисы и бюрократические преграды.

В своем повествовании Ротон уделяет значительное внимание не только техническим деталям эксплуатации судна, но и «внутренней кухне» интернациональной команды, состоящей из сотен добровольцев. Она честно пишет о трудностях адаптации людей разных культур в ограниченном пространстве корабля и о том, как Бог использовал эти обстоятельства для формирования характеров будущих лидеров церкви. История заканчивается трагическим, но наполненным Божьим провидением крушением «Логоса» в 1988 году в проливе Бигля, которое, несмотря на потерю судна, не остановило миссию, а дало толчок к новым горизонтам судового служения.

Элейн Ротон – История «Логоса»

«Обетование миру», 1993. – 180 с.

Элейн Ротон – История «Логоса» - Содержание

Пролог

  • 1. Начало

  • 2. Время пришло

  • 3. Корабль Божий

  • 4. Приготовления к плаванию

  • 5. Первое плавание

  • 6. В Индию!

  • 7. Корабль чудес?

  • 8. Целители с корабля

  • 9. Война на борту

  • 10. Перестановки на капитанском мостике

  • 11. Воюющая страна

  • 12. Не без риска

  • 13. Люди в лодках

  • 14. Воплощение мечты

  • 15. Двери закрываются и открываются

  • 16. Радуга в небе

Эпилог — конец начала

Факты и цифры

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
