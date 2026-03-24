Роудс - Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания
Книга Рона Роудса «Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания» представляет собой детальное апологетическое руководство, призванное помочь христианам вести аргументированный и уважительный диалог с представителями этой организации. Автор ставит задачу не просто вооружить читателя набором «опровержений», а научить его глубокому пониманию библейского контекста и доктринальных различий. Основная идея произведения заключается в том, что эффективное свидетельство основывается на сочетании безупречного знания Писания, логического анализа и искренней христианской любви к собеседнику.
Содержательная часть книги последовательно разбирает ключевые догматические расхождения: Божественность Иисуса Христа, личность Святого Духа, учение о Троице, спасение по благодати и вопрос о посмертном существовании души. Роудс детально анализирует специфические переводы стихов в «Переводе нового мира», сопоставляя их с греческим оригиналом и общепризнанными герменевтическими принципами. Автор уделяет значительное внимание практической стороне беседы, предлагая конкретные вопросы, которые помогают Свидетелям Иеговы задуматься над внутренними противоречиями в их собственной теологии. В книге подчеркивается, что целью дискуссии должно быть не интеллектуальное доминирование, а открытие истины Евангелия, освобождающей человека для личных отношений с Богом.
Текст написан в четком, структурированном и дидактическом стиле, что делает его удобным справочником для быстрого поиска нужной темы. Рон Роудс мастерски соединяет академическую точность экзегезы с пастырской заботой о тех, кто находится в поиске истины, делая сложные теологические вопросы доступными для каждого верующего. Работа служит фундаментальным ресурсом для всех, кто сталкивается с вопросами миссиологии и апологетики в современном плюралистическом обществе. Это чтение помогает осознать, что защита веры — это прежде всего проявление верности Слову Божьему и сострадания к тем, кто искренне заблуждается в своих поисках.
Рон Роудс - Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания
Пер. с англ. — СПб 00 «Центр апологетических исследований», 2004. — 408 с.
Ron Rhodes Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses Published by Harvest House Publishers Eugene, Oregon 97402
Перевод с английского Д. Розет, И. Сухоцкая, И. Сорокин, Т. Заморская
Рон Роудс - Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания - Содержание
От российского издателя
От научного редактора
Введение
Общество Сторожевой Башни: Божья организация или тоталитарный культ?
Свидетели Иеговы и имя Бога
Христос «Перевода нового мира»
Меньше ли Христос Отца? (Часть 1)
Меньше ли Христос Отца? (Часть 2)
Называет ли Писание Христа архангелом Михаилом?
Кто такой Святой Дух?
Троица: библейское учение или языческая ложь?
Огромная пропасть: «помазанники» и «другие овцы»
Спасение в богословии Сторожевой Башни
Душа и сон души
Пророчества Сторожевой Башни: история неудач
Спорные вопросы: переливание крови, дни рождения, нательные крестики
Как благовествовать Свидетелям Иеговы?
Приложение 1. Божественность Иисуса Христа и Иоанна 1:1
Приложение 2. Новый свет на поколение 1914 года
Comments (1 comment)