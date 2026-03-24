Роудс - Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

Книга Рона Роудса «Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания» представляет собой детальное апологетическое руководство, призванное помочь христианам вести аргументированный и уважительный диалог с представителями этой организации. Автор ставит задачу не просто вооружить читателя набором «опровержений», а научить его глубокому пониманию библейского контекста и доктринальных различий. Основная идея произведения заключается в том, что эффективное свидетельство основывается на сочетании безупречного знания Писания, логического анализа и искренней христианской любви к собеседнику.

Содержательная часть книги последовательно разбирает ключевые догматические расхождения: Божественность Иисуса Христа, личность Святого Духа, учение о Троице, спасение по благодати и вопрос о посмертном существовании души. Роудс детально анализирует специфические переводы стихов в «Переводе нового мира», сопоставляя их с греческим оригиналом и общепризнанными герменевтическими принципами. Автор уделяет значительное внимание практической стороне беседы, предлагая конкретные вопросы, которые помогают Свидетелям Иеговы задуматься над внутренними противоречиями в их собственной теологии. В книге подчеркивается, что целью дискуссии должно быть не интеллектуальное доминирование, а открытие истины Евангелия, освобождающей человека для личных отношений с Богом.

Текст написан в четком, структурированном и дидактическом стиле, что делает его удобным справочником для быстрого поиска нужной темы. Рон Роудс мастерски соединяет академическую точность экзегезы с пастырской заботой о тех, кто находится в поиске истины, делая сложные теологические вопросы доступными для каждого верующего. Работа служит фундаментальным ресурсом для всех, кто сталкивается с вопросами миссиологии и апологетики в современном плюралистическом обществе. Это чтение помогает осознать, что защита веры — это прежде всего проявление верности Слову Божьему и сострадания к тем, кто искренне заблуждается в своих поисках.

Рон Роудс - Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания

Пер. с англ. — СПб 00 «Центр апологетических исследований», 2004. — 408 с.

Ron Rhodes Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses Published by Harvest House Publishers Eugene, Oregon 97402

Перевод с английского Д. Розет, И. Сухоцкая, И. Сорокин, Т. Заморская

Рон Роудс - Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания - Содержание

  • От российского издателя

  • От научного редактора

  • Введение

  • Общество Сторожевой Башни: Божья организация или тоталитарный культ?

  • Свидетели Иеговы и имя Бога

  • Христос «Перевода нового мира»

  • Меньше ли Христос Отца? (Часть 1)

  • Меньше ли Христос Отца? (Часть 2)

  • Называет ли Писание Христа архангелом Михаилом?

  • Кто такой Святой Дух?

  • Троица: библейское учение или языческая ложь?

  • Огромная пропасть: «помазанники» и «другие овцы»

  • Спасение в богословии Сторожевой Башни

  • Душа и сон души

  • Пророчества Сторожевой Башни: история неудач

  • Спорные вопросы: переливание крови, дни рождения, нательные крестики

  • Как благовествовать Свидетелям Иеговы?

  • Приложение 1. Божественность Иисуса Христа и Иоанна 1:1

  • Приложение 2. Новый свет на поколение 1914 года

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Z
zalservik 1 week ago
Благодарю. Да, бывает сталкиваешься с ними.

