Роудс - Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания

Книга Рона Роудса «Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания» представляет собой детальное апологетическое руководство, призванное помочь христианам вести аргументированный и уважительный диалог с представителями этой организации. Автор ставит задачу не просто вооружить читателя набором «опровержений», а научить его глубокому пониманию библейского контекста и доктринальных различий. Основная идея произведения заключается в том, что эффективное свидетельство основывается на сочетании безупречного знания Писания, логического анализа и искренней христианской любви к собеседнику.

Содержательная часть книги последовательно разбирает ключевые догматические расхождения: Божественность Иисуса Христа, личность Святого Духа, учение о Троице, спасение по благодати и вопрос о посмертном существовании души. Роудс детально анализирует специфические переводы стихов в «Переводе нового мира», сопоставляя их с греческим оригиналом и общепризнанными герменевтическими принципами. Автор уделяет значительное внимание практической стороне беседы, предлагая конкретные вопросы, которые помогают Свидетелям Иеговы задуматься над внутренними противоречиями в их собственной теологии. В книге подчеркивается, что целью дискуссии должно быть не интеллектуальное доминирование, а открытие истины Евангелия, освобождающей человека для личных отношений с Богом.

Текст написан в четком, структурированном и дидактическом стиле, что делает его удобным справочником для быстрого поиска нужной темы. Рон Роудс мастерски соединяет академическую точность экзегезы с пастырской заботой о тех, кто находится в поиске истины, делая сложные теологические вопросы доступными для каждого верующего. Работа служит фундаментальным ресурсом для всех, кто сталкивается с вопросами миссиологии и апологетики в современном плюралистическом обществе. Это чтение помогает осознать, что защита веры — это прежде всего проявление верности Слову Божьему и сострадания к тем, кто искренне заблуждается в своих поисках.

Пер. с англ. — СПб 00 «Центр апологетических исследований», 2004. — 408 с.

Ron Rhodes Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses Published by Harvest House Publishers Eugene, Oregon 97402

Перевод с английского Д. Розет, И. Сухоцкая, И. Сорокин, Т. Заморская

