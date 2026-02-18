Как найти в Библии всё, что говорится о тревоге, прощении или лидерстве, не перелистывая сотни страниц? Рон Роудз, известный христианский теолог и апологет, проделал колоссальную работу по систематизации Писания. Его словарь включает сотни ключевых тем, расположенных в алфавитном порядке.

Для каждой темы автор подобрал наиболее значимые стихи из Ветхого и Нового Заветов, позволяя читателю увидеть целостную библейскую картину по конкретному вопросу. Это издание — не просто справочник, а навигатор, который помогает экономить время и фокусироваться на сути библейского учения. Идеально подходит для пасторов, учителей воскресных школ и всех, кто стремится к глубокому и структурированному изучению Слова Божьего.

Рон Роудз –Библейский тематический словарь

Александрия: «Ездра», 2005. – 244 с.

ISBN 966-8182-01-4

Рон Роудз –Библейский тематический словарь - Содержание

Ад

Вечное наказание — Мф 25:46.

Лучше потерять часть тела, чем пойти в ад—Мф 5:29-30; 18:9.

Место мучения — Лк 16:23.

Наказание за оскорбление брата —Мф 5:22.

Огненное озеро — От 20:13-15.

Огонь вечный — Мф 25:41.

Осуждение еврейских вождей — Мф 23:33.

Узы адского мрака — 2 Пет 2:4.

Азартные игры

Бедствие и пагуба — 1 Тим 6:9.

Игра в кости — Нав 14:1 -2.

Корень всех зол есть сребролюбие — Лк 12:15; Флп 2:3-4; 1 Тим 6:10.