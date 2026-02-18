Роудз - Библейский тематический словарь

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Исследуем Писание (10 books)

Как найти в Библии всё, что говорится о тревоге, прощении или лидерстве, не перелистывая сотни страниц? Рон Роудз, известный христианский теолог и апологет, проделал колоссальную работу по систематизации Писания. Его словарь включает сотни ключевых тем, расположенных в алфавитном порядке.

Для каждой темы автор подобрал наиболее значимые стихи из Ветхого и Нового Заветов, позволяя читателю увидеть целостную библейскую картину по конкретному вопросу. Это издание — не просто справочник, а навигатор, который помогает экономить время и фокусироваться на сути библейского учения. Идеально подходит для пасторов, учителей воскресных школ и всех, кто стремится к глубокому и структурированному изучению Слова Божьего.

Рон Роудз –Библейский тематический словарь

Александрия: «Ездра», 2005. – 244 с.

ISBN 966-8182-01-4

Рон Роудз –Библейский тематический словарь - Содержание

Ад

  • Вечное наказание — Мф 25:46.

  • Лучше потерять часть тела, чем пойти в ад—Мф 5:29-30; 18:9.

  • Место мучения — Лк 16:23.

  • Наказание за оскорбление брата —Мф 5:22.

  • Огненное озеро — От 20:13-15.

  • Огонь вечный — Мф 25:41.

  • Осуждение еврейских вождей — Мф 23:33.

  • Узы адского мрака — 2 Пет 2:4.

Азартные игры

  • Бедствие и пагуба — 1 Тим 6:9.

  • Игра в кости — Нав 14:1 -2.

  • Корень всех зол есть сребролюбие — Лк 12:15; Флп 2:3-4; 1 Тим 6:10.

  • Список сокращений

  • Предисловие

  • Словарь А – Я

