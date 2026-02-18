Как найти в Библии всё, что говорится о тревоге, прощении или лидерстве, не перелистывая сотни страниц? Рон Роудз, известный христианский теолог и апологет, проделал колоссальную работу по систематизации Писания. Его словарь включает сотни ключевых тем, расположенных в алфавитном порядке.
Для каждой темы автор подобрал наиболее значимые стихи из Ветхого и Нового Заветов, позволяя читателю увидеть целостную библейскую картину по конкретному вопросу. Это издание — не просто справочник, а навигатор, который помогает экономить время и фокусироваться на сути библейского учения. Идеально подходит для пасторов, учителей воскресных школ и всех, кто стремится к глубокому и структурированному изучению Слова Божьего.
Рон Роудз –Библейский тематический словарь
Александрия: «Ездра», 2005. – 244 с.
ISBN 966-8182-01-4
Рон Роудз –Библейский тематический словарь - Содержание
Ад
Вечное наказание — Мф 25:46.
Лучше потерять часть тела, чем пойти в ад—Мф 5:29-30; 18:9.
Место мучения — Лк 16:23.
Наказание за оскорбление брата —Мф 5:22.
Огненное озеро — От 20:13-15.
Огонь вечный — Мф 25:41.
Осуждение еврейских вождей — Мф 23:33.
Узы адского мрака — 2 Пет 2:4.
Азартные игры
Бедствие и пагуба — 1 Тим 6:9.
Игра в кости — Нав 14:1 -2.
Корень всех зол есть сребролюбие — Лк 12:15; Флп 2:3-4; 1 Тим 6:10.
Список сокращений
Предисловие
Словарь А – Я
