Роули - Наставь в начале пути
Это наша Библия. Библия — самая важная книга. В Библии написано все, что нам нужно знать о жизни. Знаете ли вы, кто написал Библию? Библию написал Бог. На наших уроках мы узнаем то, что Бог написал нам в Библии. И мы начинаем с первой книги Библии. Она называется Бытие. (Читайте историю по книжке с картинками.) В первом стихе первой главы книги Бытие написано, что Бог создал весь мир. Мир был пустой и темный. И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.
На второй день Бог создал небо. Небо было над водой. Потом, на третий день, Бог создал землю. Он увидел, что земля и небо хороши. Тогда Он создал растения и деревья. И они стали расти на земле. И увидел Бог, что это хорошо.
На четвертый день Бог создал звезды и луну, которые светят ночью, и солнце, которое светит днем. И увидел Бог, что это хорошо. Потом, на пятый день сотворения мира, Бог создал рыб в море и птиц в небе. Бог создал все, что живет в море и в небе. И увидел Бог, что это хорошо. На шестой день Бог создал животных. Он создал коров, куриц, лошадей и медведей. Он создал всех животных, которые живут на земле. И увидел Бог, что это хорошо.
Сара Роули - Наставь в начале пути
Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2014
ISBN 978-5-7454-1336-0
Сара Роули - Наставь в начале пути - Содержание
Введение
- 1. Сотворение мира (Бытие 1)
- 2. Адам и Ева (Бытие 1—3)
- 3. Каин и Авель (Бытие 4)
- 4. Потоп (Бытие 6 — 9)
- 5. Вавилонская башня (Бытие 11)
- 6. Аврам (Бытие 12)
- 7. Аврам: обещанный сын (Бытие 15; 18; 21)
- 8. История Агари. Изгнание Агари из дома (Бытие 16; 21)
- 9. Испытание любви Авраама к Богу (Бытие 22)
- 10. Чудесное избавление Лота и страшное разрушение (Бытие 19)
- 11. Исаак и Ревекка (Бытие 24; 25)
- 12. Исав и Иаков (Бытие 27)
- 13. Иаков, Рахиль и Лия (Бытие 29)
- 14. Исав и Иаков встречаются (Бытие 31 — 33)
- 15. Сны Иосифа (Бытие 37:1-11)
- 16. Рабство Иосифа (Бытие 37:12-36)
- 17. Иосиф в тюрьме (Бытие 39 — 40)
- 18. Освобождение (Бытие 41)
- 19. Правитель земли Египетской (Бытие 42 —43)
- 20. Прощение братьев (Бытие 44 —45)
- 21. История Моисея: корзинка из тростника (Исход 1-2)
- 22. Выбор Моисея (Исход 2)
- 23. Горящий терновый куст (Исход 3— 4)
- 24. Казни (Исход 5-12)
- 25. Переход израильтян через Красное море (Исход 13-15)
- 26. Манна и скала (Исход 16—17)
- 27. Гора Синай и золотой телец (Исход 19 — 20; 24;31-32)
- 28. Скиния (Исход 35 - 36; 40)
- 29. Двенадцать соглядатаев (Числа 13 — 14)
- 30. Смерть Моисея (Второзаконие 31 — 34)
- 31. Раав и стены иерихонские (Иисус Навин 2; 5; 6)
- 32. Гедеон (Судей 6-8)
- 33. Самсон (Судей 13-16)
- 34. Руфь (Руфь 1-4)
- 35. История Самуила: благочестивая мать (1 Царств 1)
- 36. Юный пророк (1 Царств 2-3)
- 37. Неблагодарность Израиля (1 Царств 8)
- 38. Царь Саул (1 Царств 9- 10)
- 39. Непослушание и наказание (1 Царств 15)
- 40. Юный пастух (1 Царств 16)
- 41. Великан Голиаф (1 Царств 17)
- 42. Копье (1 Царств 17:55-58; 18; 19)
- 43. Примирение (1 Царств 26)
- 44. Смерть Саула, исполнение обещания (1 Царств 31; 2 Царств 1-2)
- 45. Жена Урии (2 Царств 11)
- 46. Прощание с народом (3 Царств 1)
- 47. Мудрый выбор, мудрый суд (3 Царств 3)
- 48. Храм (3 Царств 5)
- 49. Идолы (3 Царств 11:1-13)
- 50. Илия, вороны и вдова (3 Царств 16:29-34; 17)
- 51. Два жертвенника, дождь (3 Царств 18:20-46; 19:1-3)
- 52. Призвание Елисея (3 Царств 19:4-21)
- 53. Огненная колесница (4 Царств 2:1-15)
- 54. Вдова, небольшая горница (4 Царств 4)
- 55. Маленькая девочка (4 Царств 5)
- 56. Последний царь Иудейский, судьба его народа (4 Царств 24:10-20; 25)
- 57. Есфирь (Есфирь 1)
- 58. Есфирь (Есфирь 2)
- 59. Есфирь (Есфирь 3 — 4)
- 60. Есфирь (Есфирь 5-7)
- 61. Есфирь (Есфирь 8 - 10)
- 62. Иов (Иов 1)
- 63. Иов (Иов 2)
- 64. Золотой истукан (Даниил 3)
- 65. Львиный ров (Даниил 6)
- 66. Иона (Иона 1-4)
- 67. Пожилой священник (Евангелие от Луки 1:5-23; 1:57-66)
- 68. Благовещение (Евангелие от Луки 1:26-56)
- 69. Рождество Спасителя (Евангелие от Луки 2:1-20)
- 70. Младенец в храме (Евангелие от Луки 2:21-40)
- 71. Жестокий царь (Евангелие от Матфея 2:1-23)
- 72. Книжники в храме (Евангелие от Луки 2:40-52)
- 73. Проповедник в пустыне (Евангелие от Матфея 3:1-6; 3:13-17; Евангелие от Иоанна 1:31-34)
- 74. Искушение (Евангелие от Матфея 4:1-11)
- 75. Первое чудо Иисуса (Иоанн 2:1-25)
- 76. Исцеление (Евангелие от Луки 5:12-26)
- 77. Молитва Господня (Евангелие от Матфея 6:1-15; 7:7-12; Евангелие от Луки 11:1-4)
- 78. Исцеление (Евангелие от Луки 7:1-17)
- 79. Иисус накормил пять тысяч (Евангелие от Матфея 14:13-21)
- 80. Хождение по воде (Евангелие от Матфея 14:22-36)
- 81. Благословение детей (Евангелие от Матфея 18:1-6; 19:13-15)
- 82. Пастырь Добрый (Евангелие от Иоанна 10:1-29; ЕвангелиеотЛуки 5:27-30; 15:1-7)
- 83. Притчи: семя (Евангелие от Матфея 13:3-43; Евангелие от Луки 14:27-35)
- 84. Притча: казначей (Евангелие от Матфея 13:44-51)
- 85. Притча: добрый самарянин (Евангелие от Луки 10:25-38)
- 86. Притча: сын и отец (Евангелие от Луки 15:8-32)
- 87. Воскрешение Лазаря (Иоанна 11:1-52; 12:1-9)
- 88. Вход Иисуса в Иерусалим (Евангелие от Матфея 21:1-10; Евангелие от Луки 19:30-40)
- 89. Последний ужин (Евангелие от Иоанна 13)
- 90. Иуда (Иоанна 18:1-11)
- 91. Суд(Иоанна18-19)
- 92. Распятие на кресте (Иоанна 19:16-42)
- 93. Иисус воскрес (Евангелие от Иоанна 20)
- 94. «Паси овец Моих» (Иоанна 21)
- 95. Вознесение (Деяния 1)
- 96. Сошествие Духа Святого (Деяния 2)
- 97. Исцеление хромого (Деяния 3)
- 98. Арест (Деяния 4)
- 99. Савл (Деяния 8 — 9)
- 100. Первое путешествие (Деяния 13)
- 101. Лидия (Деяния 15-16)
Сара Роули - Наставь в начале пути - Введение
Наставь юношу при начале пути его:
он не уклонится от него, когда
и состарится.
(Притчи 22:6)
Я выросла в Америке, в любящей христианской семье. Каждое воскресенье я ходила в церковь и могла рассказать все основные библейские истории, но никогда не чувствовала, что Бог любит меня. Я с детства знала, что такое грех и как Бог наказывает грех, но плохо понимала, что такое благодать, потому что никто и никогда мне о ней не говорил. Мы слишком часто думаем, что ребенок, выросший в хорошей христианской семье, автоматически становится верным последователем Христа. Но как принять решение идти за Христом, если на самом деле практически ничего о Нем не знаешь? Кто учит детей в вашей церкви библейским истинам? И знаете ли вы, что думает и во что верит каждый ребенок в вашей общине, каковы его личные отношения с Господом? Если вы не можете ответить на такие вопросы, то, наверное, Бог не зря дал вам в руки эту книгу.
В детстве мои учителя воскресной школы были уверены, что я приняла Христа как своего Господа и Спасителя, и не знали, что я продолжала жить в страхе. Когда мне было 10 лет, я попала в христианский лагерь, где вожатые не очень хорошо нас знали и потому ничего не предполагали заранее и не делали поспешных выводов. В конце одного занятия кто-то из них сказал: «А ведь можно уже сейчас точно знать, что попадешь на небеса!» Я не поверила своим ушам. Разве такое бывает? Я думала, на небеса попадают только очень-очень хорошие люди. Разве можно заранее знать, что тебя туда возьмут? Я побоялась спросить при всех, правда ли это, но вечером спросила об этом отца, и он наконец-то рассказал мне про благодать. Я помолилась Христу, чтобы Он стал моим Спасителем и Господом, и только тогда впервые поняла, что Он любит меня. Его любовь наполнила меня такой радостью и свободой, что мне тут же захотелось рассказать об этом другим. Тогда еще никто не говорил мне о миссионерском служении, но я знала, что Бог призывает меня в другую страну, чтобы там рассказывать людям о Его благодати и прощении. Я знала, что Бог зовет меня в Россию.
Через семнадцать лет после того, как я обратилась ко Христу и приняла Его призвание, я переехала жить в Россию. Определившись с церковью и служением, я начала искать программу для воскресной школы. Церковь была маленькая, ресурсов было немного, все дети занимались в одной комнате, и я никак не могла найти подходящую программу. Все материалы были рассчитаны на большие церкви, где дети распределялись в группы по возрастам. Тогда я начала придумывать и составлять планы занятий сама. Это было нелегко, но Бог, неизменный в Своей верности, направлял меня в разработке и проведении каждого урока.
Представленные здесь занятия предназначены для маленьких церквей, не обладающих значительными финансовыми ресурсами, но имеющих одну комнату для детского служения, детей разных возрастов и хотя бы одного верного Христу служителя. Слишком часто детское служение в церквях ограничивается просто тем, что за детьми присматривают во время проповеди. Люди либо не верят, что у детей может быть реальная, глубокая вера во Христа, либо просто не знают, с чего начать. Я знаю, какой глубокой может быть детская вера. Я молюсь, чтобы вы собственными глазами увидели, что Бог может сделать в жизни детей, когда вы начнете учить их Его истинам. Я надеюсь, что эта книга даст вам ответы на многие вопросы о том, как начать детское служение в вашей церкви.
Предложенные здесь планы занятий — это лишь отправная точка. Вы можете их менять, адаптируя к собственным потребностям и обстоятельствам. Если вы предпочитаете читать библейскую историю прямо по тексту Писания, то, пожалуйста, читайте — но только убедитесь, что дети действительно понимают то, чему вы их учите. Лучше вас этих детей не знает никто. Вы знаете их личные и духовные нужды. Читая план занятия и готовясь к уроку, не забывайте, что главное здесь — не просто провести занятие, а реально научить чему-то детей. Учитывайте потребности каждого из ребят. Старайтесь делать занятия как можно более реальными и жизненными. Это значит, что вам придется приводить примеры из своей жизни. Говоря о Божьей защите, расскажите ребятам о том, как Бог однажды защитил вас, и спросите, верят ли они, что Бог может их защитить. Призывая их поверить в Божью защиту, предложите им подумать, в каких конкретных ситуациях им нужна Божья защита, а потом попросить о ней Бога. И верьте, что Бог ответит, что Он поможет ребятам увидеть и ощутить Свою реальность.
Все изменения в жизни вверенных вам детей и в вашей собственной жизни производит Святой Дух. Не забывайте каждый день уделять время и внимание своим собственным отношениям с Господом. Не ограничивайтесь только подготовкой к занятию и разбором указанных в нем отрывков Библии, но укрепляйте и развивайте собственную духовную жизнь. Еженедельно молитесь за каждого из детей в своей церкви по имени, прося, чтобы Святой Дух действовал в его жизни и чтобы он вырос верным последователем Христа, послушно исполняющим Его призвание. Учить детей бывает нелегко. Иногда мы чувствуем недостаток знаний и умений. Порой возникают проблемы с дисциплиной на занятиях и нужно немало мудрости, чтобы их устранить. В одно воскресенье приходит много детей, в другое — почти никого. Я уже не говорю о всевозможных личных проблемах и обстоятельствах, которые порой так мешают заниматься детским служением! Помните, что в конечном итоге Бог все держит в Своих руках и Христос явит Свою силу в ваших немощах. Спасать детей — это не ваше дело. Ваше дело — их учить. Бог Сам привлечет к Себе каждого из них. Пусть же Господь щедро благословит вас за верность Его служению и даст вам все необходимое для исполнения того, к чему Он вас призвал.
Большое спасибо!