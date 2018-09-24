Это наша Библия. Библия — самая важная книга. В Библии написано все, что нам нужно знать о жизни. Знаете ли вы, кто написал Библию? Библию написал Бог. На наших уроках мы узнаем то, что Бог написал нам в Библии. И мы начинаем с первой книги Библии. Она называется Бытие. (Читайте историю по книжке с картинками.) В первом стихе первой главы книги Бытие написано, что Бог создал весь мир. Мир был пустой и темный. И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

На второй день Бог создал небо. Небо было над водой. Потом, на третий день, Бог создал землю. Он увидел, что земля и небо хороши. Тогда Он создал растения и деревья. И они стали расти на земле. И увидел Бог, что это хорошо.

На четвертый день Бог создал звезды и луну, которые светят ночью, и солнце, которое светит днем. И увидел Бог, что это хорошо. Потом, на пятый день сотворения мира, Бог создал рыб в море и птиц в небе. Бог создал все, что живет в море и в небе. И увидел Бог, что это хорошо. На шестой день Бог создал животных. Он создал коров, куриц, лошадей и медведей. Он создал всех животных, которые живут на земле. И увидел Бог, что это хорошо.

Сара Роули - Наставь в начале пути

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2014

ISBN 978-5-7454-1336-0

Сара Роули - Наставь в начале пути - Содержание

Введение

1. Сотворение мира (Бытие 1)

2. Адам и Ева (Бытие 1—3)

3. Каин и Авель (Бытие 4)

4. Потоп (Бытие 6 — 9)

5. Вавилонская башня (Бытие 11)

6. Аврам (Бытие 12)

7. Аврам: обещанный сын (Бытие 15; 18; 21)

8. История Агари. Изгнание Агари из дома (Бытие 16; 21)

9. Испытание любви Авраама к Богу (Бытие 22)

10. Чудесное избавление Лота и страшное разрушение (Бытие 19)

11. Исаак и Ревекка (Бытие 24; 25)

12. Исав и Иаков (Бытие 27)

13. Иаков, Рахиль и Лия (Бытие 29)

14. Исав и Иаков встречаются (Бытие 31 — 33)

15. Сны Иосифа (Бытие 37:1-11)

16. Рабство Иосифа (Бытие 37:12-36)

17. Иосиф в тюрьме (Бытие 39 — 40)

18. Освобождение (Бытие 41)

19. Правитель земли Египетской (Бытие 42 —43)

20. Прощение братьев (Бытие 44 —45)

21. История Моисея: корзинка из тростника (Исход 1-2)

22. Выбор Моисея (Исход 2)

23. Горящий терновый куст (Исход 3— 4)

24. Казни (Исход 5-12)

25. Переход израильтян через Красное море (Исход 13-15)

26. Манна и скала (Исход 16—17)

27. Гора Синай и золотой телец (Исход 19 — 20; 24;31-32)

28. Скиния (Исход 35 - 36; 40)

29. Двенадцать соглядатаев (Числа 13 — 14)

30. Смерть Моисея (Второзаконие 31 — 34)

31. Раав и стены иерихонские (Иисус Навин 2; 5; 6)

32. Гедеон (Судей 6-8)

33. Самсон (Судей 13-16)

34. Руфь (Руфь 1-4)

35. История Самуила: благочестивая мать (1 Царств 1)

36. Юный пророк (1 Царств 2-3)

37. Неблагодарность Израиля (1 Царств 8)

38. Царь Саул (1 Царств 9- 10)

39. Непослушание и наказание (1 Царств 15)

40. Юный пастух (1 Царств 16)

41. Великан Голиаф (1 Царств 17)

42. Копье (1 Царств 17:55-58; 18; 19)

43. Примирение (1 Царств 26)

44. Смерть Саула, исполнение обещания (1 Царств 31; 2 Царств 1-2)

45. Жена Урии (2 Царств 11)

46. Прощание с народом (3 Царств 1)

47. Мудрый выбор, мудрый суд (3 Царств 3)

48. Храм (3 Царств 5)

49. Идолы (3 Царств 11:1-13)

50. Илия, вороны и вдова (3 Царств 16:29-34; 17)

51. Два жертвенника, дождь (3 Царств 18:20-46; 19:1-3)

52. Призвание Елисея (3 Царств 19:4-21)

53. Огненная колесница (4 Царств 2:1-15)

54. Вдова, небольшая горница (4 Царств 4)

55. Маленькая девочка (4 Царств 5)

56. Последний царь Иудейский, судьба его народа (4 Царств 24:10-20; 25)

57. Есфирь (Есфирь 1)

58. Есфирь (Есфирь 2)

59. Есфирь (Есфирь 3 — 4)

60. Есфирь (Есфирь 5-7)

61. Есфирь (Есфирь 8 - 10)

62. Иов (Иов 1)

63. Иов (Иов 2)

64. Золотой истукан (Даниил 3)

65. Львиный ров (Даниил 6)

66. Иона (Иона 1-4)

67. Пожилой священник (Евангелие от Луки 1:5-23; 1:57-66)

68. Благовещение (Евангелие от Луки 1:26-56)

69. Рождество Спасителя (Евангелие от Луки 2:1-20)

70. Младенец в храме (Евангелие от Луки 2:21-40)

71. Жестокий царь (Евангелие от Матфея 2:1-23)

72. Книжники в храме (Евангелие от Луки 2:40-52)

73. Проповедник в пустыне (Евангелие от Матфея 3:1-6; 3:13-17; Евангелие от Иоанна 1:31-34)

74. Искушение (Евангелие от Матфея 4:1-11)

75. Первое чудо Иисуса (Иоанн 2:1-25)

76. Исцеление (Евангелие от Луки 5:12-26)

77. Молитва Господня (Евангелие от Матфея 6:1-15; 7:7-12; Евангелие от Луки 11:1-4)

78. Исцеление (Евангелие от Луки 7:1-17)

79. Иисус накормил пять тысяч (Евангелие от Матфея 14:13-21)

80. Хождение по воде (Евангелие от Матфея 14:22-36)

81. Благословение детей (Евангелие от Матфея 18:1-6; 19:13-15)

82. Пастырь Добрый (Евангелие от Иоанна 10:1-29; ЕвангелиеотЛуки 5:27-30; 15:1-7)

83. Притчи: семя (Евангелие от Матфея 13:3-43; Евангелие от Луки 14:27-35)

84. Притча: казначей (Евангелие от Матфея 13:44-51)

85. Притча: добрый самарянин (Евангелие от Луки 10:25-38)

86. Притча: сын и отец (Евангелие от Луки 15:8-32)

87. Воскрешение Лазаря (Иоанна 11:1-52; 12:1-9)

88. Вход Иисуса в Иерусалим (Евангелие от Матфея 21:1-10; Евангелие от Луки 19:30-40)

89. Последний ужин (Евангелие от Иоанна 13)

90. Иуда (Иоанна 18:1-11)

91. Суд(Иоанна18-19)

92. Распятие на кресте (Иоанна 19:16-42)

93. Иисус воскрес (Евангелие от Иоанна 20)

94. «Паси овец Моих» (Иоанна 21)

95. Вознесение (Деяния 1)

96. Сошествие Духа Святого (Деяния 2)

97. Исцеление хромого (Деяния 3)

98. Арест (Деяния 4)

99. Савл (Деяния 8 — 9)

100. Первое путешествие (Деяния 13)

101. Лидия (Деяния 15-16)

Сара Роули - Наставь в начале пути - Введение

Наставь юношу при начале пути его:

он не уклонится от него, когда

и состарится.

(Притчи 22:6)

Я выросла в Америке, в любящей христианской семье. Каждое воскресенье я ходила в церковь и могла рассказать все основные библейские истории, но никогда не чувствовала, что Бог любит меня. Я с детства знала, что такое грех и как Бог наказывает грех, но плохо понимала, что такое благодать, потому что никто и никогда мне о ней не говорил. Мы слишком часто думаем, что ребенок, выросший в хорошей христианской семье, автоматически становится верным последователем Христа. Но как принять решение идти за Христом, если на самом деле практически ничего о Нем не знаешь? Кто учит детей в вашей церкви библейским истинам? И знаете ли вы, что думает и во что верит каждый ребенок в вашей общине, каковы его личные отношения с Господом? Если вы не можете ответить на такие вопросы, то, наверное, Бог не зря дал вам в руки эту книгу.

В детстве мои учителя воскресной школы были уверены, что я приняла Христа как своего Господа и Спасителя, и не знали, что я продолжала жить в страхе. Когда мне было 10 лет, я попала в христианский лагерь, где вожатые не очень хорошо нас знали и потому ничего не предполагали заранее и не делали поспешных выводов. В конце одного занятия кто-то из них сказал: «А ведь можно уже сейчас точно знать, что попадешь на небеса!» Я не поверила своим ушам. Разве такое бывает? Я думала, на небеса попадают только очень-очень хорошие люди. Разве можно заранее знать, что тебя туда возьмут? Я побоялась спросить при всех, правда ли это, но вечером спросила об этом отца, и он наконец-то рассказал мне про благодать. Я помолилась Христу, чтобы Он стал моим Спасителем и Господом, и только тогда впервые поняла, что Он любит меня. Его любовь наполнила меня такой радостью и свободой, что мне тут же захотелось рассказать об этом другим. Тогда еще никто не говорил мне о миссионерском служении, но я знала, что Бог призывает меня в другую страну, чтобы там рассказывать людям о Его благодати и прощении. Я знала, что Бог зовет меня в Россию.

Через семнадцать лет после того, как я обратилась ко Христу и приняла Его призвание, я переехала жить в Россию. Определившись с церковью и служением, я начала искать программу для воскресной школы. Церковь была маленькая, ресурсов было немного, все дети занимались в одной комнате, и я никак не могла найти подходящую программу. Все материалы были рассчитаны на большие церкви, где дети распределялись в группы по возрастам. Тогда я начала придумывать и составлять планы занятий сама. Это было нелегко, но Бог, неизменный в Своей верности, направлял меня в разработке и проведении каждого урока.

Представленные здесь занятия предназначены для маленьких церквей, не обладающих значительными финансовыми ресурсами, но имеющих одну комнату для детского служения, детей разных возрастов и хотя бы одного верного Христу служителя. Слишком часто детское служение в церквях ограничивается просто тем, что за детьми присматривают во время проповеди. Люди либо не верят, что у детей может быть реальная, глубокая вера во Христа, либо просто не знают, с чего начать. Я знаю, какой глубокой может быть детская вера. Я молюсь, чтобы вы собственными глазами увидели, что Бог может сделать в жизни детей, когда вы начнете учить их Его истинам. Я надеюсь, что эта книга даст вам ответы на многие вопросы о том, как начать детское служение в вашей церкви.

Предложенные здесь планы занятий — это лишь отправная точка. Вы можете их менять, адаптируя к собственным потребностям и обстоятельствам. Если вы предпочитаете читать библейскую историю прямо по тексту Писания, то, пожалуйста, читайте — но только убедитесь, что дети действительно понимают то, чему вы их учите. Лучше вас этих детей не знает никто. Вы знаете их личные и духовные нужды. Читая план занятия и готовясь к уроку, не забывайте, что главное здесь — не просто провести занятие, а реально научить чему-то детей. Учитывайте потребности каждого из ребят. Старайтесь делать занятия как можно более реальными и жизненными. Это значит, что вам придется приводить примеры из своей жизни. Говоря о Божьей защите, расскажите ребятам о том, как Бог однажды защитил вас, и спросите, верят ли они, что Бог может их защитить. Призывая их поверить в Божью защиту, предложите им подумать, в каких конкретных ситуациях им нужна Божья защита, а потом попросить о ней Бога. И верьте, что Бог ответит, что Он поможет ребятам увидеть и ощутить Свою реальность.

Все изменения в жизни вверенных вам детей и в вашей собственной жизни производит Святой Дух. Не забывайте каждый день уделять время и внимание своим собственным отношениям с Господом. Не ограничивайтесь только подготовкой к занятию и разбором указанных в нем отрывков Библии, но укрепляйте и развивайте собственную духовную жизнь. Еженедельно молитесь за каждого из детей в своей церкви по имени, прося, чтобы Святой Дух действовал в его жизни и чтобы он вырос верным последователем Христа, послушно исполняющим Его призвание. Учить детей бывает нелегко. Иногда мы чувствуем недостаток знаний и умений. Порой возникают проблемы с дисциплиной на занятиях и нужно немало мудрости, чтобы их устранить. В одно воскресенье приходит много детей, в другое — почти никого. Я уже не говорю о всевозможных личных проблемах и обстоятельствах, которые порой так мешают заниматься детским служением! Помните, что в конечном итоге Бог все держит в Своих руках и Христос явит Свою силу в ваших немощах. Спасать детей — это не ваше дело. Ваше дело — их учить. Бог Сам привлечет к Себе каждого из них. Пусть же Господь щедро благословит вас за верность Его служению и даст вам все необходимое для исполнения того, к чему Он вас призвал.