Роуз Рейган - Возвращение к продуктивности - Делая больше во славу Божью

Продуктивность монополизировали. Пришло время ее вернуть.

Зайдите в любой книжный магазин и найдите полку о саморазвитии, и вы однозначно обнаружите схожие темы и названия на обложках. Суть посыла всегда одна и та же: вы разбогатеете, станете более счастливыми или успешными, если только научитесь делать больше дел.

Проблема со всеми этими книгами в том, что они действенны, они работают. Если вы научитесь управлять своим календарем, распределять задачи и максимально использовать время, когда вы наиболее эффективны, то, да, вы сможете сделать больше. И проблема именно в этом. Техники, описанные в этих книгах, редко бывают самостоятельными. Часто за практическими советами по управлению временем, принятию решений или постановке целей спрятан целый спектр мирских философий. Литература по продуктивности говорит нам не просто, как работать, а объясняет почему мы работаем. Их определение «успеха», «смысла» и «эффективности» противоречит Библии. И христиане, будучи неосторожными, могут начать верить в такие небиблейские определения.

Мы все хотим успеть сделать больше. Но для христиан вопрос, почему мы делаем больше, так же важен, как и — как мы это делаем. Так что цель данной книги в том, чтобы разобраться со всеми почему и как, чтобы сделать больше во славу Божью.

На следующих страницах я закладываю библейское основание вопросов труда и эффективности. Это основание состоит из того, что я называю пятью столпами христианской продуктивности. Они освещают истоки, цели, содержание, силу и мотивацию быть продуктивными. Каждый столп описывает конкретный аспект наших отношений с Богом и как это влияет на понимание продуктивности. Только имея правильное богословское основание, мы можем начать выстраивать продуктивные практики, с помощью которых мы по- настоящему почтим Бога.

Но эта книга не только про теорию. Она затрагивает методы личной продуктивности. Каждый столп сопровождается соответствующими практическими заданиями. Возможно, вы ранее слышали о таком подходе, но здесь он уже адаптирован под христианское мировоззрение. Некоторые практики и задания могут оказаться для Вас совершенно новыми. Но все они были специально отобраны, поскольку я верю, что такие привычки наиболее эффективны.

Роуз Рейган - Возвращение к продуктивности - Делая больше во славу Божью

С-Пб: Библия для всех, 2024. – 202 с.

ISBN 978-5-7454-1882-2

Роуз Рейган - Возвращение к продуктивности - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Истоки продуктивности: ты принадлежишь Богу

Глава 2. Выработайте утренние привычки

Глава 3. Цель продуктивности: ты существуешь, чтобы прославить Бога

Глава 4. Наведите порядок

Глава 5. Суть продуктивности: ты был спасен, чтобы приносить плоды для Бога

Глава 6. Помните свои обязательства

Глава 7. Источник продуктивности: у тебя есть уникальные дары от Бога

Глава 8. Поставьте цели

Глава 9. Мотивация к продуктивности: ты дашь отчет перед Богом

Глава 10. Запишите свои успехи

Эпилог

Примечания