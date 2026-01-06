Рой - Женщины
Первый черновик этой книги был написан на печатной машинке почти три десятилетия назад и все эти годы пролежал в одном из моих ящиков стола в ожидании дальнейших изменений в удобное время. Если бы главный редактор издательства "Chiron Publishing" не побудила меня обновить ее для публикации, эта книга, возможно, никогда бы не увидела свет. Время было выбрано как нельзя лучше. Я бесконечно благодарна доктору Леонарду Крузу за его веру в эту книгу и Дженнифер Фицджеральд из "Chiron Publications" за помощь в переработке рукописи для публикации.
Сегодня, как никогда ранее, современным женщинам необходимо владеть своей автономией, достоинством и суверенитетом, заявляя о своей физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной идентичности. Женщины Америки прожили более полувека, когда движениям за освобождение женщин и феминисткам удалось создать важные экономические и политические преимущества. Тем не менее, многие женщины по-прежнему страдают от неудовлетворенности и низкой самооценки, что приводит к одиночеству, унижению и отсутствию счастья. Это отражается в различных психосоматических заболеваниях, зависимостях и депрессии. Я исследую эти состояния, используя культурные и психологические факторы - как сознательные, так и бессознательные. Давайте рассмотрим один пример, чтобы проиллюстрировать этот тезис.
Маниша Рой - Женщины. Стереотипы и архетипы
Касталия, 2021. - 210 стр.
ISBN 978-5-521-16331-1
Маниша Рой - Женщины. Стереотипы и архетипы - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 1. КУЛЬТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ
ГЛАВА 2. ОПЫТ ИНДИИ
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