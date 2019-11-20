Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Розанов - Народная душа и сила национальности

Розанов Василии – Народная душа и сила национальности
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy
Космоцентризм Розанова имел исключительное влияние на различных русских мыслителей — не только близких, но и враждебных ему по духу.
То положительное, что неразрывно связано в диалектике русской мысли с Розановым, есть не проблема пола и семьи, а именно его космоцентризм. Розанов внес свою лепту в будущую, еще до конца не построенную русскими философами софиологию, которая должна философски осмыслить то, что в живом религиозном восприятии заключено в Православии с его комизмом.

Розанов Василий – Народная душа и сила национальности

Сост., предисл., указ. имен и прим. А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов
М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 992 с.
ISBN 978-5-4261-0013-8

Розанов Василий – Народная душа и сила национальности - Содержание

РАЗДЕЛ I РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НАРОДНАЯ ДУША
  • Черта характера Древней Руси
  • Где «культура» русская
  • Поучительное в войне
  • Попутные заметки
  • Европейская культура и наше к ней отношение
  • Национальные таланты
  • Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век
  • Где истинный источник «борьбы века»?
  • Место христианства в истории
  • Около народной души
  • О народной душе
  • Национальное назначение
  • Сила национальности
  • Великий день нашей истории 19 февраля 1861 г - 19 февраля 1911 г
  • Последняя капля
  • На фундаменте прошлого
  • Центробежные силы в России К вопросу об инородчине
  • Антисемитизм - антииезуитизм
  • Евреи в жизни и в печати
  • О еврействе
РАЗДЕЛ II РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ?
  • Философские влияния в русском обществе
  • Смена мировоззрений
  • Две философии Критическая заметка
  • Пол как прогрессия нисходящих и восходящих величин
  • И В Киреевский и Герцен
  • Памяти А С Хомякова 1 мая 1804 г — 1 мая 1904 г
  • 50 лет влияния Юбилей В Г Белинского — 26 мая 1898 г
  • Три момента в развитии русской критики
  • 35-летие Ап Ал Григорьева
  • К выходу сочинений Аполлона Григорьева
  • Возле «русской идеи»
  • Поздние фазы славянофильства
  • 1 Н. Я. Данилевский
  • 2 К. Н. Леонтьев
  • Неузнанный феномен
  • Письма К Н Леонтьеву
  • Эстетическое понимание истории
  • К Леонтьев об Аполлоне Григорьеве
  • Суворин и Катков
  • Катков «как государственный человек»
  • Литературная личность Н. Н. Страхова
  • Идейные споры Л Н Толстого и Н Н Страхова
  • Из «Литературных изгнанников»
  • 1 Избранные письма Н Н Страхова В В Розанову
  • 2 Рассеянное недоразумение
  • Поминки по славянофильстве и славянофилам
  • Размолвка между Достоевским и Соловьевым
  • Французский труд о Влад<имире> Соловьеве Очерк
  • Памяти В О Ключевского
  • Памяти усопших
  • Ю Н Говоруха-Отрок
  • Н Н Страхов
РАЗДЕЛ III ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
  • Заметка о Пушкине
  • Еще о смерти Пушкина
  • Пушкин и Гоголь
  • Возврат к Пушкину К 75-летию дня его кончины
  • Гоголь и его значение для театра
  • По поводу одного стихотворения Лермонтова
  • О Достоевском Отрывок из биографии, приложенной к собранию сочинений Ф М Достоевского, изд «Нивы»
  • О писателях и писательстве Заметки и наброски
  • Л Н Толстой и Русская Церковь
  • Наш «Антоша Чехонте»
  • А П Чехов
  • С вершины тысячелетней пирамиды Размышление о ходе русской литературы

Розанов Василий – Народная душа и сила национальности - Черта характера древней Руси


Всякая историческая культура налагает на индивидуум определенные, постоянные черты, и, зная ее общий характер, мы можем угадывать под ней единичные, живые лица, хотя бы их и не видели вовсе; как и наоборот, видя подобные лица, можем понять общий смысл культуры, который для нас почему-либо стал неясен или мы забыли его. В этом соотношении между общим и единичным кроется многозначительность частных исторических изысканий: одна подробность из давно пережитого восстановляет для мыслящего наблюдателя это пережитое в его целом, и притом с убедительностью, равною той, какую мы находим в рассуждениях натуралиста, который по одной сохранившейся части давно исчезнувшего организма восстановляет перед нами весь его образ.

Подобную услугу для русского общества оказал недавно известный профессор Московского университета В. О. Ключевский. В очень краткой публичной лекции, прочитанной в Историческом музее, он показал современному обществу искусно извлеченный обрывок из древней русской жизни, взглянув на который многие с изумлением почувствовали, как мало они знали истинного о смысле этой давно умершей жизни. И между тем эта жизнь нам родная, близкая. Не одно любопытство, но и опасение ошибиться в суждениях об этом близком, родном заставило многих так пристально вдуматься в слова известного профессора, и его краткое чтение возбудило в нашей печати самое оживленное внимание.
Views 410
Rating 5.0 / 5
Added 20.11.2019
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books