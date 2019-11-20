Розанов - Народная душа и сила национальности
Космоцентризм Розанова имел исключительное влияние на различных русских мыслителей — не только близких, но и враждебных ему по духу.
То положительное, что неразрывно связано в диалектике русской мысли с Розановым, есть не проблема пола и семьи, а именно его космоцентризм. Розанов внес свою лепту в будущую, еще до конца не построенную русскими философами софиологию, которая должна философски осмыслить то, что в живом религиозном восприятии заключено в Православии с его комизмом.
Розанов Василий – Народная душа и сила национальности
Сост., предисл., указ. имен и прим. А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов
М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 992 с.
ISBN 978-5-4261-0013-8
Розанов Василий – Народная душа и сила национальности - Содержание
РАЗДЕЛ I РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НАРОДНАЯ ДУША
- Черта характера Древней Руси
- Где «культура» русская
- Поучительное в войне
- Попутные заметки
- Европейская культура и наше к ней отношение
- Национальные таланты
- Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век
- Где истинный источник «борьбы века»?
- Место христианства в истории
- Около народной души
- О народной душе
- Национальное назначение
- Сила национальности
- Великий день нашей истории 19 февраля 1861 г - 19 февраля 1911 г
- Последняя капля
- На фундаменте прошлого
- Центробежные силы в России К вопросу об инородчине
- Антисемитизм - антииезуитизм
- Евреи в жизни и в печати
- О еврействе
РАЗДЕЛ II РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ?
- Философские влияния в русском обществе
- Смена мировоззрений
- Две философии Критическая заметка
- Пол как прогрессия нисходящих и восходящих величин
- И В Киреевский и Герцен
- Памяти А С Хомякова 1 мая 1804 г — 1 мая 1904 г
- 50 лет влияния Юбилей В Г Белинского — 26 мая 1898 г
- Три момента в развитии русской критики
- 35-летие Ап Ал Григорьева
- К выходу сочинений Аполлона Григорьева
- Возле «русской идеи»
- Поздние фазы славянофильства
- 1 Н. Я. Данилевский
- 2 К. Н. Леонтьев
- Неузнанный феномен
- Письма К Н Леонтьеву
- Эстетическое понимание истории
- К Леонтьев об Аполлоне Григорьеве
- Суворин и Катков
- Катков «как государственный человек»
- Литературная личность Н. Н. Страхова
- Идейные споры Л Н Толстого и Н Н Страхова
- Из «Литературных изгнанников»
- 1 Избранные письма Н Н Страхова В В Розанову
- 2 Рассеянное недоразумение
- Поминки по славянофильстве и славянофилам
- Размолвка между Достоевским и Соловьевым
- Французский труд о Влад<имире> Соловьеве Очерк
- Памяти В О Ключевского
- Памяти усопших
- Ю Н Говоруха-Отрок
- Н Н Страхов
РАЗДЕЛ III ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
- Заметка о Пушкине
- Еще о смерти Пушкина
- Пушкин и Гоголь
- Возврат к Пушкину К 75-летию дня его кончины
- Гоголь и его значение для театра
- По поводу одного стихотворения Лермонтова
- О Достоевском Отрывок из биографии, приложенной к собранию сочинений Ф М Достоевского, изд «Нивы»
- О писателях и писательстве Заметки и наброски
- Л Н Толстой и Русская Церковь
- Наш «Антоша Чехонте»
- А П Чехов
- С вершины тысячелетней пирамиды Размышление о ходе русской литературы
Розанов Василий – Народная душа и сила национальности - Черта характера древней Руси
Всякая историческая культура налагает на индивидуум определенные, постоянные черты, и, зная ее общий характер, мы можем угадывать под ней единичные, живые лица, хотя бы их и не видели вовсе; как и наоборот, видя подобные лица, можем понять общий смысл культуры, который для нас почему-либо стал неясен или мы забыли его. В этом соотношении между общим и единичным кроется многозначительность частных исторических изысканий: одна подробность из давно пережитого восстановляет для мыслящего наблюдателя это пережитое в его целом, и притом с убедительностью, равною той, какую мы находим в рассуждениях натуралиста, который по одной сохранившейся части давно исчезнувшего организма восстановляет перед нами весь его образ.
Подобную услугу для русского общества оказал недавно известный профессор Московского университета В. О. Ключевский. В очень краткой публичной лекции, прочитанной в Историческом музее, он показал современному обществу искусно извлеченный обрывок из древней русской жизни, взглянув на который многие с изумлением почувствовали, как мало они знали истинного о смысле этой давно умершей жизни. И между тем эта жизнь нам родная, близкая. Не одно любопытство, но и опасение ошибиться в суждениях об этом близком, родном заставило многих так пристально вдуматься в слова известного профессора, и его краткое чтение возбудило в нашей печати самое оживленное внимание.
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