Космоцентризм Розанова имел исключительное влияние на различных русских мыслителей — не только близких, но и враждебных ему по духу.

То положительное, что неразрывно связано в диалектике русской мысли с Розановым, есть не проблема пола и семьи, а именно его космоцентризм. Розанов внес свою лепту в будущую, еще до конца не построенную русскими философами софиологию, которая должна философски осмыслить то, что в живом религиозном восприятии заключено в Православии с его комизмом.

Розанов Василий – Народная душа и сила национальности

Сост., предисл., указ. имен и прим. А. В. Белова / Отв. ред. О. А. Платонов М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 992 с. ISBN 978-5-4261-0013-8

Розанов Василий – Народная душа и сила национальности - Содержание

РАЗДЕЛ I РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НАРОДНАЯ ДУША

Черта характера Древней Руси

Где «культура» русская

Поучительное в войне

Попутные заметки

Европейская культура и наше к ней отношение

Национальные таланты

Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век

Где истинный источник «борьбы века»?

Место христианства в истории

Около народной души

О народной душе

Национальное назначение

Сила национальности

Великий день нашей истории 19 февраля 1861 г - 19 февраля 1911 г

Последняя капля

На фундаменте прошлого

Центробежные силы в России К вопросу об инородчине

Антисемитизм - антииезуитизм

Евреи в жизни и в печати

О еврействе

РАЗДЕЛ II РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЙ?

Философские влияния в русском обществе

Смена мировоззрений

Две философии Критическая заметка

Пол как прогрессия нисходящих и восходящих величин

И В Киреевский и Герцен

Памяти А С Хомякова 1 мая 1804 г — 1 мая 1904 г

50 лет влияния Юбилей В Г Белинского — 26 мая 1898 г

Три момента в развитии русской критики

35-летие Ап Ал Григорьева

К выходу сочинений Аполлона Григорьева

Возле «русской идеи»

Поздние фазы славянофильства

1 Н. Я. Данилевский

2 К. Н. Леонтьев

Неузнанный феномен

Письма К Н Леонтьеву

Эстетическое понимание истории

К Леонтьев об Аполлоне Григорьеве

Суворин и Катков

Катков «как государственный человек»

Литературная личность Н. Н. Страхова

Идейные споры Л Н Толстого и Н Н Страхова

Из «Литературных изгнанников»

1 Избранные письма Н Н Страхова В В Розанову

2 Рассеянное недоразумение

Поминки по славянофильстве и славянофилам

Размолвка между Достоевским и Соловьевым

Французский труд о Влад<имире> Соловьеве Очерк

Памяти В О Ключевского

Памяти усопших

Ю Н Говоруха-Отрок

Н Н Страхов

РАЗДЕЛ III ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Заметка о Пушкине

Еще о смерти Пушкина

Пушкин и Гоголь

Возврат к Пушкину К 75-летию дня его кончины

Гоголь и его значение для театра

По поводу одного стихотворения Лермонтова

О Достоевском Отрывок из биографии, приложенной к собранию сочинений Ф М Достоевского, изд «Нивы»

О писателях и писательстве Заметки и наброски

Л Н Толстой и Русская Церковь

Наш «Антоша Чехонте»

А П Чехов

С вершины тысячелетней пирамиды Размышление о ходе русской литературы

Розанов Василий – Народная душа и сила национальности - Черта характера древней Руси



Всякая историческая культура налагает на индивидуум определенные, постоянные черты, и, зная ее общий характер, мы можем угадывать под ней единичные, живые лица, хотя бы их и не видели вовсе; как и наоборот, видя подобные лица, можем понять общий смысл культуры, который для нас почему-либо стал неясен или мы забыли его. В этом соотношении между общим и единичным кроется многозначительность частных исторических изысканий: одна подробность из давно пережитого восстановляет для мыслящего наблюдателя это пережитое в его целом, и притом с убедительностью, равною той, какую мы находим в рассуждениях натуралиста, который по одной сохранившейся части давно исчезнувшего организма восстановляет перед нами весь его образ.



Подобную услугу для русского общества оказал недавно известный профессор Московского университета В. О. Ключевский. В очень краткой публичной лекции, прочитанной в Историческом музее, он показал современному обществу искусно извлеченный обрывок из древней русской жизни, взглянув на который многие с изумлением почувствовали, как мало они знали истинного о смысле этой давно умершей жизни. И между тем эта жизнь нам родная, близкая. Не одно любопытство, но и опасение ошибиться в суждениях об этом близком, родном заставило многих так пристально вдуматься в слова известного профессора, и его краткое чтение возбудило в нашей печати самое оживленное внимание.