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Розарий философов

Розарий философов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Эта книга предназначена для превращения психологии современного западного человека, к каковым по определению относится большинство из нас, в психологию алхимика — если автору этого предисловия вслед за автором одного из современных комментариев к двадцати гравюрам «Розария», Филипом Брейлихом, будет позволено употребить здесь слово «психология», в узком смысле «склада личности».
Оно несколько режет мой слух, но слово «психика» в этом контексте режет слух еще больше, потому что психика не делится на людей как шляпы на фасоны, к тому же врядли психику кактаковую можно превратить во что бы то ни было какими-либо сознательными усилиями.
Разумеется, мы предполагаем, что заинтересовавшийся этой книгой читатель знаком не только с самим понятием синхронистичности, но и с трудами Карла Густава Юнга, бывшего первым на западе, кто обратил внимание на алхимию как на психологическую практику; в частности, одна из его работ, «Психология переноса», посвящена толкованию первых десяти гравюр нашего трактата, «Розария философов». Эта книга уже переведена на русский язык и издана, поэтому не было ни необходимости, ни возможности включать ее в настоящее издание. Однако, если все же окажется, что читатель не знаком с этим произведением, он легко сможет найти его как в виде электронного текста, так и в печатном виде. Все труды Юнга, а также Марии-Луизы фон Франц, и других его учеников, посвященные алхимии, перечислять здесь нет смысла; отмечу только замечательную работу Эдварда Эдингера «Анатомия души» — ее чтение определенно пойдет на пользу делу, то есть Деланию.

Розарий философов. Об истинном способе приготовления философского камня - Содержание

Предисловие составителя и переводчика
  • Розарий философов. Вторая часть алхимии. Об истинном способе приготовления философского камня
  • Комментарии к rosarium philosophorum комментарий Адама Маклина
  • Филип Брейлих. Проживая жизнь мифологически: новая оригинальная интерпретация rosarium philosophorum
  • Ремо рот. Краткое изложение книги «священная свадьба». Архетип герметического conjunctio, божественного сексуального акта, в алхимии и бессознательном современного человека
  • Томас виллард. Бейя и габрикус: эротические образы в немецкой алхимии
  • Карен-клер восс. Тема иерогамии в образах rosarium philosophorum
  • Приложение. Расшифровка групповой работы в активном воображении с 10-й гравюрой розария
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Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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