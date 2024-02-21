Розбах Агнесса - Может ли женщина быть героем веры

Почему я пишу эту книгу? На протяжении всей моей жизни я замечала, что между мужчинами и женщинами происходит какой-то непрерывный конфликт. Отсутствует та гармония, взаимопонимание и единство, о которых говорится в Библии.

С детства я наблюдала, как мужчины, которые физически были явно сильнее женщин, делали самую легкую работу. В нашем колхозе они занимали должности председателя, бригадира, бухгалтера, учителя. Мужчин в селе было мало, а работы очень много.

В то время мы жили в селе Семеновка, на севере Казахстана. Шла Вторая мировая война. Многие мужчины были мобилизи- рованы - кто в действующую армию, а кто в "трудармию". Почти всю тяжелую работу в колхозе выполняли женщины. Они пахали землю на коровах и быках, сеяли и собирали урожай. Они ухаживали за скотом, заготавливали сено, привозили его в поселок и складывали в скирды, приготовляли силос, чтобы было чем зимой кормить скот. Летом они пасли коров, телят и овец. Зимой доили коров, водили на речку поить. Зимы там холодные, вода покрывалась толстым слоем льда, и женщинам приходилось продалбливать во льду проруби, чтобы скот мог напиться.

При всем том колхозницы, тяжело трудившиеся день и ночь, отдыхали совсем мало и питались скудно. Так, моя мама, работавшая в колхозе дояркой, получала пять килограммов зерна на месяц — и больше ничего. Полученное она делила на всю семью: на детей ничего не давали. Зерно терли на тнертене (жернове) и затем варили жидкий суп без жира. Не было и соли. Будучи маленькими детьми (мне было 6-7 лет, брату 3-4 года), мы неделями не видели мамы: она приходила поздно вечером, когда мы уже спали, и уходила рано утром, когда мы еще спали. Это были самые трудные годы в нашей жизни. Моего папу в 1938 году расстреляли по указу Сталина.

В это время почти все мои односельчане болели цингой, многие умирали от голода. Однажды произошел такой случай. Была ранняя весна, местами еще лежал снег, но уже повсюду чернели лужи талой воды и пятна грязи. Одна колхозница, работавшая в парниках, заболела. Она лежала в жару в своей нетопленой и холодной комнате, не в состоянии подняться с постели. Бригадир, не найдя ее на месте, на лошади прискакал к подчиненной домой. Выругав больную самыми грязными словами, поднял с кровати и погнал на работу. Женщина была одета очень убого, ботинки на ногах едва держались: от сырости разошлись все швы. По пути она часто падала, с трудом поднималась и снова шла, подгоняемая кнутом бригадира. Не дойдя до своего рабочего места, больная упала замертво. И это только один случай из многих. Так в дни войны относились не знавшие Бога мужчины к женщинам.

Позже, когда я выросла и стала христианкой, мне довелось с подобным столкнуться и в церкви. И хотя уже не было войны, люди жили в сытости и довольстве, отношение к женщинам почти не изменилось.

В Бога я уверовала в 23 года. Закончив медицинский техникум и проработав несколько месяцев, я заболела и слегла в постель. Приближались праздники — Новый год и Рождество. Люди из нашего поселка, зная, что я стала верующей, начали приходить ко мне домой с просьбой разучить с ними рождественские песни. В то время я сама их еще не знала, поэтому, еще не успев полностью выздороветь, проехала поездом 50 км, чтобы в городе в баптистской церкви переписать ряд гимнов, выучить их мелодии и, вернувшись домой, научить других. Вначале ко мне наведывались лишь несколько интересующихся, затем все больше и больше.

Праздники миновали, но люди приходить не перестали. Пришлось снова ехать в город — за новыми песнями. Нас становилось все больше, и я попросила братьев из баптистской церкви приехать поделиться Словом. Они пообещали. И вот настало воскресенье, собралось человек около 30-40, но братья не приехали.

Агнесса Розбах - Может ли женщина быть героем веры

К.: Светлая звезда, 2007. — 200 с.

ISBN 966-426-058-6

Агнесса Розбах - Может ли женщина быть героем веры - Содержание

Вступление

Глава I Служение женщин в период Ветхого и Нового Заветов

Сарра

Девора

Руфь

Анна

Есфирь

Глава II Положение женщины в христианской общине

Піава III Церковь — праобраз Тела Христова

Жанна Гийон

Мария Вудворт-Эттер

Эмми Симпл Макферсон

Кэтрин Кульман

Жанна д'Арк

Мать Тереза

Вибия Перпетуя НО

Джекки Пуллингер-То

Корри Тэн Бом

Берта Смит

Дейзи Осборн

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