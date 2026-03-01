Розберг - Что нужно ей? Что нужно ему?

Книга семейных консультантов «Что нужно ей? Что нужно ему?» (2006) представляет собой глубокое практическое исследование фундаментальных потребностей супругов. Гэри и Барбара Розберг, опираясь на пятнадцатилетний опыт работы с парами, предлагают уникальный формат диалога: Барбара обращается напрямую к мужьям, раскрывая женское мировосприятие, а Гэри беседует с женами, объясняя психологию мужчин. Авторы убеждены, что большинство кризисов в браке, включая драматические истории измен и отчуждения, начинаются с хронического непонимания эмоциональных и духовных нужд партнера.

В центре внимания авторов находятся пять ключевых потребностей для каждого пола, которые рассматриваются через призму христианских ценностей и Божьего замысла для семьи. Книга наглядно демонстрирует различия в восприятии близости: если для мужчины она часто отождествляется с физическим аспектом, то для женщины — с качественным общением. Розберги не просто перечисляют эти нужды, но и дают конкретные инструменты для их удовлетворения, помогая парам перейти от состояния «битвы за спасение семьи» к осознанному построению счастливого и крепкого союза, основанного на безоговорочной любви.

Издание наполнено живыми примерами из консультационной практики, включая пронзительную историю Фила и Сьюзен, чьи отношения оказались на грани краха из-за найденного письма. Авторы подчеркивают, что восстановление брака возможно даже в самых безнадежных ситуациях, если оба супруга готовы учиться понимать и поощрять друг друга. Эта работа станет незаменимым пособием как для молодых пар, так и для тех, кто прожил в браке многие годы, помогая заново открыть ценность дружбы, духовной близости и взаимной поддержки в семейной жизни.

М.: Триада, 2006. — 496 с.

Пер. с англ. Л. Сумм

ISBN 5-86181-337-Х

