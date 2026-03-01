Розберг - Что нужно ей? Что нужно ему?
Книга семейных консультантов «Что нужно ей? Что нужно ему?» (2006) представляет собой глубокое практическое исследование фундаментальных потребностей супругов. Гэри и Барбара Розберг, опираясь на пятнадцатилетний опыт работы с парами, предлагают уникальный формат диалога: Барбара обращается напрямую к мужьям, раскрывая женское мировосприятие, а Гэри беседует с женами, объясняя психологию мужчин. Авторы убеждены, что большинство кризисов в браке, включая драматические истории измен и отчуждения, начинаются с хронического непонимания эмоциональных и духовных нужд партнера.
В центре внимания авторов находятся пять ключевых потребностей для каждого пола, которые рассматриваются через призму христианских ценностей и Божьего замысла для семьи. Книга наглядно демонстрирует различия в восприятии близости: если для мужчины она часто отождествляется с физическим аспектом, то для женщины — с качественным общением. Розберги не просто перечисляют эти нужды, но и дают конкретные инструменты для их удовлетворения, помогая парам перейти от состояния «битвы за спасение семьи» к осознанному построению счастливого и крепкого союза, основанного на безоговорочной любви.
Издание наполнено живыми примерами из консультационной практики, включая пронзительную историю Фила и Сьюзен, чьи отношения оказались на грани краха из-за найденного письма. Авторы подчеркивают, что восстановление брака возможно даже в самых безнадежных ситуациях, если оба супруга готовы учиться понимать и поощрять друг друга. Эта работа станет незаменимым пособием как для молодых пар, так и для тех, кто прожил в браке многие годы, помогая заново открыть ценность дружбы, духовной близости и взаимной поддержки в семейной жизни.
Гэри Розберг, Барбара Розберг — Что нужно ей? Что нужно ему?
М.: Триада, 2006. — 496 с.
Пер. с англ. Л. Сумм
ISBN 5-86181-337-Х
Гэри Розберг, Барбара Розберг — Что нужно ей? Что нужно ему? - Содержание
Безоговорочная любовь: Фундаментальная потребность №1 для обоих супругов как основа безопасности в браке.
Разница в восприятии близости: Конфликт ожиданий — секс как приоритет для мужа и глубокое общение как приоритет для жены.
Духовное единство: Роль совместной веры и молитвы в укреплении отношений и преодолении кризисов.
Сила поощрения: Как слова поддержки и признания способны трансформировать атмосферу в доме и исцелять старые раны.
Дружба в браке: Переход от роли «сожителей» к роли лучших друзей, разделяющих общие интересы и досуг.
Божий замысел для семьи: Теологическое обоснование ролей мужа и жены и их ответственности друг перед другом.
