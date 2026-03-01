Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Розберг - Что нужно ей? Что нужно ему?

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга семейных консультантов «Что нужно ей? Что нужно ему?» (2006) представляет собой глубокое практическое исследование фундаментальных потребностей супругов. Гэри и Барбара Розберг, опираясь на пятнадцатилетний опыт работы с парами, предлагают уникальный формат диалога: Барбара обращается напрямую к мужьям, раскрывая женское мировосприятие, а Гэри беседует с женами, объясняя психологию мужчин. Авторы убеждены, что большинство кризисов в браке, включая драматические истории измен и отчуждения, начинаются с хронического непонимания эмоциональных и духовных нужд партнера.

В центре внимания авторов находятся пять ключевых потребностей для каждого пола, которые рассматриваются через призму христианских ценностей и Божьего замысла для семьи. Книга наглядно демонстрирует различия в восприятии близости: если для мужчины она часто отождествляется с физическим аспектом, то для женщины — с качественным общением. Розберги не просто перечисляют эти нужды, но и дают конкретные инструменты для их удовлетворения, помогая парам перейти от состояния «битвы за спасение семьи» к осознанному построению счастливого и крепкого союза, основанного на безоговорочной любви.

Издание наполнено живыми примерами из консультационной практики, включая пронзительную историю Фила и Сьюзен, чьи отношения оказались на грани краха из-за найденного письма. Авторы подчеркивают, что восстановление брака возможно даже в самых безнадежных ситуациях, если оба супруга готовы учиться понимать и поощрять друг друга. Эта работа станет незаменимым пособием как для молодых пар, так и для тех, кто прожил в браке многие годы, помогая заново открыть ценность дружбы, духовной близости и взаимной поддержки в семейной жизни.

Гэри Розберг, Барбара Розберг — Что нужно ей? Что нужно ему?

М.: Триада, 2006. — 496 с.
Пер. с англ. Л. Сумм
ISBN 5-86181-337-Х

Гэри Розберг, Барбара Розберг — Что нужно ей? Что нужно ему? - Содержание

  • Безоговорочная любовь: Фундаментальная потребность №1 для обоих супругов как основа безопасности в браке.

  • Разница в восприятии близости: Конфликт ожиданий — секс как приоритет для мужа и глубокое общение как приоритет для жены.

  • Духовное единство: Роль совместной веры и молитвы в укреплении отношений и преодолении кризисов.

  • Сила поощрения: Как слова поддержки и признания способны трансформировать атмосферу в доме и исцелять старые раны.

  • Дружба в браке: Переход от роли «сожителей» к роли лучших друзей, разделяющих общие интересы и досуг.

  • Божий замысел для семьи: Теологическое обоснование ролей мужа и жены и их ответственности друг перед другом.

Views 122
Rating 5.0 / 5
Added 01.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books