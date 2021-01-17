Розен - Христос в еврейской пасхе

Евреи — избранный Богом народ! Так категорично утверждает Писание. Тем не менее, этого краткого заявления достаточно для того, чтобы обеспокоить многих. Более всего смущены фактом избрания Израиля сами евреи. Быть избранным — большая честь, но как можно быть достойным ее? А некоторые задаются вопросом: "Почему мы? Если быть избранным Богом означает подвергаться преследованиям и переносить страдания, выпавшие на долю нашего наро- да, то, может быть, для нас было бы лучше, если бы Он избрал кого-то другого!" Тем не менее, Бог действительно избрал Израиль и избрал его не в качестве народа-любимца, чтобы содержать в неге или оказывать ему особое предпочтение; Он также избрал его не для преследований и бедствий.

Иегова избрал Израиль для того, чтобы дать всем народам знание о Себе, для свидетельства о существовании единого истинного живого Бога:

А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, кото- рого Я избрал... Я, Я Господь... вы — свидетели Мои, говорит Господь, что Я — Бог (Исаия 43:10-12).

Иегова избрал Израиль, чтобы явить Свою любовь и верность:

Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех наро- дов, принял вас Господь и избрал вас; ибо вы малочис- леннее всех народов; но потому, что любит вас Гос- подь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим... (Второзаконие 7: 7- 8).

Иегова избрал Израиль для того, чтобы он был благословением для всех людей через семя Авраамово.

И сказал Господь Аврааму,... Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя... и будешь ты в благословение... и благословятся в тебе все племена земные (Бытие 12:1-3).

Иегова избрал Израиль для того, чтобы он прославлял Его:

Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою (Исаия 43:21).

Иегова избрал Израиль для того, чтобы он принес спасение всему человечеству:

Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев (Иоанн 4:22).

Через Израиль были даны Священные Писания, обетования Божьи и Искупитель. Иногда Израиль учил неохотно; временами Израиль сбивался с пути истинного. Но Бог использовал даже отступления от веры, даже непослушание, как наглядные примеры для тех, кто хотел узнать о Нем. Как в древности Иона, избранный народ так или иначе будет служить Богу. Радость служения Ему приходит только через отношения, рожденные от послушания. Но волей или неволей, Израиль будет служить Богу!

Все, что происходило с древним Израилем, имеет прямое отношение к народу Божьему сегодня. Апостол Павел писал в 1 Послании к Коринфянам 10-11: "Все это происходило с ними (Израилем), как образы (с целью примера); а описано в наставление нам".

Все, чем были люди Библии, все, что они делали и как нация, и как индивидуумы, может послужить сегодня уроком для нас. В истории Его народа, Израиля, мы видим руку Всемогущего, ведущую, направляющую, указывающую на то, что Он ожидает от Своего народа. Обычаи и традиции Израиля — это не просто оригинальные национальные особенности, которые должны изучать историки и антропологи. Его история — это память о прошлом и указатель в будущее.