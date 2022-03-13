Розенберг - Блуждающий нерв
В истории бывают моменты, когда потребности удовлетворяются с необходимым великолепием. И нам повезло: мы становимся свидетелями именно такого момента. «Целительная сила блуждающего нерва» Стэнли Розенберга дарит читателям инструменты, которые помогают справиться с некоторыми сложнейшими недугами. Стэнли поднимает новую волну мыслей, основываясь на своем почти полувековом клиническом опыте, подготовке и обучении специалистов. «Целительная сила блуждающего нерва» рассказывает нам о происхождении физических и эмоциональных состояний, объясняет, почему они далеко не всегда поддаются успешному лечению общепринятыми методами, и дает эффективные инструменты для того, чтобы справиться с ними.
Наше благополучие зависит от функциональной и адаптивной нервной системы. В основе процесса адаптации, особенно к стрессу, лежит блуждающий нерв. Этот черепной нерв пронизывает всю нашу физическую и неврологическую матрицу. Блуждающий нерв играет важную роль во всех аспектах нашей жизни. Он может обеспечить глубокое расслабление — и мгновенную реакцию в опасных для жизни ситуациях. Он может быть и причиной, и способом лечения множества расстройств. Кроме того, блуждающий нерв дает нам столь необходимую глубокую личную связь с другими людьми и окружающей средой.
Розенберг Стэнли - Блуждающий нерв: руководство по избавлению от тревоги и восстановлению нервной системы
перевод с английского А. В. Захарова
Київ : Форс Україна, 2021. 288 с.
Серия "Революционный тренд в медицине"
ISBN 978-966-993-782-7
Розенберг Стэнли - Блуждающий нерв: руководство по избавлению от тревоги и восстановлению нервной системы - Содержание
Предисловие Стивена Порджеса
Предисловие Бенджамина Шилда
Благодарности
Пролог
Введение: вегетативная нервная система
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Старые и новые факты об анатомии: поливагусная теория
- Глава 1. Познакомьтесь со своей вегетативной нервной системой
- Глава 2. Поливагусная теория
- Глава 3. Нейроцепция и ошибки нейроцепции
- Глава 4. Тестирование вентрального ответвления блуждающего нерва
- Глава 5. Поливагусная теория - новая парадигма здравоохранения ?
- Глава 6. Соматопсихологические проблемы
- Глава 7. Расстройства аутистического спектра
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Упражнения для восстановления социальной вовлеченности
Список литературы и примечания
Предметный указатель
Об авторе
Приложение
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