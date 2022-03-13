В истории бывают моменты, когда потребности удовлетворяются с необходимым великолепием. И нам повезло: мы становимся свидетелями именно такого момента. «Целительная сила блуждающего нерва» Стэнли Розенберга дарит читателям инструменты, которые помогают справиться с некоторыми сложнейшими недугами. Стэнли поднимает новую волну мыслей, основываясь на своем почти полувековом клиническом опыте, подготовке и обучении специалистов. «Целительная сила блуждающего нерва» рассказывает нам о происхождении физических и эмоциональных состояний, объясняет, почему они далеко не всегда поддаются успешному лечению общепринятыми методами, и дает эффективные инструменты для того, чтобы справиться с ними.

Наше благополучие зависит от функциональной и адаптивной нервной системы. В основе процесса адаптации, особенно к стрессу, лежит блуждающий нерв. Этот черепной нерв пронизывает всю нашу физическую и неврологическую матрицу. Блуждающий нерв играет важную роль во всех аспектах нашей жизни. Он может обеспечить глубокое расслабление — и мгновенную реакцию в опасных для жизни ситуациях. Он может быть и причиной, и способом лечения множества расстройств. Кроме того, блуждающий нерв дает нам столь необходимую глубокую личную связь с другими людьми и окружающей средой.

Розенберг Стэнли - Блуждающий нерв: руководство по избавлению от тревоги и восстановлению нервной системы

перевод с английского А. В. Захарова

Київ : Форс Україна, 2021. 288 с.

Серия "Революционный тренд в медицине"

ISBN 978-966-993-782-7

Розенберг Стэнли - Блуждающий нерв: руководство по избавлению от тревоги и восстановлению нервной системы - Содержание

Предисловие Стивена Порджеса

Предисловие Бенджамина Шилда

Благодарности

Пролог

Введение: вегетативная нервная система

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Старые и новые факты об анатомии: поливагусная теория

Глава 1. Познакомьтесь со своей вегетативной нервной системой

Глава 2. Поливагусная теория

Глава 3. Нейроцепция и ошибки нейроцепции

Глава 4. Тестирование вентрального ответвления блуждающего нерва

Глава 5. Поливагусная теория - новая парадигма здравоохранения ?

Глава 6. Соматопсихологические проблемы

Глава 7. Расстройства аутистического спектра

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Упражнения для восстановления социальной вовлеченности

Список литературы и примечания

Предметный указатель

Об авторе

Приложение