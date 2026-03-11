Рожков - Очерки по истории Римско-Католической Церкви

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, Religious Studies Atheism

Книга представляет собой курс лекций, посвященный истории Римско-Католической Церкви, сфокусированный на богословских и исторических проблемах, приведших к Великому расколу. Основное внимание уделяется развитию примата Римского епископа — ключевому предмету разногласий между Восточной и Западной Церквами.Автор исследует положение Западной Церкви в первые три века христианства, историческое развитие авторитета Римской Церкви и влияние таких событий, как Халкидонский Собор 451 года, на идею папства. В работе анализируются идеи святого Льва Великого о полноте власти Римского епископа над всей Церковью, которые впоследствии легли в основу догматических определений I Ватиканского Собора.Книга актуальна для изучения малоизвестных фактов истории Церкви и может использоваться в качестве учебного пособия.

Протоирей Владимир Рожков - Очерки по истории Римско-Католической Церкви

Курс лекций Московской Духовной Академии

Православное товарищество „Колокол”. Москва, 1994

Предисловие

  • Глава I ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРВЫЕ ТРИ ВЕКА

  • Глава II СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕЙ ПРИМАТА В РИМСКОЙ ЦЕРКВИ

  • Глава III РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ЕВРОПЕ

  • Глава IV ПАПСТВО В ФОРМИРОВАНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ (IX ВЕК)

  • Глава V ПЕРЕХОД К ФЕОДАЛИЗМУ. УПАДОК ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ (IX—X ВЕКА). РАСЦВЕТ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ ВXII—XIII ВЕКАХ

  • Глава VI ИСТОКИ ЗАПАДНОГО МОНАШЕСТВА

  • Глава VII БОГОСЛОВИЕ СХОЛАСТИКОВ

  • Глава VIII ФОМА АКВИНАТ

  • Глава IX ЕРЕТИЧЕСКИЕ И СЕКТАНТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНОЙЦЕРКВИ ДО РЕФОРМАЦИИ

  • Глава X ПОДГОТОВКА РЕФОРМАЦИИ

  • Глава XI ОБЩЕСТВО ИИСУСА

