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Рожок – Мій життєвий шлях - Вірність Богові

Віталій Рожок – Мій життєвий шлях… вірність Богові
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, *History of Emigration, *Biographies Memoirs
Ця книжка є історія мого життя.
Але, разпочінаючи сторінки моєї книжки, хочу пригадати жінку яка довірилась мені щоб покінути дому, і родину, в її молодому віці 16-і півроку і відважилася їхати зі мною в незнану їй країну. Вона любить Господа, і любить Його від усього серця. Вона дійсно с Божа дитина.
Для Уліти моєї дорогої дружиди, я посвящаю цю книжку. Я є справді вдячний для неї за її підтримку для мене, за її молитви, і за любов і її заохочення через усі літа аж до цього часу.
В Маю 1988 в честь дня мого народження, 190 осіб було запрошено нашіми дітьми до Церкви в Санта Барбара, Каліфорнія. З цього числа то тільки нашіх дітей було 60, 9 ть дітей, 18 внуків і ще й правнуків, та зятів і невісток. Це був гарний день який залишиться на довше впам’яті.
Ця оказія продовжувалася 90 хвилин цебто годину і пів. Де діти і внукі і багато друзів приймали уділ у програмі. Наші діти пригадали і розказали про наше життя в Краю, в Канаді, і в Амараці. Продовжуючи цю програму, і згадуючі все що проминуло, мої діти і багато нашіх друзів побажали щоб я написав книжку про наше все життя. Ось тому то ця книжка є надрукована.
Ця книжка не тільки написана про моє життя, але багато більше про пережите в протязі багатьох літ. На сторінках цієї книжки я хочу з’ясувати як Бог по Своїй милості і доброті провадив моє жіття. А також моя дружина Уліта, яка завжди була в моїх труднощах найліпшим другом! І тому що Бог в Своїй великій любов, і милості.

Віталій Рожок – Мій життєвий шлях… вірність Богові

New York: Liberty Publishing House, 1998. – 162 с.
ISBN 0-914481-89-4

Віталій Рожок – Мій життєвий шлях… вірність Богові – Зміст

ЧАСТИНА I
  • Голова 1 Моє дитинство до моего навернення Народився в православії, навернувся до Господа в 14-ть років
ЧАСТИНА II
  • Голова 2 Початок моего служения для Господа. Знайти вірючу добру собі дівчіну за жинку. Думка про виїзд до іншої країни цебто Канади
  • Голова З Розпочати нове життя виїзд в другу країну
  • Голова 4 Разпочати нове життя в новій країні
  • Голова 5 Переїзд до Канади Алберта, там народилось троє дітей Петро, Беніта, і Рути
  • Голова 6 Зайшла потреба про пошук праці бо вже є родина
  • Голова 7 Саскатун, Сас, Сексміт, Албе, це тимчасове замешкання
  • Голова 8 Переїзд до Бритийської Колумбії Канада, тому що там робота і тепліше
  • Голова 9 Відвідини Бритиш Колумбії, жинка залишається а потім і вона приїхала
  • Голова 10 Розпочаток нового життя в Канаді 49-52
ЧАСТИНА III
  • Голова 11 Переїзд до міста Вернон, Бритийська Колумбія
  • Голова 12 Переїзд до Вернон. Купив 14-ть акрів і побудував хату
  • Голова 13 Початок як фнзичної, так і духовної праці
  • Голова 14 Розширення духовної праці
  • Голова 15 Зайшла потреба, і була потреба щоб пійти до Біблійної Школи
  • Голова 16 При згоді і посваті дружини закінчив біблійний інститут. Трі рокі. По закінченню Біблійної Школи і приїхав до дому
  • Голова 17 По закінченню Біблійної Школи розпочєв Радий о програму.
ЧАСТИНА IV
  • Голова 18 Ришення про переїзд до Каліфорнії, і почав вироб паперів
  • Голова 19 Думка про виїзд до Каліфорниії, і всі документи були готови
  • Голова 20 Переїзд до Каліфорнії, своїм автом новим Фордом
  • Голова 21 Приїхали в Лос-Анджелос, Каліфорнія і там зупинилися
  • Голова 22 Купили скоро свою хату і распочали нове життя 99
  • Голова 23 Приєднались до церкви Євангельских Християн
  • Голова 24 Появилось бажання відвідати Україну після (40 років як ми залешили)
  • Голова 25 Прийшла потреба щоб разпочати Церкву на своїй Україньській мові
  • Голова 26 Мені доручіли, вибрали мене за пастора. Бувши пастором (10-ть років) у Лос Анджелос
ЧАСТИНА V
  • Голова 27 Церква у місті Санта Барбара, запросила мене за пастора
  • Голова 28 Відвідини Канади (30 день) перед принятям церкви у С.Б.
  • Голова 29 Був пастором у Церкви Санта Барбара, 24 рокі
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Rating 5.0 / 5
Added 12.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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