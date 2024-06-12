Ця книжка є історія мого життя.

Але, разпочінаючи сторінки моєї книжки, хочу пригадати жінку яка довірилась мені щоб покінути дому, і родину, в її молодому віці 16-і півроку і відважилася їхати зі мною в незнану їй країну. Вона любить Господа, і любить Його від усього серця. Вона дійсно с Божа дитина.

Для Уліти моєї дорогої дружиди, я посвящаю цю книжку. Я є справді вдячний для неї за її підтримку для мене, за її молитви, і за любов і її заохочення через усі літа аж до цього часу.

В Маю 1988 в честь дня мого народження, 190 осіб було запрошено нашіми дітьми до Церкви в Санта Барбара, Каліфорнія. З цього числа то тільки нашіх дітей було 60, 9 ть дітей, 18 внуків і ще й правнуків, та зятів і невісток. Це був гарний день який залишиться на довше впам’яті.

Ця оказія продовжувалася 90 хвилин цебто годину і пів. Де діти і внукі і багато друзів приймали уділ у програмі. Наші діти пригадали і розказали про наше життя в Краю, в Канаді, і в Амараці. Продовжуючи цю програму, і згадуючі все що проминуло, мої діти і багато нашіх друзів побажали щоб я написав книжку про наше все життя. Ось тому то ця книжка є надрукована.

Ця книжка не тільки написана про моє життя, але багато більше про пережите в протязі багатьох літ. На сторінках цієї книжки я хочу з’ясувати як Бог по Своїй милості і доброті провадив моє жіття. А також моя дружина Уліта, яка завжди була в моїх труднощах найліпшим другом! І тому що Бог в Своїй великій любов, і милості.

Віталій Рожок – Мій життєвий шлях… вірність Богові

New York: Liberty Publishing House, 1998. – 162 с.

ISBN 0-914481-89-4

Віталій Рожок – Мій життєвий шлях… вірність Богові – Зміст

ЧАСТИНА I

Голова 1 Моє дитинство до моего навернення Народився в православії, навернувся до Господа в 14-ть років

ЧАСТИНА II

Голова 2 Початок моего служения для Господа. Знайти вірючу добру собі дівчіну за жинку. Думка про виїзд до іншої країни цебто Канади

Голова З Розпочати нове життя виїзд в другу країну

Голова 4 Разпочати нове життя в новій країні

Голова 5 Переїзд до Канади Алберта, там народилось троє дітей Петро, Беніта, і Рути

Голова 6 Зайшла потреба про пошук праці бо вже є родина

Голова 7 Саскатун, Сас, Сексміт, Албе, це тимчасове замешкання

Голова 8 Переїзд до Бритийської Колумбії Канада, тому що там робота і тепліше

Голова 9 Відвідини Бритиш Колумбії, жинка залишається а потім і вона приїхала

Голова 10 Розпочаток нового життя в Канаді 49-52

ЧАСТИНА III

Голова 11 Переїзд до міста Вернон, Бритийська Колумбія

Голова 12 Переїзд до Вернон. Купив 14-ть акрів і побудував хату

Голова 13 Початок як фнзичної, так і духовної праці

Голова 14 Розширення духовної праці

Голова 15 Зайшла потреба, і була потреба щоб пійти до Біблійної Школи

Голова 16 При згоді і посваті дружини закінчив біблійний інститут. Трі рокі. По закінченню Біблійної Школи і приїхав до дому

Голова 17 По закінченню Біблійної Школи розпочєв Радий о програму.

ЧАСТИНА IV

Голова 18 Ришення про переїзд до Каліфорнії, і почав вироб паперів

Голова 19 Думка про виїзд до Каліфорниії, і всі документи були готови

Голова 20 Переїзд до Каліфорнії, своїм автом новим Фордом

Голова 21 Приїхали в Лос-Анджелос, Каліфорнія і там зупинилися

Голова 22 Купили скоро свою хату і распочали нове життя 99

Голова 23 Приєднались до церкви Євангельских Християн

Голова 24 Появилось бажання відвідати Україну після (40 років як ми залешили)

Голова 25 Прийшла потреба щоб разпочати Церкву на своїй Україньській мові

Голова 26 Мені доручіли, вибрали мене за пастора. Бувши пастором (10-ть років) у Лос Анджелос

ЧАСТИНА V