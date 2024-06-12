Рожок – Мій життєвий шлях - Вірність Богові
Ця книжка є історія мого життя.
Але, разпочінаючи сторінки моєї книжки, хочу пригадати жінку яка довірилась мені щоб покінути дому, і родину, в її молодому віці 16-і півроку і відважилася їхати зі мною в незнану їй країну. Вона любить Господа, і любить Його від усього серця. Вона дійсно с Божа дитина.
Для Уліти моєї дорогої дружиди, я посвящаю цю книжку. Я є справді вдячний для неї за її підтримку для мене, за її молитви, і за любов і її заохочення через усі літа аж до цього часу.
В Маю 1988 в честь дня мого народження, 190 осіб було запрошено нашіми дітьми до Церкви в Санта Барбара, Каліфорнія. З цього числа то тільки нашіх дітей було 60, 9 ть дітей, 18 внуків і ще й правнуків, та зятів і невісток. Це був гарний день який залишиться на довше впам’яті.
Ця оказія продовжувалася 90 хвилин цебто годину і пів. Де діти і внукі і багато друзів приймали уділ у програмі. Наші діти пригадали і розказали про наше життя в Краю, в Канаді, і в Амараці. Продовжуючи цю програму, і згадуючі все що проминуло, мої діти і багато нашіх друзів побажали щоб я написав книжку про наше все життя. Ось тому то ця книжка є надрукована.
Ця книжка не тільки написана про моє життя, але багато більше про пережите в протязі багатьох літ. На сторінках цієї книжки я хочу з’ясувати як Бог по Своїй милості і доброті провадив моє жіття. А також моя дружина Уліта, яка завжди була в моїх труднощах найліпшим другом! І тому що Бог в Своїй великій любов, і милості.
Віталій Рожок – Мій життєвий шлях… вірність Богові
New York: Liberty Publishing House, 1998. – 162 с.
ISBN 0-914481-89-4
Віталій Рожок – Мій життєвий шлях… вірність Богові – Зміст
ЧАСТИНА I
- Голова 1 Моє дитинство до моего навернення Народився в православії, навернувся до Господа в 14-ть років
ЧАСТИНА II
- Голова 2 Початок моего служения для Господа. Знайти вірючу добру собі дівчіну за жинку. Думка про виїзд до іншої країни цебто Канади
- Голова З Розпочати нове життя виїзд в другу країну
- Голова 4 Разпочати нове життя в новій країні
- Голова 5 Переїзд до Канади Алберта, там народилось троє дітей Петро, Беніта, і Рути
- Голова 6 Зайшла потреба про пошук праці бо вже є родина
- Голова 7 Саскатун, Сас, Сексміт, Албе, це тимчасове замешкання
- Голова 8 Переїзд до Бритийської Колумбії Канада, тому що там робота і тепліше
- Голова 9 Відвідини Бритиш Колумбії, жинка залишається а потім і вона приїхала
- Голова 10 Розпочаток нового життя в Канаді 49-52
ЧАСТИНА III
- Голова 11 Переїзд до міста Вернон, Бритийська Колумбія
- Голова 12 Переїзд до Вернон. Купив 14-ть акрів і побудував хату
- Голова 13 Початок як фнзичної, так і духовної праці
- Голова 14 Розширення духовної праці
- Голова 15 Зайшла потреба, і була потреба щоб пійти до Біблійної Школи
- Голова 16 При згоді і посваті дружини закінчив біблійний інститут. Трі рокі. По закінченню Біблійної Школи і приїхав до дому
- Голова 17 По закінченню Біблійної Школи розпочєв Радий о програму.
ЧАСТИНА IV
- Голова 18 Ришення про переїзд до Каліфорнії, і почав вироб паперів
- Голова 19 Думка про виїзд до Каліфорниії, і всі документи були готови
- Голова 20 Переїзд до Каліфорнії, своїм автом новим Фордом
- Голова 21 Приїхали в Лос-Анджелос, Каліфорнія і там зупинилися
- Голова 22 Купили скоро свою хату і распочали нове життя 99
- Голова 23 Приєднались до церкви Євангельских Християн
- Голова 24 Появилось бажання відвідати Україну після (40 років як ми залешили)
- Голова 25 Прийшла потреба щоб разпочати Церкву на своїй Україньській мові
- Голова 26 Мені доручіли, вибрали мене за пастора. Бувши пастором (10-ть років) у Лос Анджелос
ЧАСТИНА V
- Голова 27 Церква у місті Санта Барбара, запросила мене за пастора
- Голова 28 Відвідини Канади (30 день) перед принятям церкви у С.Б.
- Голова 29 Був пастором у Церкви Санта Барбара, 24 рокі
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