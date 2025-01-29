Розсіяні та зібрані - Глобальний компендіум діаспорної місіології
Християнські місійні «поля» проходять переосмислення. Масові переміщення населення попереднього століття докорінно змінили наші підходи до вивчення і практики «місійних полів». Там, де колись Церква закликала вирушати у «далекі краї», тепер, наприкінці світанку XXI століття, християнським місіям доводиться мати справу з «навколишніми місіями» та адаптуватися до них.
XXI століття — це доба глобалізації, технологічного прогресу і масової міграції. Зокрема, міжнародна міграція, зумовлена різними добровільними та вимушеними чинниками, дедалі більше змінює демографію й економіку, позначаючись на суспільствах і культурах.
Міжнародна, континентальна та регіональна міграція «є частиною транснаціональної революції, яка змінює суспільства і політику у всьому світі». Каслз і Міллер зауважують, що «давня дихотомія між державами походження мігрантів і державами, які їх приймають, розмивається. Більшість країн зазнають як еміграції, так і імміграції... а деякі країни відіграють важливу роль транзитних зон для мігрантів». Тіра називає це явище «людською припливною хвилею».
У 1990-х і 2000-х роках ми стали свідками формування потоків внутрішньої та міжнародної міграції. Згідно зі звітом Відділу народонаселення Організації Об’єднаних Націй, унаслідок глобалізації, регіональних конфліктів і стихійних лих «за період з 2000 по 2017 рік загальна кількість міжнародних мігрантів зросла на 85 мільйонів (49 відсотків) зі 173 до 258 мільйонів осіб.
До того ж на кінець 2017 року кількість внутрішньо переміщених осіб у світі досягла 40 мільйонів. Безсумнівно, внутрішня і міжнародна масова міграція зачепила всі країни, і ця нова місіологіч- на реальність сповнена викликів і можливостей для християнської Церкви.
Загальну тему, про яку йдеться в цій праці, означено у її назві. Читачі, мабуть, помітили, що у заголовку використано землеробські метафори. Редактори й автори цього збірника зображають планету Земля й увесь світ як величезний лан або поле, де напровесні сіють зерно, а восени збирають урожай. Нації — це народи або етнічні групи, а країни — географічні локації. Ці нації схожі на розсіяні зерна, посаджені в багатьох країнах світу, що зрештою будуть зібрані в одному місті, граді Божому або на Небі — в есхатологічному місці проживання Божого народу. Словом, редактори й автори цього збірника вважають Божий народ по всій Землі збирачами, яким Господь доручив Жнива на тому полі, щоб зібрати народи. Цю тезу розкрито у шести частинах, а наприкінці подано перелік ресурсів.
Розсіяні та зібрані - Глобальний компендіум діаспорної місіології
Друге видання (переглянуте і оновлене) / ред. С. Дж. Тіра, Т. Ямаморі. — Рівне: ПП «Формат-А», 2024. - 806 с.
ISBN 978-617515-418-2־
Розсіяні та зібрані - Глобальний компендіум діаспорної місіології – Зміст
Передмова до українського перекладу. Іван Русин
Передмова. КрістоферДж. Г. Райт
Передмова до нової редакції
Передмова до першого видання
Подяки
Вступ. СадіріДжой Тіра і Тецунао Ямаморі
Частина 1: Феноменологічні реалії та тенденції глобальної діаспори
Тенденції та реалії глобальної міграції та діаспор: Вступ Редактори частини: Даррелл Джексон і Амадор Реміджіо мол.
1. Глобалізація, діаспори, урбанізація і плюралізм у XXI столітті: переконливий наратив для missio Dei? Амадор Реміджіо мол.
2. Міграція, діаспори та різноманітність: Демографічний підхід. Джина А. Зурло
З. Глобальний порядок денний — глобальне богослов’я? Регулювання міграції та глобальних діаспор. Даррелл Джексон
4. Відповідь на явище міграції: Ранні прихильники діаспорної місіології та Лозаннський рух. СадіріДжой Тіра і Даррелл Джексон
Частина 2: Біблійно-богословська основа діаспорної місіології
Біблія, богослов’я та діаспора: Вступ. Редактори частини: Томас Аллан Гарві та Мійон Чун
5. Діаспора та місія у Старому Заповіті. М. Деніел Керролл Р. (Родас)
6. Від можливості до місії: Розсіювання задля Євангелії в історії Нового Заповіту Стівен С. Е Чанґ
7. Бог, Ізраїль, Церква та Інші: Інакшість як богословський мотив у діаспорній місії. Пол Буде
8. Паломники в дорозі: Діаспора та місія Томас Гарві
9. Місія до і від діаспори: Вплив на контекст місії.Террі Макграт, Вікторія Сіблі-Бентлі, Ендрю Бутчер і Джордж Віланд
Частина 3: До стратегічних напрямків для діаспорних місій
До стратегічних напрямків для діаспорних місій: Вступ . Редактори частини: Т. В. Томас та Еліас Медейрос
10. Місцеві церкви в місіонерських діаспорах. Еліас Медейрос
11. Вивільнення потенціалу Великого доручення через міжнародні церкви. Воррен Рів
12. Стратегії для охоплення біженців Пітер Вімаласекаран
13. Діаспори! місії у відкритому морі Мартін Отто
14. Агенти діаспорних місій в академічному світі та з академічного світу. Лейтон Едвард Чинн і Ліза Еспінелі Чинн
15. Бізнес як місія (БЯМ) для діаспори, в діаспорі та через діаспору. Жуау Мордомо
16. Діти в діаспорі. Сесілія X. Касіньо
17. Технології та діаспора Джозеф Віджаям
Частина 4: Місія Церкви у глобальній діаспорі
Місія Церкви у глобальній діаспорі: Вступ Редактори частини Коді Лоранс і Ґрант Макклунґ
18. Хрест для розсіяних: Хрестоподібна духовність для Церкви у місії серед діаспор Лачі Адхікарі, Коді Лоранс і П. Раджендран
19. Зводячи кінці з кінцями: Вітаймо можливості щодо діаспорної місії від церков на маргінесі. Керол А. Маклейсі
20. Тенденції та проблеми корейських діаспорних церков у США. Чендлер Г. їм та Джон Джунґхо 0
21. Молитва і сила від південноафриканських діаспорних церков у місії. Дж. Квабена Асамоа-Ґяду
22. Діаспорна родина: Іммігрантська церква як родина та місіонерські родини в діаспорі Сем Джордж
23. Місія Церкви через розуміння і прагнення до міжкультурної єдності. Кен Бейкер, Чендлер Г. їм і Т. В. Томас
24. Церква і душа Сінгапура: Есхатологічне бачення місії в глобальних містах. Лоуренс Ко
Частина 5: Регіональні та національні тематичні дослідження з діаспорних місій
Регіональні та національні тематичні дослідження з діаспорних місій: Вступ. Редактори частини: Міріам Адені та Тув`я Зарецький
25. Служіння єврейської діаспори. Тув`я Зарецький
26. Церква і міжкультурна місія китайської діаспори. Пол Буде і Аллен Є
27. Транснаціональні зв’язки індійських церков у регіоні Перської затоки: Пятидесятницькі церкви штату Керала в Кувейті. СтенліДжон
28. Служіння корейської діаспори. С. Хун Кім і Сьюзі Гершберґер
29. Від Сан-Паулу до Аль-Алам Араб (Арабського світу): Бразильський рух євангельських місій. Ед Смітер
30 Служіння латиноамериканської діаспори в США. Міріам Аденей
31. Християнство африканської діаспори: Мати Купер і Нью-Йорк. Марк Р. Ґорнік і Еллісон Нортон
32. Служіння іранської діаспори. Петер фон Кехне
Частина 6: Проблеми глобальної діаспорної місіології
Проблеми глобальної діаспорної місіології: Вступ. Редактори частини: Пол Сиднор і Ларрі В. Колдвелл
33. Вітаючи незнайомця: Тематичне дослідження міжнародної церкви на Мальті. Пол Н. Сиднор
34 (Суб) місія: Тематичне дослідження складнощів політичної та профетичної діяльності під час тимчасового позбавлення волі мігрантів. Марія-Хосе Соренс
35. Травма як місія: Тематичне дослідження «Реагування на лихо сексуальної торгівлі». Даси Ленґберґ і Філіп Ґ. Монро
36. Міграція, матеріалізм і відтік мізків: Тематичне дослідження церкви в Гані та міграції. Дж. Квабена Асамоа-Ґайду
37. Транснаціоналізм, ідентичність і віртуальний простір: Тематичне дослідження спроби однієї жінки примирити два світи. Тревор Кастор
38. Цілісна допомога: Тематичне дослідження унікальної ролі «Серця для Лівану» в кризі сирійських біженців. Кеті Е. Горн і Каміль Е. Мелькі
39. Подолання злиднів у діаспорному служінні: Тематичне дослідження організації «Надія є». Девід Ейлтс
40. Турбота про паству: Тематичне дослідження ролі місцевої церкви у відряджанні філіппінських працівників за кордон і опікуванні ними. Герардо Б. Лісбе (мол.)
41. Коли нові віряни повертаються додому: Тематичне дослідження ситуації християн, що повертаються до Китаю. Керолін Кемп
42. Наводячи мости: Тематичне дослідження взаємодії західної місіонерської організації з діаспорними місіями. Джон Ф. Бакстер
Частина 7: Глосарій, додатки та ресурси для служіння
Глосарій, додатки та ресурси для служіння: Вступ Редактори частини: Терезо Касіньйо і Чарльз Кук
Глосарій
Додаток А: Багіойське завдання
Додаток Б: Сеульська декларація щодо діаспорної місіології
Додаток В: Резолюції діаспорних освітян Далекосхідної Азії
Додаток Г: Резолюція діаспорних освітян Північної Америки
Додаток Ґ: Нарада освітян із діаспорної місіології.
Додаток Д: Манільська заява щодо гібридності та діаспорних місій
Додаток Е: Кейптаунське зобов’язання .
Додаток Є: Мережі глобальної місії та міжкультурна єдність.
No comments yet. Be the first!