Розсіяні та зібрані - Глобальний компендіум діаспорної місіології

Християнські місійні «поля» проходять переосмислення. Масові переміщення населення попереднього століття докорінно змінили наші підходи до вивчення і практики «місійних полів». Там, де колись Церква закликала вирушати у «далекі краї», тепер, наприкінці світанку XXI століття, християнським місіям доводиться мати справу з «навколишніми місіями» та адаптуватися до них.

XXI століття — це доба глобалізації, технологічного прогресу і масової міграції. Зокрема, міжнародна міграція, зумовлена різними добровільними та вимушеними чинниками, дедалі більше змінює демографію й економіку, позначаючись на суспільствах і культурах.

Міжнародна, континентальна та регіональна міграція «є частиною транснаціональної революції, яка змінює суспільства і політику у всьому світі». Каслз і Міллер зауважують, що «давня дихотомія між державами походження мігрантів і державами, які їх приймають, розмивається. Більшість країн зазнають як еміграції, так і імміграції... а деякі країни відіграють важливу роль транзитних зон для мігрантів». Тіра називає це явище «людською припливною хвилею».

У 1990-х і 2000-х роках ми стали свідками формування потоків внутрішньої та міжнародної міграції. Згідно зі звітом Відділу народонаселення Організації Об’єднаних Націй, унаслідок глобалізації, регіональних конфліктів і стихійних лих «за період з 2000 по 2017 рік загальна кількість міжнародних мігрантів зросла на 85 мільйонів (49 відсотків) зі 173 до 258 мільйонів осіб.

До того ж на кінець 2017 року кількість внутрішньо переміщених осіб у світі досягла 40 мільйонів. Безсумнівно, внутрішня і міжнародна масова міграція зачепила всі країни, і ця нова місіологіч- на реальність сповнена викликів і можливостей для християнської Церкви.

Загальну тему, про яку йдеться в цій праці, означено у її назві. Читачі, мабуть, помітили, що у заголовку використано землеробські метафори. Редактори й автори цього збірника зображають планету Земля й увесь світ як величезний лан або поле, де напровесні сіють зерно, а восени збирають урожай. Нації — це народи або етнічні групи, а країни — географічні локації. Ці нації схожі на розсіяні зерна, посаджені в багатьох країнах світу, що зрештою будуть зібрані в одному місті, граді Божому або на Небі — в есхатологічному місці проживання Божого народу. Словом, редактори й автори цього збірника вважають Божий народ по всій Землі збирачами, яким Господь доручив Жнива на тому полі, щоб зібрати народи. Цю тезу розкрито у шести частинах, а наприкінці подано перелік ресурсів.

Розсіяні та зібрані - Глобальний компендіум діаспорної місіології

Друге видання (переглянуте і оновлене) / ред. С. Дж. Тіра, Т. Ямаморі. — Рівне: ПП «Формат-А», 2024. - 806 с.

ISBN 978-617515-418-2־

Розсіяні та зібрані - Глобальний компендіум діаспорної місіології – Зміст

Передмова до українського перекладу. Іван Русин

Передмова. КрістоферДж. Г. Райт

Передмова до нової редакції

Передмова до першого видання

Подяки

Вступ. СадіріДжой Тіра і Тецунао Ямаморі

Частина 1: Феноменологічні реалії та тенденції глобальної діаспори

Тенденції та реалії глобальної міграції та діаспор: Вступ Редактори частини: Даррелл Джексон і Амадор Реміджіо мол.

1. Глобалізація, діаспори, урбанізація і плюралізм у XXI столітті: переконливий наратив для missio Dei? Амадор Реміджіо мол.

2. Міграція, діаспори та різноманітність: Демографічний підхід. Джина А. Зурло

З. Глобальний порядок денний — глобальне богослов’я? Регулювання міграції та глобальних діаспор. Даррелл Джексон

4. Відповідь на явище міграції: Ранні прихильники діаспорної місіології та Лозаннський рух. СадіріДжой Тіра і Даррелл Джексон

Частина 2: Біблійно-богословська основа діаспорної місіології

Біблія, богослов’я та діаспора: Вступ. Редактори частини: Томас Аллан Гарві та Мійон Чун

5. Діаспора та місія у Старому Заповіті. М. Деніел Керролл Р. (Родас)

6. Від можливості до місії: Розсіювання задля Євангелії в історії Нового Заповіту Стівен С. Е Чанґ

7. Бог, Ізраїль, Церква та Інші: Інакшість як богословський мотив у діаспорній місії. Пол Буде

8. Паломники в дорозі: Діаспора та місія Томас Гарві

9. Місія до і від діаспори: Вплив на контекст місії.Террі Макграт, Вікторія Сіблі-Бентлі, Ендрю Бутчер і Джордж Віланд

Частина 3: До стратегічних напрямків для діаспорних місій

До стратегічних напрямків для діаспорних місій: Вступ . Редактори частини: Т. В. Томас та Еліас Медейрос

10. Місцеві церкви в місіонерських діаспорах. Еліас Медейрос

11. Вивільнення потенціалу Великого доручення через міжнародні церкви. Воррен Рів

12. Стратегії для охоплення біженців Пітер Вімаласекаран

13. Діаспори! місії у відкритому морі Мартін Отто

14. Агенти діаспорних місій в академічному світі та з академічного світу. Лейтон Едвард Чинн і Ліза Еспінелі Чинн

15. Бізнес як місія (БЯМ) для діаспори, в діаспорі та через діаспору. Жуау Мордомо

16. Діти в діаспорі. Сесілія X. Касіньо

17. Технології та діаспора Джозеф Віджаям

Частина 4: Місія Церкви у глобальній діаспорі

Місія Церкви у глобальній діаспорі: Вступ Редактори частини Коді Лоранс і Ґрант Макклунґ

18. Хрест для розсіяних: Хрестоподібна духовність для Церкви у місії серед діаспор Лачі Адхікарі, Коді Лоранс і П. Раджендран

19. Зводячи кінці з кінцями: Вітаймо можливості щодо діаспорної місії від церков на маргінесі. Керол А. Маклейсі

20. Тенденції та проблеми корейських діаспорних церков у США. Чендлер Г. їм та Джон Джунґхо 0

21. Молитва і сила від південноафриканських діаспорних церков у місії. Дж. Квабена Асамоа-Ґяду

22. Діаспорна родина: Іммігрантська церква як родина та місіонерські родини в діаспорі Сем Джордж

23. Місія Церкви через розуміння і прагнення до міжкультурної єдності. Кен Бейкер, Чендлер Г. їм і Т. В. Томас

24. Церква і душа Сінгапура: Есхатологічне бачення місії в глобальних містах. Лоуренс Ко

Частина 5: Регіональні та національні тематичні дослідження з діаспорних місій

Регіональні та національні тематичні дослідження з діаспорних місій: Вступ. Редактори частини: Міріам Адені та Тув`я Зарецький

25. Служіння єврейської діаспори. Тув`я Зарецький

26. Церква і міжкультурна місія китайської діаспори. Пол Буде і Аллен Є

27. Транснаціональні зв’язки індійських церков у регіоні Перської затоки: Пятидесятницькі церкви штату Керала в Кувейті. СтенліДжон

28. Служіння корейської діаспори. С. Хун Кім і Сьюзі Гершберґер

29. Від Сан-Паулу до Аль-Алам Араб (Арабського світу): Бразильський рух євангельських місій. Ед Смітер

30 Служіння латиноамериканської діаспори в США. Міріам Аденей

31. Християнство африканської діаспори: Мати Купер і Нью-Йорк. Марк Р. Ґорнік і Еллісон Нортон

32. Служіння іранської діаспори. Петер фон Кехне

Частина 6: Проблеми глобальної діаспорної місіології

Проблеми глобальної діаспорної місіології: Вступ. Редактори частини: Пол Сиднор і Ларрі В. Колдвелл

33. Вітаючи незнайомця: Тематичне дослідження міжнародної церкви на Мальті. Пол Н. Сиднор

34 (Суб) місія: Тематичне дослідження складнощів політичної та профетичної діяльності під час тимчасового позбавлення волі мігрантів. Марія-Хосе Соренс

35. Травма як місія: Тематичне дослідження «Реагування на лихо сексуальної торгівлі». Даси Ленґберґ і Філіп Ґ. Монро

36. Міграція, матеріалізм і відтік мізків: Тематичне дослідження церкви в Гані та міграції. Дж. Квабена Асамоа-Ґайду

37. Транснаціоналізм, ідентичність і віртуальний простір: Тематичне дослідження спроби однієї жінки примирити два світи. Тревор Кастор

38. Цілісна допомога: Тематичне дослідження унікальної ролі «Серця для Лівану» в кризі сирійських біженців. Кеті Е. Горн і Каміль Е. Мелькі

39. Подолання злиднів у діаспорному служінні: Тематичне дослідження організації «Надія є». Девід Ейлтс

40. Турбота про паству: Тематичне дослідження ролі місцевої церкви у відряджанні філіппінських працівників за кордон і опікуванні ними. Герардо Б. Лісбе (мол.)

41. Коли нові віряни повертаються додому: Тематичне дослідження ситуації християн, що повертаються до Китаю. Керолін Кемп

42. Наводячи мости: Тематичне дослідження взаємодії західної місіонерської організації з діаспорними місіями. Джон Ф. Бакстер

Частина 7: Глосарій, додатки та ресурси для служіння

Глосарій, додатки та ресурси для служіння: Вступ Редактори частини: Терезо Касіньйо і Чарльз Кук

Глосарій

Додаток А: Багіойське завдання

Додаток Б: Сеульська декларація щодо діаспорної місіології

Додаток В: Резолюції діаспорних освітян Далекосхідної Азії

Додаток Г: Резолюція діаспорних освітян Північної Америки

Додаток Ґ: Нарада освітян із діаспорної місіології.

Додаток Д: Манільська заява щодо гібридності та діаспорних місій

Додаток Е: Кейптаунське зобов’язання .

Додаток Є: Мережі глобальної місії та міжкультурна єдність.