Рубакин - Библиологическая психология

В книге собраны труды Н.А. Рубакина — основателя особого направления психологии, связанного с исследованием чтения как психического процесса, как базового элемента социализации человека, как особого социального и культурного явления. Эти труды получают сегодня признание и вызывают живой интерес. Исследования Рубакина в области библиопсихологии были использованы в психолингвистике и других направлениях современной психологии и социологии. Условно деятельность Н.А. Рубакина можно распределить по нескольким основным направлениям: теория и практика библиотечного дела, руководство самообразованием и создание огромной научно-популярной литературы, изучение читателя и книги, разработка теории чтения с классификацией читателей по их психологическим типам. На деле все эти направления тесно связаны друг с другом и составляют единое целое в деятельности Н.А. Рубакина.

Для настоящего издания отбраны из огромного наследия Н.А. Рубакина его основные работы, наиболее интересные для современного читателя и внутренне связанные между собой.

Рубакин Н.А. - Библиологическая психология

М.: Академический проект, 2020. — 900 с. — («Summa»)

ISBN 978-5-8291-2830-2

Рубакин Н.А. - Библиологическая психология – Содержание

Часть I. БИБЛИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Ю.А. Сорокин. КАКОЕ БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО ОСТАВИЛ НАМ Н.А. РУБАКИН

А.А. Леонтьев, д-р филол. и психол. Наук. О Н.А. РУБАКИНЕ. ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИИЮ 1977

Ю.А. Сорокин, канд. филол. наук. БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Н.А. РУБАКИНА (критический очерк)

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ 1929 ГОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ Глава I. ЧТО ТАКОЕ БИБЛИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ? Глава II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИБЛИОПСИХОЛОГИИ. ТЕОРИЯ РЕФЛЕКСОВ И МНЕМЫ КАК ФУНДАМЕНТ КНИЖНОГО ДЕЛА Глава III. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИБЛИОПСИХОЛОГИИ, ТЕОРИЯ РЕФЛЕКСОВ И МНЕМЫ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ КНИЖНОГО ДЕЛА Глава IV. СОСТАВ МНЕМЫ. МНЕМА НАСЛЕДСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ Глава V. МЕТОДЫ БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КНИЖНОГО ДЕЛА ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Глава VI. ВЕРБАЛЬНАЯ, ИНТЕР- И СУПРАВЕРБАЛЬНАЯ БИБЛИОПСИХОЛОГИЯ Глава VII. ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ Глава VIII. ОТ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ К ОБЪЕКТИВНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ КНИГИ ЕЕ АВТОРА И ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Глава IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОСНОВНАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧИТАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧИТАТЕЛЯ

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ К ЧЕРТЕЖАМ ПОМЕЩЕННЫМ В КНИГЕ

Список терминов, упоминаемых в работах Рубакина

Часть II. СТАТЬИ

СРЕДИ КНИГ

ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ О САМООБРАЗОВАНИИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

ПРАКТИКА САМООБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ КНИГ И ЧИТАТЕЛЕЙ

КОММЕНТАРИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ