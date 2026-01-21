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Рубакин - Библиологическая психология

Рубакин - Библиологическая психология
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Summa (2 books)

В книге собраны труды Н.А. Рубакина — основателя особого направления психологии, связанного с исследованием чтения как психического процесса, как базового элемента социализации человека, как особого социального и культурного явления. Эти труды получают сегодня признание и вызывают живой интерес. Исследования Рубакина в области библиопсихологии были использованы в психолингвистике и других направлениях современной психологии и социологии. Условно деятельность Н.А. Рубакина можно распределить по нескольким основным направлениям: теория и практика библиотечного дела, руководство самообразованием и создание огромной научно-популярной литературы, изучение читателя и книги, разработка теории чтения с классификацией читателей по их психологическим типам. На деле все эти направления тесно связаны друг с другом и составляют единое целое в деятельности Н.А. Рубакина.

Для настоящего издания отбраны из огромного наследия Н.А. Рубакина его основные работы, наиболее интересные для современного читателя и внутренне связанные между собой.

Рубакин Н.А. - Библиологическая психология

М.: Академический проект, 2020. — 900 с. — («Summa»)

ISBN 978-5-8291-2830-2

Рубакин Н.А. - Библиологическая психология – Содержание

Часть I. БИБЛИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

  • Ю.А. Сорокин. КАКОЕ БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДСТВО ОСТАВИЛ НАМ Н.А. РУБАКИН

  • А.А. Леонтьев, д-р филол. и психол. Наук. О Н.А. РУБАКИНЕ. ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИИЮ 1977

  • Ю.А. Сорокин, канд. филол. наук. БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Н.А. РУБАКИНА (критический очерк)

  • ПРЕДИСЛОВИЕ К СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ 1929 ГОДА

  • ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

    • Глава I. ЧТО ТАКОЕ БИБЛИОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ?

    • Глава II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИБЛИОПСИХОЛОГИИ. ТЕОРИЯ РЕФЛЕКСОВ И МНЕМЫ КАК ФУНДАМЕНТ КНИЖНОГО ДЕЛА

    • Глава III. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИБЛИОПСИХОЛОГИИ, ТЕОРИЯ РЕФЛЕКСОВ И МНЕМЫ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ КНИЖНОГО ДЕЛА

    • Глава IV. СОСТАВ МНЕМЫ. МНЕМА НАСЛЕДСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

    • Глава V. МЕТОДЫ БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КНИЖНОГО ДЕЛА ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

    • Глава VI. ВЕРБАЛЬНАЯ, ИНТЕР- И СУПРАВЕРБАЛЬНАЯ БИБЛИОПСИХОЛОГИЯ

    • Глава VII. ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ БИБЛИОПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ

    • Глава VIII. ОТ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ К ОБЪЕКТИВНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ КНИГИ ЕЕ АВТОРА И ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    • Глава IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • КОММЕНТАРИИ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ОСНОВНАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧИТАТЕЛЯ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧИТАТЕЛЯ

  • ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ К ЧЕРТЕЖАМ ПОМЕЩЕННЫМ В КНИГЕ

  • Список терминов, упоминаемых в работах Рубакина

Часть II. СТАТЬИ

  • СРЕДИ КНИГ

  • ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ О САМООБРАЗОВАНИИ

  • ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

  • ПРАКТИКА САМООБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ КНИГ И ЧИТАТЕЛЕЙ

  • КОММЕНТАРИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Views 353
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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